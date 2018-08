Владельцы приморского казино потирают руки

Гонконгская компания начала отбивать вложения, но уже с другими владельцами

Владелец первого казино интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) «Приморье», компания Summit Ascent Holdings Ltd. (SAHL, Гонконг), подсчитывает первые доходы. 2017 год стал первым полным годом работы развлекательного комплекса Tigre de Cristal, объединяющего казино и гостиницу, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По данным отчета инвестора, общий доход комплекса в прошлом году вырос по сравнению с 2016 годом на 14% - до 470,8 млн гонконгских долларов (около $60 млн). В том числе, выручка от игровых операций возросла на 13% и составила 434,1 млн гонконгских долларов (около $55,3 млн).

В то же время ООО «Джи1 Интертейнмент» (ранее – «Первая игровая компания Востока»), российский оператор первого казино зоны «Приморье», в 2017 году сократило выручку по РСБУ на 3% по сравнению с 2016 годом - до 3,523 млрд рублей. Чистая прибыль компании уменьшилась на 26,5%, до 1,284 млрд рублей. Дебиторская задолженность ООО выросла на треть - до 364,278 млн рублей, кредиторская - на 2,2%, до 300,168 млн рублей.

Интересно, что турпоток комплекса в 2017 году сохранился на уровне 2016 года - порядка 378 тыс. человек. Казино на данный момент насчитывает 226 слот-машин и 53 стола для игры в «Американскую рулетку», «Русский Покер», «Блэкджек», «Сик Бо», «Техасский Холдем» и «Баккару». Комплекс также включает в себя пятизвездочный отель с современными номерами и люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, тематические бары.

Как ранее озвучивал глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, в 2017 году курорт принес бюджету региона 124 млн рублей в виде налога на игорный бизнес. Общая же сумма налогов, заплаченная инвесторами, превысила 480 млн рублей. Честно скажем, не столь и радующие цифры на фоне внушительной прибыли самого комплекса.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

ООО «Первая игровая компания Востока» (сейчас – «Джи1 Интертейнмент») зарегистрировано в г. Артеме по адресу бухта Муравьиная, д. 73 в сентябре 2010 года. Уставный капитал компании на данный момент составляет 1 млрд 190,795 млн рублей. Единственным участником ООО с сентября 2014 года является гонконгская компания Oriental Regent Limited.

Детище Олега Дроздова сменило имя и семью

До сентября 2011 года 100% капитала ООО «Джи1 Интертейнмент» принадлежали ООО «Восточный финансовый дом» (Владивосток), в свое время учрежденное при участии Олега ДРОЗДОВА. В свое время известный приморский бизнесмен являлся фигурантом уголовного дела о хищении 300 млн рублей при строительстве полигона твердых бытовых отходов - одного из объектов, возводившихся при подготовке Владивостока к саммиту АТЭС-2012.

Уголовное дело в отношении г-на Дроздова было возбуждено в 2013 году следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по статье «мошенничество в крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его заподозрили в многомиллионной махинации с федеральными средствами при строительстве полигона ТБО. 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу, а в октябре 2014 года освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн рублей.

Незадолго до ареста ООО «Первая игровая компания Востока», тогда возглавляемая Олегом Дроздовым, выступила партнером по сделке с компаниями Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Контракт подразумевал вложение более $700 млн в ИРКЗ «Приморье». Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке. После ареста г-на Дроздова проект стал полностью азиатским.

По официальным данным, ООО «Джи1 Интертейнмент» на первом этапе инвестировало 8,24 млрд рублей в строительство и открытие в ноябре 2015 года развлекательного комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей.

SAHL сообщала о планах вложить еще $500 млн в реализацию своего второго развлекательного объекта. Вторая фаза представит собой гостинично-развлекательный комплекс на 500 номеров площадью 100 тысяч квадратных метров. Планируется создание торгового центра, фуд-корта, ресторанов и баров, построены помещения для проведения конференций и банкетов. Будет создано более 2000 рабочих мест. На территории объекта будут созданы дополнительные площади для парковки. Объект будет расположен на соседнем участке, рядом с действующим казино, и они будут объединены виадуком для удобства гостей. Размер инвестиций составит 500 миллионов долларов США.

По данным АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК), инвесторы намерены презентовать проект в ходе IV Восточного экономического форума в сентябре. В отчете Summit Ascent говорится, что ввод второй очереди запланирован на вторую половину 2019 года.

Кто есть кто

До недавнего времени Summit Ascent Holdings Ltd контролировал крупнейший оператор казино в Макао - Melco Crown Entertainment. Но в декабре 2017 года гонконгский магнат Лоуренс ХО, владеющий Melco, вышел из российского проекта. Он продал свою долю в компании-инвесторе Summit Ascent Holdings Ltd тайваньской компании «First Steamship». Газета Financial Times сообщала, что г-н Хо ушел из России, «чтобы избежать проблем, связанных с Россией, которые могут нанести ущерб шансам Melco на получение лицензии на открытие казино в Японии».

