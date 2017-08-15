В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную

Несовместимость интересов водителей и страховщиков может привести к коллапсу рынка автогражданки

Рынок обязательного автострахования ждут серьезные перемены – страховщиков не устраивают новые поправки в закон об ОСАГО, разработанные Минфином. В частности, речь идет о возможности введения трех категорий полисов ОСАГО, с учетом того, что страховщики не смогут навязывать автовладельцу определенную категорию. Кроме того, ведомство предлагает вернуться к идее заключать договоры ОСАГО на несколько лет, тогда как сейчас максимальный срок действия полиса составляет один год.

С конца прошлого года рост убыточности в ОСАГО стал резко увеличиваться, а лидер сегмента – «Росгосстрах» - вынужден был привлечь холдинг «Открытие» в качестве стратегического партнера для того, чтобы справиться с убытками, которые исчисляются десятками миллиардов рублей. Пример лидера негативно сказался на восприятии перспектив всего сегмента ОСАГО действующими игроками.

Сейчас тариф ОСАГО для автомобилей физлиц установлен ЦБ РФ в коридоре 3432-4118 рублей. Для расчета цены полиса базовая ставка тарифа умножается на восемь коэффициентов, которые также устанавливает ЦБ.

Досье "Золотого Рога": Премии российских страховщиков по ОСАГО в первом полугодии 2017 года сократились на 4% к аналогичному периоду прошлого года, до 110,6 млрд рублей. Выплаты по страховым случаям увеличились на 32%, до 98,7 млрд рублей. В первом полугодии 2017 года средняя выплата выросла на 23% и составила 77,049 тыс. рублей, средняя премия сократилась на 3%, до 5,811 тыс. рублей. Компании из топ-10 на рынке ОСАГО по объему премий собрали в первом полугодии 86,9 млрд рублей, что на 4,9% меньше, чем годом ранее, выплаты выросли на 34,1%, до 79,9 млрд рублей. На долю десятки лидеров пришлось 78,6% от общего объема сборов на рынке ОСАГО.

Право выбора

Минфин в конце июля подготовил новые поправки в закон об ОСАГО. Ведомство, в частности, предлагает дать гражданам на выбор один из трех типов договора ОСАГО по страховым лимитам выплат. Сейчас договор типовой – с лимитом на 500 тыс. рублей по вреду жизни и здоровью и 400 тыс. рублей по имуществу. Минфин предлагает ввести полисы с лимитами 1 млн и 2 млн рублей (как по причинению вреда жизни и здоровью, так и по причинению вреда имуществу).

Другое предложение – дать страховщикам право самим определять подход к применению базовых тарифов, но в пределах минимальной и максимальной ставок, которые устанавливает ЦБ, с учетом характеристик и особенностей эксплуатации автомобиля. Для этого Минфин предлагает наделить страховщиков правом самостоятельно устанавливать ряд «персональных» коэффициентов для каждого водителя, зависящих от его стиля вождения и числа штрафов за нарушение ПДД.

Также Минфин предлагает не продавать электронный полис ОСАГО водителям, предоставившим неверные сведения для заключения договора. Если в процессе покупки электроного полиса ОСАГО выяснится (в том числе с использованием автоматизированной информационной системы), что страхователь предоставил недостоверные сведения, то страховщик не дает ему возможности оплатить полис и возвращает обратно заявление с указанием, какие сведения необходимо откорректировать. Кроме того, предоставление недостоверных сведений сможет повлиять в дальнейшем на стоимость полиса: страховщики будут вправе применять коэффициент к цене ОСАГО для таких страхователей, говорится в законопроекте.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в целом поддержала разработанный Минфином проект поправок в закон об ОСАГО, но усомнилась в возможности учитывать коэффициент «бонус-малус» (скидка за безаварийную езду и надбавка за совершенные аварии) для всех водителей, вписанных в страховку, а не только для собственника машины.

Без либерализации рынок рухнет

Свое крайне отрицательное мнение по поводу рассматриваемых новведений озвучил один из лидеров страхового рынка СПАО «Ингосстрах», констатирующий, что на сегодняшний день рынок автогражданки находится в кризисе.

«Те меры, которые были предприняты в 2014-2016 гг. для повышения доступности ОСАГО для населения и сохранения финансовой устойчивости страховых компаний (введение единого агента в проблемных регионах, старт продаж электронных полисов, повышение базового тарифа в рамках тарифного коридора в целях стимулирования продаж страховыми компаниями), подтвердили свою недостаточность. Несмотря на то что «Ингосстрах» остается одним из самых финансово устойчивых и стабильных игроков рынка, убыточность этого вида страхования не может не отражаться на всех страховых компаниях. Ситуация на рынке ОСАГО продолжает ухудшаться. В настоящее время необходимы меры, которые были бы направлены на сохранение рынка ОСАГО. Большинство инициатив, предложенных в документе министерства финансов, являются несвоевременными и в определенной степени губительными. В сложившейся ситуации внедрение этих мер приведет к окончательному краху системы ОСАГО», - говорится в заявлении страховщика.

