В Приморье выставка "Строительство" замахнулась на "дальневосточный гектар"

20-22 сентября приморцы получат возможность познакомиться с экспозицией и принять участие в мероприятиях 25-й Международной отраслевой выставки в КВЦ «Терминал Экспо», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Выставка «Строительство», традиционно проходящая при поддержке администрации Приморского края, за четверть века приобрела статус международной и сегодня является эффективной и востребованной площадкой для специалистов строительной отрасли и многих профессионалов и потребителей.

Заявки на участие в выставке уже подали десятки компаний из Приморья, регионов России и КНР. С каждым годом количество российских компаний растет.

Отвечая на вопрос, чем будет отличаться выставка «Строительство» от выставки «Город», прошедшей в апреле, генеральный директор бессменного организатора этих выставок ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА отметила, что выставка «Город» больше ориентирована на жилищное строительство, а выставка «Строительство» – в основном на оборудование, технологии, машины и спецтехнику.

Вера Ермилова отметила насыщенность деловых программ этих выставок, что характерно и для предстоящей в сентябре. На ней будут работать мастер-классы, круглые столы, семинары, конференции. И среди особенностей – как дань Году экологии, экофестиваль. Кроме того, департамент градостроительства Приморья вновь развернет на выставке свою общественную приемную.

Председатель оргкомитета выставки вице-губернатор Эдуард ПОРТНОВ отметил, что такая форма работы, как общественная приемная департамента на выставке, оправдала себя. На предыдущей было подано порядка 20 обращений. И само живое общение в таком формате представителей власти и гражданского общества позволяют ликвидировать разрыв между ними, задавать ритм в проведении мероприятий и создавать открытость властных структур, исполнительной власти для совместного диалога в таком серьезном деле, как строительство.

Одним из серьезнейших вопросов, который сегодня решается по тем обращениям, является подготовка кадрового обеспечения стройки по специальностям, которые дефицитны. Особенно важно, по мнению вице-губернатора, наладить подготовку специалистов для службы заказчиков, поскольку «отрасль в части социального строительства сегодня в очень упадническом состоянии». И проблема здесь в том, что муниципальные образования, наделенные полномочиями по строительству объектов социальной инфраструктуры, не имеют специалистов, которые должны этим заниматься.

Поэтому, чтобы видеть перспективы развития региона на много лет вперед, в формате предстоящей выставки будет отрабатываться проект госпрограммы Приморского края по подготовке кадров для стройки с возможностью получения дополнительного образования. Предполагается принять также обращение к федеральному законодателю с предложениями по определенным изменениям отраслевой образовательной программы по стране, чтобы специалисты выращивались «с мала».

Из других проблем стройки вице-губернатор отметил: «Сегодня порой в погоне за дешевым продуктом получаем некачественное. Есть масса примеров, но приводить не буду». В последнее время получило развитие «гаражное производство» даже кровельных материалов.

Как одно из решений этой проблемы сегодня предлагается выдвинутое общественной организацией «Деловая Россия» продвижение такого продукта, как бренд «Сделано в Приморье». По предприятиям стройиндустрии такая работа уже проводится. И это в какой-то степени должно оградить стройку от кустарной некачественной продукции, попадающей на рынок строительных материалов. На предстоящей выставке будет впервые работать стенд «Сделано в Приморье».

«Выставка «Строительство» – это в целом всегда сосредоточение всего качественного, что есть на территории, что может здесь быть представлено, чтобы застройщики, строители и работники администрации могли все пощупать своими руками и сравнить. Выставка дает эту возможность», - сказал Эдуард Портнов.

Одно только то, что на предыдущей выставке одним из специалистов были предложены очень ценные рекомендации по устройству навесных фасадов, стало отправной точкой для большого разговора на площадке отраслевого института «ДальНИИС», где было принято решение по их внедрению, поскольку в этом видится залог качества и долговечности навесных фасадных систем. Уже это стоило целой строительной выставки!

Учредитель ООО «А++» Ольга СЕРЕБРЕННИКОВА, говоря о предстоящем в рамках выставки экофестивале, отметила, что он в какой-то степени будет логически близок подобным мероприятиям, уже прошедшим в европейской части России. Это экостроительство, экоматериалы и их использование.

В рамках экофестиваля будет проведен ряд мероприятий, касающихся строительства жилья. В частности приглашены специалисты из Южной Кореи, которые проведут семинар по мировому стандарту «пассивного дома», будет работать мастер-класс: как проектировать, строить дом и на что обратить внимание при реализации своего проекта, как обустроить помещения.

Член Союза архитекторов России, член общественного экспертного совета по обеспечению качественным жильем в Приморском крае Наталья ВОРОБЬЕВА отметила, что особый вопрос, который будет обсуждаться в ходе выставки «Строительство», - обустройство «дальневосточного гектара».

«Я почти год проектирую на первых стадиях две группы обладателей гектаров, и мне показалось очень интересным использовать площадку выставки для общения участников этой программы с профессионалами. Этого очень не хватает, несмотря на то, что на сайте администрации море информации - куда и за чем обращаться. На выставке можно будет свести все интересы воедино – заказчиков, проектировщиков, строителей. А проблемы в этом деле начинаются с элементарной оценки территории: люди не могут понять, что за землю они берут и для чего», - говорит Наталья Воробьева.

По мнению эксперта, по «дальневосточному гектару» приходится сталкиваться со всеми вопросами, которые только возможны при освоении любой новой территории с нуля. К сожалению, участники «дальневосточного гектара» зачастую ищут для себя исполнителей – проектировщика и подрядчика – в интернете по принципу «кто дешевле». При этом вне этой работы оказываются отличные архитекторы и строители, поскольку о них заказчик ничего не знает.

Судя по всему, выставка «Строительство-2017» в Приморье обещает быть интересной, полезной и стоящей ее посещения.

На фото: Вице-губернатор Эдуард Портнов призвал приморцев посетить выставку, чтобы все пощупать своими руками и сравнить.

Фото из архива.

Виктор КУДИНОВ.