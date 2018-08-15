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Российские рыбаки захотели ЧК
Дальневосточники обеспокоены возней вокруг распределения квот морских биоресурсов
Во Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) поступают официальные сообщения в поддержку предложения о проведении Чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса РФ. Чрезвычайный сбор ВАРПЭ объявила в защиту стабильности законодательных основ рыбной отрасли страны.
Российские рыбаки планируют провести внеочередную конференцию в сентябре в центре материка – в Москве, чтобы пригласить широкий круг экспертов и чиновников. Главный вопрос - закрепление долей квот на вылов биоресурсов и предложение сохранить «исторический принцип» их распределения на предстоящие 15 лет.
Как сообщил Деловой газете «Золотой Рог» президент ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ, дальневосточные рыбаки всерьез обеспокоены правительственной возней вокруг распределения квот морских биоресурсов на предстоящие 15 лет. Казалось бы, все уже решено и пора планировать путину на следующий год, а она на Дальнем Востоке, как известно, начинается еще в декабре. Однако то и дело возникают проволочки.
Рыбная отрасль находится на грани провала и экономического кризиса, считает его коллега, президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил КОТОВ.
«К нам поступают обращения экипажей и трудовых коллективов рыбопромысловых судов Магаданской области, всего Дальнего Востока, о критической ситуации, сложившейся в связи с возможными изменениями «исторического принципа» закрепления водных биоресурсов, - заявил он СМИ. - Уже сегодня, по имеющейся информации, «заморозилось» предоставление кредитных ресурсов, а проценты за их использование резко увеличились. Изменения «исторического принципа» будут иметь самые негативные последствия: предприятия вынуждены будут прекратить свою деятельность, а рыбаки потеряют работу».
Магаданская ассоциация рыбопромышленников дружно одобрила созыв чрезвычайной конференции и уже выбрала делегатов на форум. Напомним, что в ВАРПЭ входят 75 членов – предприятий, представляющих всю географию от Калининграда до Камчатки, и от Мурманска до Астрахани, и добывающих до 90% всероссийского улова. Организации в этом году исполняется 25 лет, и нередко ее называют «рыбным лобби». Практически во всех региональных ассоциациях ее предложение о созыве ЧК поддержали. Тем более, полномочия делегатов недавнего всероссийского съезда рыбаков, который состоялся в феврале, подтверждены.
Кстати, на февральском съезде уже обсуждался вопрос сохранения «исторического принципа» распределения квот на 15 лет, который впервые был закреплен в 2007 году на заседании президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимира ПУТИНА. Но слухи о том, что «исторический принцип» распределения квот может быть отменен, в кулуарах власти продолжают будоражить отрасль и ее смежников – судостроителей и финансовый сектор, кредитующий рыбный бизнес. Всем нужны определенность и стабильность. Ведь налоговое бремя за два года может подняться на 280%.
На Чрезвычайной конференции планируется обсудить итоги работы Федерального агентства по рыболовству по перезаключению договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов. Также будут проанализированы действия органов государственной власти после состоявшегося в феврале 2018 года IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ.
«Со следующего года у нас уже уберут налог на ВБР, отменят льготу в 15 процентов. Для чего это делается, не понимаю. И так люди не могут позволить себе многое, особенно на Крайнем Севере, где высокая цена на топливо, электроэнергию. Любые действия по увеличению налоговой нагрузки отразятся на благосостоянии населения. Где же стимулирующие налоги, льготы? - недоумевает представитель дальневосточных рыбаков. - Эти вопросы я задавал на заседании правительственной комиссии, предупреждая об увеличении цены на рыбопродукцию в 3-4 раза. А далее - гибель стабильных рыбодобывающих предприятий и всей отрасли».
Чтобы этот печальный прогноз не оправдался и не стал реальностью, свое решительное слово должна сказать Чрезвычайная конференция Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, а правительство - услышать тревогу рыбаков.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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