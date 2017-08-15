Острова Приморья связали туристические потоки

Развитие маломерного частного флота улучшило транспортную доступность

Японское море, наполненное живописными бухтами с песками самых разнообразных оттенков: от черных вулканических до кристально белых и даже стеклянных, уже давно признано мощнейшим туристическим магнитом Приморского края. Впрочем, некоторые уголки акватории до недавнего времени оставались недоступными для туристов – островные территории. Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», островные жемчужины Японского моря становятся ближе туристам.

Изолированность и уникальные ландшафты островов Приморья привлекают своей экзотичностью путешественников со всего света – насладиться их красотой приезжают российские и иностранные туристы. Впрочем, добраться до островов удавалось лишь единицам: доступность морского транспорта была крайне ограничена. Сегодня, с развитием пассажирских частных перевозок, эта проблема теряет актуальность. По официальным данным, в крае зарегистрировано около 38 тыс. маломерных судов, и спрос на их услуги со стороны гостей и жителей края растет с каждым годом.

Законное поле для деятельности у частных морских перевозчиков появилось совсем недавно. Департамент туризма Приморского края неоднократно акцентировал внимание, что туристический потенциал акваторий Японского моря не удастся раскрыть без изменения федерального законодательства. Благодаря проделанной работе, в августе прошлого года было принято постановление правительства Российской Федерации, дающее возможность владельцам маломерного флота получить лицензии на пассажирские перевозки.

Развитие услуг частных судов дает туристам возможность посетить не только акваторию Владивостока и изучыить ближайшие к столице острова, но и отправиться в более продолжительное путешествие, знакомясь с уникальными жемчужинами островного ожерелья по всему Приморью. «Благодаря таким услугам частного флота, география морских прогулок значительно расширяется: появляется возможность выйти к островам, изучить акваторию бухт, которые недоступны автопутешественникам, - уверен начальник гавани яхт-клуба «Семь футов» Илья ЕРМАКОВ. – Таким образом, туристы могут открыть для себя красоту более десятка островов, разбросанных по всему Приморью, в том числе и заповедных, расположенных на территории Морского биосферного заповедника».

Бесспорно, такие изменения дали новый толчок развитию водного туризма и позволили турфирмам добавить новые места показа – удаленные острова. Однако для того, чтобы относительно новая для края отрасль приобрела цивилизованный вид, необходимо постоянное взаимодействие бизнеса, региональных и муниципальных органов: еще многие вопросы остаются нерешенными. В частности – как стимулировать судовладельцев перейти в легальное поле. Ведь, даже с учетом открывшихся возможностей, в законе работают лишь единицы.

«В настоящий момент судна, занимающиеся незаконной коммерческой деятельностью, превалируют над легальными участниками рынка, – рассказал руководитель отделения – старший государственный инспектор отделения по городу Большому Каменю ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Приморскому краю» Игорь СИПЯГИН. – Благодаря растущему спросу на услуги маломерного флота, ГИМС будет усиленно контролировать такие суда, поскольку предоставление нелегальных услуг влечет не только нарушение закона, но и нередко подвергает опасности пассажиров. Теперь контролирующие органы берут этот вопрос под контроль, и незаконная коммерческая деятельность будет жестко пресекаться: будут происходить контрольные закупки, и выявленных нарушителей ждут серьезные штрафы».

Старший государственный инспектор подчеркнул, что туристам необходимо также проявлять бдительность и не пользоваться услугами недобросовестных перевозчиков. «Если вы планируете выйти в море, смотрите хотя бы на внешний вид судна – его визуальное техническое состояние, наличие номеров. Следите, чтобы размер группы не превышал допустимый технический регламент завода-изготовителя – максимальное количество пассажиров для судов, зарегистрированных в Приморье, – 12. Проверяйте у капитана документы на право управления плавсредством, разрешение на коммерческую деятельность, техосмотр. Также команда обязана выдать каждому пассажиру спасательный жилет, обеспечив таким образом безопасность. Турист должен четко знать, куда его везут, и взять с собой в поездку сотовый телефон для постоянной связи с берегом. Бывает, что морское путешествие заканчивается трагедией – даже с опытными штурманами в нашей акватории регулярно теряются суда, особенно много обращений поступает в выходные дни. Поэтому я призываю туристов думать о собственной безопасности: четко планировать маршрут морской прогулки, а также пристально выбирать перевозчика», – резюмировал Игорь Сипягин.

На фото: Знакомиться с уникальными жемчужинами островного ожерелья Приморья лучше всего с помощью лицензированных морских перевозчиков.

Фото Ивана КРЫШАНА.

Наталья КОМИССАРОВА.