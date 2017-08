Китай не получит "самовар" на Дальнем Востоке

Озвученные на Дальнем Востоке проекты в нефтепереработке не имеют того, что в достатке у «Роснефти», - ресурсов

Китайские инвесторы в поисках эффективного вложения средств замахнулись даже на неприкасаемую до сих пор в России нефтеперерабатывающую отрасль, активно продвигая идею запуска на Дальнем Востоке собственного нефтегонного производства.

Но прорваться в «стратегический» сектор соседям из Поднебесной самостоятельно не удастся, поэтому все заявленные ранее проекты, несмотря на возросшую активность инициаторов, скорее всего, так и останутся «на полке» из-за отсутствия ресурсной базы. Осваивать Дальний Восток будет «Роснефть», проектом которой в Приморье интересуются даже инвесторы из США, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В апреле на четвертом заседании Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству был утвержден перечень из 73 совместных проектов (17 из них уже активно реализуются), в том числе в сфере транспорта, деревообрабатывающей промышленности, добычи полезных ископаемых, хранения и переработки продуктов питания. Общий объем совместных инвестиций в эти проекты должен достичь уровня $15 млрд. Проектов в сфере энергетического сектора в этом списке нет – пока это принципиальная позиция российской стороны.

Досье "Золотого Рога": На данный момент Китай находится на 18-м месте по объему инвестиций в Россию: в 2016 году прямые инвестиции из Китая составили $2,26 млрд, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 2015 годом. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в 2016 году российско-китайский товарооборот увеличился на 3,9% по сравнению с 2015 годом и достиг $66,1 млрд. В январе - апреле 2017 года товарооборот между странами вырос на 37% к аналогичному периоду прошлого года - до $24,5 млрд, при этом экспорт России в Китай увеличился на 46,2% - до $11,9 млрд. В структуре российского экспорта в Китай первые три месяца текущего года основная доля поставок приходилась на минеральные продукты, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, машины и оборудование, продовольственные товары и сельхозсырье, а также продукцию химической промышленности.

Приамурский прожект

Самым проработанным на данный момент проектом с китайским участием является идея строительства Амурского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). При этом проект, поддерживаемый властями Приамурья, несет не столько экономическую выгоду, сколько политическую – речь идет о престиже руководства области, изначально заиметь собственный заводик, пусть даже и в виде мини-НПЗ с невысокой глубиной переработки нефти по технологиям прошлого века, так называемый «самовар».

ООО «Амурская энергетическая компания» (АЭК) планирует в конце сентября сдать на госэкспертизу проект строительства Амурского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), жизнеутверждающе заявил на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке генеральный директор АЭК Александр ГОРДЕЕВ. Правда, при этом оговорился, что перспективы этого уже достаточно долгоиграющего проекта на данном этапе резко упали, после того как стало ясно, что проект, который реализует в Приморье АО «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК), получил второе дыхание. В настоящее время ВНХК полностью принадлежит «Роснефти», но крупнейшая российская нефтяная компания уже договорилась с китайской госкомпанией ChemChina о ее вхождении в проект с долей 40% и пропорциональным финансированием. Однако на данный момент сделка пока не закрыта.

Досье "Золотого Рога": Амурский НПЗ - совместный российско-китайский проект, инициатором которого выступает «Амурская энергетическая компания». Он заявлен к реализации на территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская». По информации АЭК, проект планируется реализовать в три этапа. С 2015 года по 2017 год здесь намерены провести проектно-изыскательские работы и начать строительство, с 2018 года по 2019 год - смонтировать и ввести в эксплуатацию основное технологическое оборудование, начать выпуск продукции, а с 2021 года по 2022 год - установить дополнительное оборудование и расширить перечень выпускаемой продукции.

«Наш проект, сразу хочу сказать, воспринимается неоднозначно. Особенно на фоне того, что собираются строить в Приморье и «Роснефть», и другие компании. Которые не очень-то хотят иметь наш проект конкурентом на Дальнем Востоке, - говорит Александр Гордеев. - В чем его «изюминка»: во-первых, он транснациональный, так как осуществляется на берегах реки Амур с китайской и российской стороны. Основная переработка осуществляется на российской стороне. Мощность производственного комплекса составляет 4 млн нефти и 2 млн нефтегазового конденсата в год. 80% продукции планируется поставлять по продуктопроводу по дну Амура в Китай, 20%, в том числе 10% дизтоплива, - остается на российской территории. Это сразу ответ на вопрос конкуренции с «Роснефтью» и заявлениям на тот счет, что мы завалим дешевым бензином и дизтопливом весь российский Дальний Восток. Ничего подобного – процент топлива, который планирует производить наш завод, составляет всего 13% от рынка региона. То есть это экспортно ориентированное предприятие. И хотя мы вошли в ТОР, но ни копейки у (российского) государства не просим на развитие инфраструктуры. Все за счет частного капитала. Хочу сказать, что часть вопросов по инфраструктуре уже решена, в том числе по железной дороге, по которой будет поставляться нефть для переработки на НПЗ. Также решены вопросы поставок оборудования из Китая по реке Зее. Сейчас нужно строить причал и расширять станцию Березовка. На данный момент не решен вопрос строительства продуктопровода в Китай. Все дело в том, что до сих пор нет по нему межправительственного соглашения».

