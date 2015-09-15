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Стратегическим партнером форума Дальинфоком-2015 выступил "Ростелеком"
17-18 сентября во Владивостоке состоится главное индустриальное и профессиональное мероприятие IT-отрасли в Дальневосточном федеральном округе – форум Дальинфоком-2015. Компания «Ростелеком» примет участие в форуме в качестве стратегического партнера и представит участникам новейшие проекты и решения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Основная тема форума – «Смарт-регион (Smart Region): инфокоммуникационная и ИТ - стратегия развития Дальнего Востока». В рамках деловой программы Дальинфоком-2015 «Ростелеком» представит ряд проектов. Гостям и участникам форума будут презентованы решения «Ростелекома» в области фотовидеофиксации нарушений ПДД, внедрения информационных технологи в сфере медицины и ЖКХ, особенности реализации проектов на основе государственно-частного партнерства, а также примеры их внедрения.
«Дальинфоком-2015 – одна из немногих площадок на Дальнем Востоке, которая предоставляет возможность собрать самых сильных ИТ-специалистов и организовать между ними диалог, – отметил Вице-Президент - Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов. – На Дальинфокоме-2015 мы предлагаем обсудить вопросы, связанные с созданием на территории Приморского края и Дальневосточного региона прототипа «Смарт-сити» - умного города будущего».
Компания поделится с участниками форума опытом внедрения и перспективами развития решений в области Электронного правительства, а также предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Все инновационные решения компании будут представлены на выставочном стенде «Ростелекома», который полностью посвящен созданию «Смарт-сити» – города будущего.
Подробнее с деловой программой Дальинфоком-2015 можно познакомиться на сайте форума http://dalinfocom.primorsky.ru/
Досье "Золотого Рога": Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории региона. Макрорегиональный филиал создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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