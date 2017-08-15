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Японцы готовы строить в Приморье коттеджи экономкласса
Дома «под ключ»: с ремонтом, мебелью и коммуникациями – намерена построить в Приморье дочерняя компания крупной японской корпорации «Иида». На стройплощадке вовсю идут работы, продолжается отделка внутренних помещений. Строители уверяют: к III Восточному экономическому форуму выставку откроют для всех желающих.
Вниманию зрителей здесь будут представлены два образца малоэтажного строительства – для молодой семьи с одним ребенком и для больших семей – с двумя и более детьми. Различия не только в количестве комнат и квадратов, но и во внешнем облике, остеклении, а также размере помещений общего пользования: кухни, гостиной, коридоров, прихожей.
Малоэтажное строительство - один из проектов, разработанный на основе договоренностей президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ на втором ВЭФ в сентябре прошлого года.
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