Основным инвестором проекта (90%) выступает частный китайский капитал в лице зарегистрированной в городе Хэйхэ компании «Мэн Лань Син Хэ» (Menglan Galaxy Energy Corporation), владеющей 40%, и ее 100-процентной «дочки» ООО «Амурнефтехим» (Благовещенск). Еще 10% владеет ООО «Интеррусойл» (Москва), принадлежащее на паритетных началах гендиректору этой компании Александру КОПЫЛЬЦОВУ и Геннадию ШУКЛИНУ. Как видим, формально контрольный пакет «Амурской энергетическом компании» принадлежит двум российским компаниям.

Г-н Гордеев акцентирует тот факт, что с китайской стороны проект вошел в перечень объектов, вошедших в сферу экономического пояса «Шелковый путь». «Просто для информации, там (в «Шелковом пути». - Прим. авт.) 150 объектов, наш проект по рейтингу находится среди них на 8-ом месте. Стоимость нашего проекта ни много ни мало 120 млрд рублей. Это второй объект по объему инвестиций в Амурской области после ГПЗ «Газпрома», который строится в г. Свободном. Плюс проекта - глубина переработки, которая составляет 94,5%. Ни одного завода на территории Российской Федерации с такой глубиной переработки просто нет. Технологии будут китайскими и самыми современными – проектирование вели пять институтов, три российских и два китайских. Главная проблема нашего завода сегодня не деньги, а сырьевая база. Если по нефтегазовому конденсату вопрос практически решен, контракт на его поставку уже подписан, то по нефти вопросы остаются. Во многом, не хочу никого обижать, из-за этой никому не понятной конкуренции с нашими крупными нефтяными компаниями. Тем не менее мы продолжаем работать в этом направлении. Занимаемся не только с крупными игроками, но и со, назовем их так, средними по объему добычи. Формируем пул из компаний, которые готовы поставлять нам нефть. При этом наши инвесторы готовы поучаствовать с потенциальными поставщиками нефти и в добыче, а также обеспечить гарантированный сбыт», - говорит глава «АЭК».

По словам г-на Гордеева, НПЗ планирует поставлять на российский рынок нефтяной кокс (углерод нефтяного происхождения) - твердый остаток вторичной переработки нефти или нефтепродуктов, используется для изготовления электродов и коррозионно-стойкой аппаратуры.

«Нефтяной кокс используется на металлургических комбинатах и сегодня полностью завозится из Китая. Мы будем единственным предприятием на российском Дальнем Востоке, кто будет поставлять эту продукцию. Завод еще не построен, а контракты на поставку кокса уже подписаны», - отметил глава «АЭК».

Эксперты отмечают, что экономическая привлекательность проекта во многом зависит от способа поставки нефти на завод. Если речь идет о поставках по железной дороге – это одни расчеты, если удастся подключиться к нефтепроводу ВСТО – рентабельность резко скакнет. Но получить доступ к «большой трубе» такому проекту практически нереально: в ВСТО на данном этапе попросту нет лишних свободных мощностей.

«Амурский НПЗ – это не проект, а по большому счету прожект. К ВСТО его в обозримом будущем решено не подключать – на подобное предприятие там нет объемов до 2030 года. Инициаторам проекта предложено поискать нефть и снабжать его по железной дороге с терминала Уяр, который должен освободиться после подключения Комсомольского НПЗ «Роснефти» к ВСТО в 2018 году. Но свободной нефти на рынке сейчас нет. Кроме того, проектом НПЗ, представленным г-ном Гордеевым и подготовленным его китайскими партнерами, предусмотрена первичная переработка нефти на этом заводе. То есть в Китай предполагается гнать нафту и мазут для дальнейшей переработки. Иначе нужно на каждый предполагаемый миллион тонн переработки в год вложить не менее $1 млрд. При заявленной сегодня мощности это более $4 млрд. А так получается типичный «самовар» для обхода экспортных пошлин. Причем строго привязанный к Китаю. То есть оттуда бы диктовали цену», - говорит представитель нефтяной отрасли.

