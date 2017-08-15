Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новое на смену старому
В Приморье продолжается расселение людей из аварийного жилья
Один из «майских» указов Владимира ПУТИНА, который был подписан сразу после его вступления в должность главы государства, предполагал переселение жителей аварийных домов в новое благоустроенное жилье к 1 января 2018 года. Под действие указа попали многоквартирные дома, в установленном порядке признанные аварийными до 2012 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В рамках реализации президентского указа в каждом регионе России были приняты соответствующие программы. Мероприятия по расселению аварийного жилого фонда предусмотрены и в муниципальных программах городов и районов, где имеется подобное жилье. По информации департамента градостроительства Приморского края, к лету текущего года работа над расселением аварийного жилфонда была полностью завершена уже в 21 муниципальном образовании края. Еще девять муниципалитетов должны справиться с поставленной задачей к концу 2017 года. До конца года предстоит расселить еще 2019 человек из 907 аварийных жилых помещений. Для этих целей в Приморье строится 15 новых домов. Кроме того, у муниципальных образований есть возможность приобретать помещения для граждан, проживающих в признанными аварийными домах, на вторичном рынке.
Напомним, что мероприятия по расселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, реализуются в рамках соответствующей подпрограммы государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». Всего за период действия подпрограммы в регионе предстоит расселить почти 8 тыс. человек. А в мае этого года на совместном заседании Госсовета РФ и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России президент Владимир Путин дал поручение сделать программу расселения аварийного жилого фонда постоянной с 2019 года.
На фото: Обитатели ветхого и аварийного жилья (фото вверху) вселяются в новострои.
Фото Игоря КУХАРЯ.
Александр САЛКОВ.
Новости тематики
Новости раздела
- Острова Приморья связали туристические потоки
- Известная приморская компания повернется лицом к акционерам
- Японцы готовы строить в Приморье коттеджи экономкласса
- В Приморье выставка "Строительство" замахнулась на "дальневосточный гектар"
- Бизнес Приморья выбирает М2М-решения
- В Приморье ОСАГО выворачивает на встречную
- Новое на смену старому
- Малый бизнес Приморья ловит гостиничную волну
- Китай не получит "самовар" на Дальнем Востоке
- Рабочее место ветеринаров Дальнего Востока станет мобильным
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморский миллиардер передумал самобанкротиться
- Бывший высокопоставленный силовик ищет работу в Приморье
- Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
- Пенсионные фонды грабят своих клиентов
- Владелец приморского казино потирает рулетки
- Рубль к концу года резко подешевеет
- В Приморском крае резидент СПВ начал деревообрабатывающее производство
- Рынок труда растет
- Первый в России завод по глубокой переработке сои заработает в Амурской области
- Владимир Путин: "Я хочу ее увидеть"