«Ингосстрах» предлагает принять «дорожную карту» по либерализации системы ОСАГО к 1 октября этого года. Компания настаивает на полной либерализации тарифов ОСАГО. «Это единственный рыночный механизм, позволяющий сбалансировать этот социальный сегмент страхования», - считает страховщик.

Для скорейшей стабилизации ситуации на рынке ОСАГО «Ингосстрах» предлагает принять еще ряд экстренных мер. В их числе - увеличение территориальных коэффициентов в отдельных регионах страны с высокой убыточностью (сейчас этот вопрос находится в ведении регулятора. – Прим. авт.).

Также компания считает актуальным «предоставить возможность страховщикам определять количество и характер коэффициентов на основании актуарных расчетов и имеющейся 14-летней статистики, в том числе в сфере применения скидок и надбавок».

«В сегменте онлайн-продаж в регионах с высокой долей случаев страхового мошенничества необходимо установить обязанность страховщиков заключать электронный договор ОСАГО только в случае подтверждения данных, указанных страхователем в заявлении на страхование, в АИС ОСАГО. В случае неподтверждения данных, указанных страхователем в заявлении на страхование, в АИС ОСАГО, обязать страхователя обратиться в офис страховщика», - отмечается в заявлении «Ингосстраха».

Запчасти не всем подойдут

Отметим, что Российский союз автостраховщиков (РСА) с 1 августа 2017 года ввел в действие новые актуализированные справочники средней стоимости запасных частей, которые будут соответствовать практике натурального возмещения в ОСАГО.

Предыдущая актуализированная версия справочника вышла 1 июня. Та версия оставила среднюю стоимость запчастей на прежнем уровне, что было важно в условиях подготовки к реализации поправок в закон об ОСАГО по приоретизации натурального возмещения. Недостатком той версии справочника, явилось то, что она не совсем учитывала актуальное состояние рынка запасных частей, который стремительно меняется в условиях колебания курсов валют, выхода на рынок новых поставщиков и так далее.

Досье "Золотого Рога": Закон о приоритете натурального возмещения в ОСАГО перед денежной выплатой вступил в силу 28 апреля 2017 года. Он введен на всей территории РФ, однако действие закона распространяется только на новые договоры, которые заключены после 28 апреля. Российские страховщики надеются, что новый закон поможет победить недобросовестных посредников-автоюристов, чья чрезмерная активность является причиной высокой убыточности ОСАГО в ряде регионов РФ.

По словам президента РСА Игоря ЮРГЕНСА, введение в действие актуализированных справочников повлечет уменьшение средней стоимости запасных частей на 8%.

В то же время в одной из страховых компаний считают, что вслед за незначительным снижением стоимости деталей, страховщиков и СТОА ожидает шквал претензий за несоблюдение сроков проведения ремонта и проблемы с качеством.

«Закон предусматривает использование в ремонте новых деталей, но не ограничивает использование при этом неоригинальных запасных частей. Низкое качество неоригинала неминуемо приведет к проблемам с качеством, а использование оригинальных деталей, при сниженной средней стоимости, становится еще более затруднительным», - говорит представитель СК.

Споры станут профессиональными

В конце июля президент России Владимир ПУТИН подписал закон, согласно которому комиссия по досудебному разрешению споров в ОСАГО по прямому возмещению убытков (ПВУ), созданная при РСА, сможет рассматривать новые споры. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, при возникновении спора о возмещении такой спор рассматривается комиссией, образованной профессиональным объединением страховщиков, в течение 20 рабочих дней со дня поступления в комиссию заявления страховщика. В случае несогласия страховщика с решением комиссии спор будет рассматриваться арбитражным судом. Дела по спорам, которые были возбуждены до вступления в силу закона, будут рассматриваться, как и прежде, арбитражными судами.

Закон направлен на оптимизацию рассмотрения споров, возникающих между страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, и страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, и обязан возместить денежную сумму.

Сейчас, согласно закону об ОСАГО, потерпевший вправе предъявить требование о возмещении вреда, причиненого его имуществу в аварии, страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего. После этого страховщик, который страховал ответственность виновного лица, возмещает эту выплату страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков.

Верховный суд РФ отмечал, что в последнее время в судах наблюдается значительный рост числа дел по искам страховых компаний, прямо возмещающих убытки, к страховщикам, которые страхуют ответственность виновников аварий, о неисполнении последними соглашений о прямом возмещении убытков.

Досье "Золотого Рога": Базовые тарифы в ОСАГО повышались дважды после введения обязательного автострахования - в 2014 и 2015 годах. Последний раз тарифы были скорректированы Банком России после вступления в силу с 1 апреля 2015 года положения закона об ОСАГО о повышении лимита выплат за ущерб жизни и здоровью пострадавшим в ДТП со 160 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, за вред имуществу - со 120 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. Увеличение базового тарифа тогда составило 40-60% к прежде действовавшему уровню. Обязательная продажа е-полисов ОСАГО стартовала в России с начала 2017 года, доля продаж электронных полисов от общего числа их продаж за полгода составила 12%.

Елена ЛЕНСКАЯ.