Малый бизнес Приморья ловит гостиничную волну

В августе отыскать свободные гостиничные номера практически нереально

Обеспеченность номерным фондом в коллективных средствах размещения – один из основных критериев оценки привлекательности территории: именно в возможности номерного фонда нередко упираются туристические потоки. По мнению экспертов, острый дефицит коллективных средств размещения остался в прошлом, и во многом это заслуга малого бизнеса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Наличие достаточного количества средств размещения – одно из главных условий успешной туристической деятельности. Именно наличие свободных номеров нередко становится решающим при выборе направления путешествия: как бы красива ни была территория, турист не может жить на вокзале.

Процесс пошел

Долгое время Приморский край не мог похвастаться широким выбором средств размещения. Но шаги, предпринятые в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», значительно увеличили въездные потоки в край, и рынок начал диктовать свои условия.

«Создание коллективных средств размещения предусмотрено во всех крупных инвестиционных проектах в сфере туризма, – рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. – Например, инвесторы интегрированного развлекательного курорта «Приморье» приступили к очередному этапу строительных работ, и в первой половине 2019 года будет построен гостиничный комплекс с номерным фондом на 279 человек. На следующих этапах строительства к 2022 году номерной фонд расширится до 6000 гостиничных номеров. Ведется строительство и на территории Владивостока – несколько гостиничных проектов реализуются сразу в нескольких районах. Два отеля - на Эгершельде и проспекте Красного Знамени - будут введены в эксплуатацию в 2018 году».

Досье "Золотого Рога": Количество мест в коллективных средствах размещения в 2016 году, по данным территориального органа государственной статистики, составило 39 тыс., что на 48% выше показателя 2015 года. Значительное увеличение количества койко-мест произошло за счет увеличения числа новых КСР (баз отдыха).

Тем не менее количество крупных инвесторов, желающих построить большие гостиничные комплексы, достаточно ограничено. Специфика региона накладывает свои особенности и на туристический поток: его структура неравномерно меняется в течение года, достигая пика к августу. В этот период свободные гостиничные номера становится практически невозможно найти. Но, несмотря на 100%-ную загрузку, отельеры не видят плюсов в сезонности. Когда за резким всплеском активности следует спад, добиться экономической эффективности гостиниц чрезвычайно сложно.

«Для крупного бизнеса столь четкая сезонность – это достаточно большая проблема, – подтверждает президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, член Общественного экспертного совета по развитию туризма Роман ИВАНИЩЕВ. – Такие гостиницы вынуждены нести серьезные расходы во время спада туристической активности: содержать персонал, оплачивать счета за электричество и воду, приобретать новое оборудование. Именно поэтому они вынуждены держать высокие цены в пик сезона, чтобы в течение года нивелировать этот простой».





Гибкий подход малого бизнеса

Власти Приморского края стараются повлиять на сезонность, растягивая период туристической активности с помощью событийных мероприятий. Безусловно, крупные фестивали и форумы помогают более равномерно распределить туристический поток в межсезонье, но процесс этот может длиться несколько лет. А туристические потоки требуют размещения уже сегодня. В этой ситуации на помощь туридустрии приходит малый бизнес, который более гибко может реагировать на колебания спроса.

«Во всем мире средний, малый и микробизнес содержит примерно 50% средств размещения. Такая распространенность связана, во-первых, с небольшими суммами инвестирования: мини-отель на 5-20 номеров не требует огромных вложений. А во-вторых, владелец такого средства размещения может просто закрывать его в низкий сезон и не нести никаких расходов. Именно поэтому в пик сезона во всех туристических городах предприимчивые люди обустраивают собственные дома под проживание туристов либо сдают в аренду домики на своей территории. В Приморье это типично летняя история, которая помогает не только предпринимателям зарабатывать деньги, но и удовлетворить большой скачок спроса в высокий сезон. Поэтому, поддерживая малый и средний бизнес на таких территориях, как наша, где туризм – это достаточно серьезная сфера экономики, мы помогаем гостям нашего региона получать более адекватную цену и достаточное количество предложений», – уверен Роман Иванищев.

За последние три года, когда поток туристов существенно вырос, малый бизнес стал ловить туристическую волну. И динамичное развитие маломестных средств размещения стало знаковой тенденцией последних лет. Так, по данным Росстата, на одно средство размещения в России в среднем приходится чуть более 38 номеров, в сегменте гостиниц этот показатель составляет 31 номер. Увидев, что и Владивосток сделал ставку на туризм, сегмент недорогих отелей также начал стремительно наполняться: малый бизнес стал активнее инвестировать средства в создание мини-отелей и хостелов. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, количество малых средств размещения в Приморском крае за последний год увеличилось на 51%.

«Действительно, за последний год малых средств размещения было открыто очень много, – делится Константин Шестаков. – За первое полугодие 2017 года только базы отдыха добавили к номерному фонду края 3 тыс. единиц. Поэтому можно говорить о том, что тенденция наметилась явная: инвесторы проявляют интерес к малым средствам размещения и такая инфраструктура появляется в Приморье».

Как сообщил владелец одного из хостелов Владивостока, за последнее время конкуренция на этом рынке значительно увеличилась. «Выиграть эту конкурентную борьбу достаточно непросто. Конечно же, преимущества получает то средство размещения, которое расположено вблизи исторического центра. Но решающим становится гибкий подход к клиентам. Системы отзывов на сайтах бронирования заставляют средства размещения предлагать все больше услуг своим гостям, что в целом положительно сказывается на уровне сервиса во Владивостоке», – отметил хостельер.

Законопроекты «выживают» хостелы

Несмотря на актуальность услуг малого бизнеса в гостиничной сфере, многие потенциальные отельеры не спешат открывать средства размещения. Причина тому – законопроект, который предлагает полностью запретить использование жилых помещений для размещения гостиниц. Несмотря на протесты сообщества отельеров, министерства культуры, Минэкономразвития и властей туристических регионов, законопроект успешно прошел первое чтение в мае прошлого года и готовится ко второму. Как сообщают законотворцы, кроме технических поправок, изменений в его достаточно жесткой редакции не будет. Это означает, что все средства размещения, расположенные в жилых домах, попадут под запрет.

«Если законопроект будет принят в текущей редакции, то это поставит жирный крест на последних пяти годах активного развития туризма в России. Будем честны, если большинство игроков уйдут с рынка, то оставшиеся взвинтят цены – это законы рыночной экономики: пустующий рынок дает волю растущим ценам и снижающемуся уровню сервиса, ведь, если конкурировать не с кем, предложение автоматически становится самым лучшим. Тогда мы столкнемся с серьезными проблемами. Туристические потоки России только начинают расти: к нам приезжают иностранцы, наконец-то и сами россияне стали путешествовать по стране. А поскольку основные траты в поездках – это проживание и авиаперелеты, если к дорогим авиабилетам добавится еще и дорогое проживание, то россияне снова начнут выбирать Турцию и Таиланд. Поэтому, если мы не хотим нивелировать все достижения, необходимо взять на вооружение экономические модели, которые присутствуют в туризме наиболее развитых туристических стран. А их основа – малый бизнес, и мы должны всеми силами его сохранить», – резюмирует Роман Иванищев.

На фото: Хорошее настроение от посещения Приморья во многом зависит от инфраструктуры гостеприимства.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.

Наталья КОМИССАРОВА.