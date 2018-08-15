"Лидер" берет курс на "Звезду"

Правительство решило отдать заказ на строительство сверхмощного ледокола «Лидер» (мощностью 120 МВт) верфям на Дальнем Востоке. Основными претендентами на заказ были Балтзавод ОСК и новейшая судоверфь «Звезда» нефтекомпании «Роснефть». Последняя всегда считалась наиболее вероятным исполнителем, поскольку обладает новейшими технологиями и уже заручилась доверием ряда крупных заказчиков, - говорят эксперты. Окончательное решение о строительстве остается, впрочем, за президентом, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ледокол «Лидер» необходим российским нефтяникам для круглогодичной проводки морских судов по Северному морскому пути. Заказ на ледокол решено было отдать верфям на Дальнем Востоке, сообщил замглавы Минпромторга Олег РЯЗАНЦЕВ в кулуарах I Международного Дальневосточного морского салона. Чуть позже принятое специальной рабочей группой решение прокомментировал вице-премьер Юрий БОРИСОВ, подтвердив, что в своем докладе группа рекомендовала именно «Звезду».

- Я думаю, что Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации во время посещения Восточного экономического форума в сентябре озвучит решение, - добавил он.

Представитель комплекса «Звезда» подтвердил «Известиям», что окончательного решения пока нет, его примет глава государства. По его словам, судоверфь имеет все возможности для выполнения такого заказа.

- Судостроительный комплекс «Звезда» располагает всеми необходимыми мощностями, оборудованием и специалистами соответствующей квалификации. «Звезда» - единственная верфь, которая может строить крупноблочным методом, это экономит средства и сокращает сроки строительства, - пояснил представитель комплекса.

Именно «Звезда» считается основным претендентом и на остальные заказы под освоение региона Арктики российскими компаниями. Фактически судоверфь станет крупнейшим в стране кластером гражданского судостроения, - отметил аналитик EurasiaGroup Егор ТАТАРИНОВ. На данный момент в портфеле заказов судоверфи «Звезда» уже свыше 25 судов различного класса, в том числе танкеры типа «Афрамакс», арктические челноки, суда снабжения ледового класса и мелкосидящий ледокол. Верфь сейчас ведет переговоры по еще 15 контрактам.

В заказах с новейшей судоверфи уже заинтересована сама «Роснефть», а также «Газпром» и «Новатэк». «Звезда» уже получила уникальный плавучий док грузоподъемностью 40 тыс. тонн, необходимый для проведения таких работ. Верфь рассчитывает на получение заказов и от иностранных судовладельцев, - рассказал недавно гендиректор предприятия Сергей ЦЕЛУЙКО.

На полную мощность первую очередь «Звезды» партнеры по проекту планируют ввести в 2019 году, а вторую - в 2024 году. Проект уже привлек более 200 млрд рублей инвестиций. Как ранее говорили представители судоверфи, спуск на воду и сдача заказчику первого заказа - многофункционального судна снабжения ледового класса Icebreaker 7 - запланирован уже в первый год ее работы. Ледокол «Лидер» (мощностью 120 МВт и полным водоизмещением более 71 тыс. тонн) требует существенной проработки и подготовки и не может быть сдан ранее 2025 года, считают в Минпромторге.

Нефтяники жалуются, что уже имеющихся мощностей ледоколов недостаточно. Кроме того, для организации круглогодичной перевозки нефти и газа из Арктики в АТР по Северному морскому пути нужен гораздо более мощный ледокол, который мог бы проходить лед толщиной 2 м при коммерчески эффективной скорости 11–12 узлов. Такие сверхмощные ледоколы для снижения их стоимости нужно строить серийно - минимум три единицы, - говорил вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН.

Традиционно строительством атомных ледоколов занимается входящий в Объединенную судостроительную корпорацию Балтзавод. Но верфь уже строит для «Атомфлота» за 121,4 млрд рублей три ледокола ЛК-60 (их сдача планируется в 2019–2021 годах), поэтому заказ на новый сверхмощный ледокол логичнее передать «Звезде», считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья МИЛЬЧАКОВА. По ее словам, это самая современная российская верфь, располагающая гигантским сухим доком и технически полностью готовая к реализации такого масштабного проекта. А вот строительство «Лидера» на Балтзаводе потребует вложения существенных средств в модернизацию мощностей балтийской судоверфи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.