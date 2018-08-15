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Резиденту Свободного порта Владивосток пригрозили банкротством

15 Августа 2018, 14:45 | Приморье

В Приморье разгорается скандал с резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ), попавшим в неприятную историю по факту невыплаты арендных платежей. Компании уже угрожают банкротством, но на практике скорее всего дело ограничится мировым соглашением, тем более что сумма требований совсем не запредельная. В хитросплетениях экономического конфликта разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

На прошлой неделе ООО «ДВ-Логистик» подало в Арбитражный суд Приморского края иск о банкротстве ООО «Разрез Полтавский» (угольная компания в Приморском крае), следует из картотеки арбитражных дел. Иск был подан 8 августа, к производству пока не принят. Сумма исковых требований составляет 11, 510 млн рублей. В этот же день «ДВ-Логистик» подал в суд заявление о взыскании с ООО «Разрез Полтавский» 5,634 млн рублей, получив в ответ заявление от разреза на взыскание 5,191 млн рублей (это заявление сразу же было оставлено без движения до 10 сентября).

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

ООО «ДВ-Логистик» зарегистрировано в марте 2015 года во Владивостоке. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам». Учредителями ООО на паритетных началах выступают гендиректор компании Наталья ВЕРШИНИНА и гендиректор ООО «Автострой» и ООО «Техно-В» Михаил ВЕРШИНИН (через компанию «Техно-В»). Выручка «ДВ-Логистик» за 2016 год составила 6,913 млн рублей, чистая прибыль – 465 тыс. рублей (данные за 2017 год компания еще не раскрывала).

Предыстория разбирательств такова. В сентябре прошлого года ООО «ДВ-Логистик» обратилось в Арбитражный суд Приморского края о взыскании с ООО «Разрез Полтавский» 20,8 млн рублей (5,634 млн рублей задолженности по договору аренды 5 автосамосвалов MAN и 15,151 млн рублей неустойки). Арбитражный суд Приморского края в январе 2018 года принял решение взыскать с должника полную сумму задолженности и лишь 5,634 млн рублей неустойки. В удовлетворении остальной части исковых требований заявителю было отказано. Проигравшая сторона в дальнейшем пыталась обжаловать решение суда дальше по инстанциями, ссылаясь на соглашения о зачете встречных однородных требований, но успеха не добилась.

В свою очередь, «ДВ-Логистик», не дождавшись погашения долгов, признанных судом, пошел ва-банк и пригрозил угледобытчику банкротством.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

ООО «Разрез Полтавский» зарегистрировано в марте 2016 года в с. Покровка Октябрьского района Приморского края. Уставный капитал - 200 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом». Учредителями ООО выступают физлица Микола САШКИН (51%) и Павел МЕЛЬ (49%). Выручка за 2016 год составила 8,599 млн рублей, чистый убыток – 4,984 млн рублей (данные за 2017 год компания еще не раскрывала).

Источник «Золотого Рога», знакомый с положением дел, уверяет, что до реального банкротства дело не дойдет. «Идет типичный хозяйственный спор из-за арендных платежей. Для угледобытчика сумма требований вполне подъемная», - уверяет он.

На сайте компании говорится, что «Разрез Полтавский» - предприятие по добыче, обогащению и реализации энергетического угля, с ориентированностью продаж как на экспорт, так и на внутренний рынок.

«Разрез Полтавский», получив статус резидента Свободного порта Владивосток, в начале 2018 года начал добычу каменного угля на участке Константиновский на одноименном месторождении каменного угля в Октябрьском районе Приморского края. План компании на 2018 год предусматривает добычу 150 тыс. тонн продукции с последующим увеличением до 200 тыс. тонн ежегодно. Инвестор ведет добычу угля открытым способом.

Минвостокразвития раньше отмечало, что добываемый в Приморье уголь «на 40% дешевле знаменитого кузбасского, но не уступает ему по качественным характеристикам».

Представитель ООО «Разрез Полтавский» Дмитрий ГРИЦАЙ пояснял, что добываемый уголь пользуется спросом в Китае и в регионах Дальнего Востока РФ.

«Отопительный сезон на Дальнем Востоке довольно продолжительный, и уголь востребован как крупными компаниями, так и индивидуальными покупателями. В числе новых заказчиков - представители Камчатского края», - сказал г-н Грицай.

По оценкам Роснедр, оперативные запасы угля для открытой отработки на данном участке по состоянию на 1 октября 2010 года составляли: категория С1 - 514,2 тыс. тонн, С2 - 645,3 тыс. тонн.

Отметим, что в Приморском крае добычу угля в первом полугодии 2018 года вели ООО «Приморскуголь» (Владивосток, входит в группу «СУЭК»), АО «Лучегорский угольный разрез» (Лучегорск, входит в АО «Дальневосточная генерирующая компания»), ООО «Алексее-Никольский угольный разрез» (Уссурийск), ООО «КИНГКОУЛ Дальний Восток» (Артем) и АО «Угольный разрез Раковский» (с. Песчаное, Михайловский район).

«Приморскуголь», крупнейший угледобытчик в Приморье, по данным Деловой газеты «Золотой Рог» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с показателем 2016 года - до 871 млн рублей. Выручка выросла на 21,3% - до 6,304 млрд рублей. Всего в 2017 году «Приморскуголь» добыл 3,6 млн тонн угля, перевыполнив годовое задание на 10,5%.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ТАСС.

Автор: Олег Клименко
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