Японцы готовы строить в Приморье коттеджи экономкласса

Дома «под ключ»: с ремонтом, мебелью и коммуникациями – намерена построить в Приморье дочерняя компания крупной японской корпорации «Иида». На стройплощадке вовсю идут работы, продолжается отделка внутренних помещений. Строители уверяют: к III Восточному экономическому форуму выставку откроют для всех желающих.

Вниманию зрителей здесь будут представлены два образца малоэтажного строительства – для молодой семьи с одним ребенком и для больших семей – с двумя и более детьми. Различия не только в количестве комнат и квадратов, но и во внешнем облике, остеклении, а также размере помещений общего пользования: кухни, гостиной, коридоров, прихожей.

Малоэтажное строительство - один из проектов, разработанный на основе договоренностей президента РФ Владимира ПУТИНА и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ на втором ВЭФ в сентябре прошлого года.