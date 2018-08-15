Железнодорожники подставят стальное плечо

Дальневосточная железная дорога и порт Суходол заключили договор

о совместной работе

На прошлой неделе подписан договор на оказание услуг по присоединению путей необщего пользования ООО «Морской порт «Суходол» к инфраструктуре АО «РЖД» по ст. Смоляниново. Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги Николай МАКЛЫГИН и генеральный директор порта Павел КОЛБАСЮК.

Таким образом, в рамках инвестиционного соглашения, заключенного на Петербургском международном экономическом форуме, компания-инвестор строительства специализированного порта в бухте Суходол - АО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (ХК «СДС») и ОАО «РЖД» вплотную подошли к практической работе: угольщики строят порт, железнодорожники участвуют в создании необходимой инфраструктуры. Крупнейшая государственная корпорация в данном проекте выступает одним из ключевых игроков - к новому порту предстоит построить несколько километров железнодорожных путей. Рядом со Смоляниново будет создана отдельная сортировочная станция, что позволит разгрузить этот железнодорожный узел и направлять входящий с напряженного Транссиба грузопоток на новый порт.

Инициатор проекта – «СДС-Уголь» (угледобывающий холдинг АО ХК «СДС») – является одним из крупнейших угольных холдингов России; в его структуре – четыре разреза, две шахты, четыре обогатительные фабрики, ряд сервисных предприятий, расположенных на территории Кемеровской области. Объем добычи по итогам прошлого года составил более 27 млн тонн угля, и порядка 22 млн тонн было экспортировано в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом у компании есть потенциал увеличения объемов добычи до 40 млн тонн к 2025 году и до 50 млн тонн к 2035 году. Общие запасы превышают 2 млрд тонн, в основном это энергетические угли.

«Все эти цифры не только характеризуют масштаб компании – мы третьи в стране и по добыче, и по экспорту, но и во многом объясняют нашу инвестиционную инициативу. В отличие от коллег из тройки лидеров мы до сих пор не имеем собственного порта. Его строительство отвечает стратегическим планам компании», - говорит генеральный директор АО «ХК «СДС-Уголь» Геннадий АЛЕКСЕЕВ.

Порт рассчитан на переработку 20 млн тонн груза в год к 2022 году. Первая и вторая очередь строительства порта будет завершена уже в 2021 году, что позволит перегружать 12 млн тонн угля суммарно. Предполагается, что 60% грузооборота будет поставлять сама компания, остальные мощности порт Суходол предоставит другим угольным предприятиям. Однако, как говорит Геннадий Алексеев, если входящего грузового потока будет недостаточно, «СДС-Уголь» готов самостоятельно обеспечить его на 100%.





Сегодня 86% поставок «СДС-Угля» осуществляется в европейские страны, но с его продукцией уже хорошо знакомы потребители в Китае, Японии, Республике Корея, Вьетнаме. Компания намерена увеличить объемы поставок в страны АТР, где сегодня формируются новые рынки, и растет потребительский спрос на высококачественную угольную продукцию.

Инвестор, как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», намерен воспользоваться преференциями Свободного порта Владивосток. Для этого в Приморье зарегистрировано ООО «Морской порт «Суходол», которое весной этого года получило статус резидента и подписало инвестиционное соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ). Общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму свыше 30 млрд рублей.

Партнерство угольщиков с железной дорогой в этом проекте выстраивалось не один год, поскольку речь идет не только о частном капитале, но и о значительном бюджетном финансировании, которое будет направлено на инфраструктурную составляющую – это железнодорожная ветка, объекты Росморпорта, и поскольку порт будет ориентирован на перевалку экспортных грузов – таможни и пограничной службы.

Как говорят в ХК «СДС-Уголь», инвестор рассчитывает, что основными подрядчиками строительства выступят именно приморские компании, имеющие соответствующие компетенции, предлагающие адекватные расценки на услуги и способные выполнять договорные обязательства в четко обозначенный срок. Так что для строительной отрасли края новый проект дает еще один шанс на развитие, которое, к сожалению, практически прекратилось после завершения масштабных строек, развернутых в Приморье накануне саммита АТЭС-2012.

- «СДС-Уголь» очень ответственно относится к вопросам экологии и окружающей среды, – говорит Геннадий Алексеев. – Проект морского порта «Суходол» опирается на самые современные технологии перевалки.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.