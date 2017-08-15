www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.8 р. 100 JPY: 54.48 р.
EUR: 70.66 р. 10 CNY: 89.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Японцы готовы строить в Приморье коттеджи экономкласса

15 Августа 2017, 14:05 | Приморье

Дома «под ключ»: с ремонтом, мебелью и коммуникациями – намерена построить в Приморье дочерняя компания крупной японской корпорации «Иида». На стройплощадке вовсю идут работы, продолжается отделка внутренних помещений. Строители уверяют: к III Восточному экономическому форуму выставку откроют для всех желающих.

Вниманию зрителей здесь будут представлены два образца малоэтажного строительства – для молодой семьи с одним ребенком и для больших семей – с двумя и более детьми. Различия не только в количестве комнат и квадратов, но и во внешнем облике, остеклении, а также размере помещений общего пользования: кухни, гостиной, коридоров, прихожей.

Малоэтажное строительство - один из проектов, разработанный на основе договоренностей президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ на втором ВЭФ в сентябре прошлого года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Япония  жилье  вэф  строительство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru