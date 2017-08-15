Бизнес Приморья выбирает М2М-решения

«Интернет вещей» и M2M-технологии (Machine-to-machine) уже не являются перспективами далекого будущего. Предприятия Приморского края активно внедряют их в свои бизнес-процессы. За 7 месяцев 2017 года количество корпоративных клиентов, подключивших услугу «M2M-мониторинг» компании «МегаФон» выросло более чем в три раза и, по оценкам специалистов компании, эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы.

Согласно данным экспертов «МегаФона», телематическими сервисами пользуется каждый шестой корпоративный клиент компании. По итогам 2016 года оператор установил более 3,9 млн. телематических SIM-карт в России. Технология M2M позволяет контролировать работу оборудования, перемещение транспорта, получать данные об обслуживающем персонале, информировать сотрудников, контролирующих удаленные объекты. Сервисы на платформе М2М востребованы в сфере ЖКХ, промышленном производстве, в логистических и транспортных услугах, банковской сфере, здравоохранении. «МегаФон» представляет самые популярные и перспективные услуги на основе M2M-решений.

М2М-мониторинг. Услуга «М2М-мониторинг» позволяет удаленно контролировать работоспособность оборудования, предотвращать внештатные ситуации и перерасход средств на связь между устройствами. С этой услугой можно эффективно обеспечивать безопасность удаленных объектов. Так, при попытке изменить IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования) для дальнейшего нецелевого использования SIM-карты она блокируется, а ответственный сотрудник моментально получает сообщение о попытке получения стороннего доступа к объекту.

Контроль кадров. Эта услуга помогает эффективно осуществлять контроль за передвижениями сотрудников, оперативно координировать их и давать поручения с помощью SMS-сообщений, что удобно в случае срочных заданий.

Умные счетчики. Интеллектуальные счетчики для ЖКХ позволяют собирать данные с приборов учета в автоматическом режиме и передавать эту информацию напрямую управляющим компаниям. Жителям, которые захотят установить счетчики, поддерживающие систему, больше не придется снимать показания вручную. Кроме этого, за расходом электроэнергии, воды и газа можно будет следить через приложение и выгружать статистику за определенный период.

Онлайн-кассы. Комплексное решение для работы с онлайн-кассами включает sim-карты с поддержкой передачи фискальных данных, M2M-платформу для управления и контроля, а также специальный тариф для касс. Услуг позволит предприятию передавать фискальные данные в налоговую службу, отправлять чек по СМС или электронной почте по желанию клиента, хранить все данные по операциям и Z-отчеты, хранить и анализировать данные по качеству работы сотрудников.

«Рост востребованности услуги «М2М-мониторинг» более чем в три раза с начала года – наглядное доказательство большого потенциала этого направления для корпоративных клиентов нашего региона, -- отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон. -- С помощью М2М-сервисов компании стараются максимально оптимизировать свой бизнес и повысить его эффективность, сократив издержки, что особенно актуально в период кризиса. Наши предложения сочетают традиционные услуги связи со сложными технологическими решениями, и с каждым годом сервисы на основе этих решений становятся все более совершенными и универсальными для решения любых бизнес-задач».

Также лидерами по росту востребованности среди услуг для корпоративных клиентов «МегаФона» стали «МегаФон. Таргет» и «Виртуальная АТС». За 7 месяцев 2017 года количество корпоративных клиентов, подключивших эти услуги, выросло более чем на 70%.

Досье "Золотого Рога": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.