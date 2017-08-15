Известная приморская компания повернется лицом к акционерам

Настоящие и будущие акционеры группы компаний «Сумотори» могут принять участие в семинаре «Развитие финансового рынка Дальнего Востока», который пройдет на площадке третьего Восточного экономического форума 5 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

ГК «Сумотори» планирует стать первой дальневосточной компанией, которая выйдет на IPO, публичную продажу акций, сообщил генеральный директор Виталий Веркеенко. Биржевое размещение через ПАО «ФРР Приморское кольцо» планируется в инвестиционной системе «Восход», единой онлайн платформе для эмитентов и инвесторов. По словам Виталия Веркеенко, выход на биржевое размещение акций позволяет принять участие в развитии проекта «Приморское кольцо» всем желающим, при этом получая доход от деятельности коммерчески успешной группы компаний «Сумотори».

В преддверии биржевого размещения ГК «Сумотори» приглашает нынешних и будущих инвесторов на Восточный экономический форум, на площадке которого 5 сентября пройдет семинар «Финансовая грамотность в России. Развитие финансового рынка Дальнего Востока». Представители бизнеса, ведущих финансовых организаций и институтов развития Дальнего Востока проведут обзор инструментов финансового рынка и ответят на вопросы, как повышение финансовой грамотности сказывается на развитии экономики, какие карьерные возможности оно открывает, расскажут о развитии новых площадок для привлечения капитала в экономику Дальнего Востока и возможностях инвестиционной системы «Восход» для бизнеса и инвесторов, в том числе на примере группы компаний «Сумотори».

Напомним, соглашение по использованию инвестиционной системы Восход при размещении ценных бумаг было подписано между ГК «Сумотори» и Ассоциацией «НП РТС» на площадке второго Восточного экономического форума. Группа компаний Сумотори расширяет границы своей деятельности и географию партнёров, масштабируясь в холдинг с широким кругом интересов.

Фото с сайта Primring.Ru.