Новый акционер планирует принимать активное участие в развитии проекта игорной зоны «Приморье», а также реализации других туристических проектов на Дальнем Востоке России. В рамках рабочих встреч уже обсуждались планы по инвестированию в региональные туристические проекты, не связанные с игорной деятельностью. Мы считаем, что стратегия тайваньских партнеров по развитию «неигровых объектов» повысит привлекательность Приморского края как места массового отдыха для гостей из стран Юго-Восточной Азии. В первую очередь в планах компании - создание отелей и сети брендовых магазинов. Также акционер рассматривает возможность создания масштабных объектов на территории курорта «Приморье», используя лучшие модели из мировой практики индустрии развлечений», - пояснил исполнительный директор SAHL Эрик ЛАНДХИР.

Попали в Шамбалу

Этой осенью приступить к строительству казино и гостиницы в ИРКЗ «Приморье» и ЗАО «Шамбала» (инвестор игорной зоны «Азов-Сити», расположенной в Щербиновском районе Краснодарского края). В рамках проекта стоимостью 8 млрд рублей будут построены гостиница категории «5 звезд» на 250 номеров, казино, рестораны и спа-салон.

«Шамбала» имеет стратегию развития, согласно которой мы заинтересованы выходить на общероссийский уровень. Два месяца назад ЗАО «Шамбала» на торгах приобрело право на аренду земельного участка в «Приморье» за 420 млн рублей. Получив правоустанавливающие документы на участок, мы приступили к земельным работам. В настоящее время инвестиционный проект находится на стадии утверждения и вскоре будет сдан на госэкспертизу, чтобы через пару месяцев получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительных работ», - сообщил «Интерфаксу» директор ЗАО «Шамбала» Максим СМОЛЕНЦЕВ.

Полностью реализовать проект компания рассчитывает в 2022 году.

Строительство объекта рассчитано на две очереди. На первом этапе предусмотрено строительство казино площадью почти 16 тыс. кв. м. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет порядка 3 лет. Площадь второй очереди составит около 42 тыс. кв. м.

Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании «Шамбала» будет приносить в бюджет региона более 120 млн рублей ежегодно, без учета других налоговых отчислений. Планируется также создание свыше 2 тыс. рабочих мест.

Аж дух захватывает

В настоящее время в ИРК «Приморье» заключено семь инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 65,5 мрлрд рублей. Согласно плану реализации, когда все площадки будут распределены, инвестиционный фонд всего проекта составит 107 млрд рублей. В настоящее время свободно шесть участков общей площадью 27,59 гектаров, не считая двух площадок под административные здания. Уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. По расчетам специалистов АО «КРПК», при выполнении инвесторами проекта планов, уже с 2025 года игорная зона будет приносить в бюджет Приморского края около 10 млрд рублей ежегодно, включая налог на игорный бизнес.

А пока помимо действующего комплекса с казино на территории игорной зоны ведется создание крупного гостиничного комплекса с аквапарком и казино Naga Vladivostok, инвестором которого выступает камбоджийская компания Naga Corporation. Окончание строительных работ запланировано на 2019 год, открытие объекта – на 2020. На первом этапе гостиничный комплекс категории «4 звезды» представит собой 11-этажное здание с 279 номерами разного класса, а также казино и многоцелевой концертный зал.

Также на территории курорта ведутся работы по созданию гостиничного комплекса с казино Selena от ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» (по Данным Деловой газеты «Золотой Рог», головная компания Diamond Fortune Holdings (Cyprus) Ltd зарегистрирована на Кипре) и проектируется объект Sun от ООО «Гейминг Групп Приморье», конечным бенефициаром которого выступает гендиректор московского ООО «Стройкомлектмонтаж» Андрей САЗОНОВ. Добавим, созданием инженерной инфраструктуры – строительством дорожной сети, сети водоснабжения и водоотведения, связи, мощности электро- и теплоснабжения участков интегрированной игорной зоны «Приморье» занимается Корпорация развития Приморского края. Большая часть объектов уже спроектирована, основные работы планируется вести в 2018-2019 годах. В ближайшее время подрядные организации приступят к строительству второго этапа сети водоснабжения и нескольких секторов дороги.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Артемом. На площади более 600 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.

Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году. Общая площадь застройки на первом этапе составляет 263 гектара, зона перспективного развития – еще 365 гектаров. Tigre de Cristal - пока единственное работающее казино в игорной зоне «Приморье». В данный момент ведется строительство трех крупных объектов – Naga Vladivostok, Selena и Sun. Кроме того, над своим проектом работает новый резидент ИРКЗ «Приморье» – компания «Шамбала».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.