Новое на смену старому

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15 Августа 2017, 11:40 | Приморье

В Приморье продолжается расселение людей из аварийного жилья

 

Один из «майских» указов Владимира ПУТИНА, который был подписан сразу после его вступления в должность главы государства, предполагал переселение жителей аварийных домов в новое благоустроенное жилье к 1 января 2018 года. Под действие указа попали многоквартирные дома, в установленном порядке признанные аварийными до 2012 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках реализации президентского указа в каждом регионе России были приняты соответствующие программы. Мероприятия по расселению аварийного жилого фонда предусмотрены и в муниципальных программах городов и районов, где имеется подобное жилье.   По информации департамента градостроительства Приморского края, к лету текущего года работа над расселением аварийного жилфонда была полностью завершена уже в 21 муниципальном образовании края. Еще девять муниципалитетов должны справиться с поставленной задачей к концу 2017 года. До конца года предстоит расселить еще 2019 человек из 907 аварийных жилых помещений. Для этих целей в Приморье строится 15 новых домов. Кроме того, у муниципальных образований есть возможность приобретать помещения для граждан, проживающих в признанными аварийными домах, на вторичном рынке.


 

 

Напомним, что мероприятия по расселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, реализуются в рамках соответствующей подпрограммы государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». Всего за период действия подпрограммы в регионе предстоит расселить почти 8 тыс. человек. А в мае этого года на совместном заседании Госсовета РФ и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России президент Владимир Путин дал поручение сделать программу расселения аварийного жилого фонда постоянной с 2019 года.


 

 

 

На фото: Обитатели ветхого и аварийного жилья (фото вверху) вселяются в новострои.

Фото Игоря КУХАРЯ.

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: недвижимость  жилье 






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