Приморье только смешит

Еще один проект, озвученный Китаем, тем более не вызывает ничего, кроме усмешек. Речь идет о заявлении китайской корпорации XinChen Ind. & Com. Group Co. Ltd. (базируется в Харбине) о возможности инвестировать в строительство НПЗ в Приморском крае от 26 млрд до 30 млрд юаней ($3,8-4,4 млрд по текущему курсу).

«У нас есть идея по строительству нефтеперерабатывающего завода на территории Лесозаводского городского округа, и мы рассчитываем на поддержку с российской стороны», - отметил глава корпорации Чжай ЮЙЦЗЯ. Идея идеей, но нефти у этого прожекта нет и подавно. Чего не скажешь о российском проекте, котировки которого резко выросли после того, как президент России Владимир ПУТИН поручил правительству подключиться к решению вопроса с газоснабжением.

Проект «Восточный нефтехимический комплекс» предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Обеспечение нефтью планируется за счет поставок по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). «Роснефть» планирует строительство трех очередей ВНХК. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года - это НПЗ мощностью до 12,5 млн тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 млн тонн сырья в год. Объем инвестиций по двум очередям оценивается в 796 млрд рублей.

ВНХК обещает много бензина

Глава Минэнерго Александр Новак в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО в начале августа отметил, что на текущий момент получены технические условия на все объекты внешней инфраструктуры.

«Сегодня получены технические условия на все объекты внешней инфраструктуры, прорабатываются источники и механизмы финансирования со всеми компаниями: с РЖД, с ФСК ЕЭС, с «Транснефтью». Есть предложения, и в принципе здесь мы особых проблем не видим», - заявил министр.

Говоря в целом о ситуации в нефтепереработке на Дальнем Востоке, г-н Новак отметил, что продолжится модернизация Комсомольского НПЗ (принадлежит «Роснефти»).

«В 2014 году была завершена модернизация Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Продолжается модернизация Комсомольского НПЗ. В 2018 году планируется завершить строительство отвода от ВСТО-2 на Комсомольский НПЗ мощностью 8 млн тонн нефти в год. Также в соответствии с проектом энергостратегии планируется увеличить нефтепереработку на Дальнем Востоке почти в 3,5 раза, до 39 млн тонн».

Президент «Транснефти» Николай ТОКАРЕВ в свою очередь пояснил, что трубопроводная компания выдерживает график строительства отвода от нефтепровода ВСТО на Комсомольский НПЗ. По его словам, гидроиспытания уже начались. «Все в графике. Мы все сроки выдерживаем и в следующем году закончим. По-моему, во втором квартале», - сказал он.

По предварительным оценкам, стоимость отвода к Комсомольскому НПЗ составляет 47 млрд рублей. Изначально планировалось закончить строительство отвода в декабре 2017 года, однако позднее сроки строительства были перенесены на октябрь 2018 года, в частности в связи с отсрочкой финансирования со стороны «Роснефти», задержкой ФСК ЕЭС в присоединении объектов «Транснефти» к электросетям.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отметил, что проект ВНХК благодаря нефтеперерабатывающим мощностям полностью обеспечит спрос на бензин в ДФО в долгосрочной перспективе, а его нефтехимический комплекс станет центром формирующегося нефтехимического кластера ДФО.

«Производство бензина в Дальневосточном федеральном округе недостаточно удовлетворяет региональный спрос, бензин производится на двух крупных НПЗ – в Комсомольске и Хабаровске – в объеме около 1,1 млн тонн в год. Уже сегодня превышение спроса над производством бензина в ДФО составляет порядка 400 тыс. тонн в год, а в перспективе до 2030 года может вырасти до одного и полутора миллиона тонн в год. В условиях недостаточного производства бензин поставляется из других удаленных регионов России – из Красноярского края, Омской области, что приводит к росту цен на бензин в регионе. Формируются ценовые маркеры с учетом транспортных расходов, которые определяют цену нефтепродуктов на рынке Дальнего Востока. Проект ВНХК, включающий крупные НПЗ, полностью обеспечит спрос на бензин в ДФО в долгосрочной перспективе, а нефтехимический комплекс ВНХК станет центром формирующегося нефтехимического кластера ДФО. В целом проект станет катализатором социально-экономического развития региона», - сказал г-н Сечин.

В настоящее время «Роснефть» продолжает все необходимые работы по реализации проекта, осуществляет переход к этапу детального проектирования. Уже вышло постановление правительства о создании на территории Партизанского муниципального района Приморского края ТОР «Нефтехимический», а также распоряжение о переводе земельных участков в границах промышленной площадки комплекса из земель лесного фонда в земли промышленности и распоряжение о расширении морского порта Находка.

Однако у проекта есть ряд нерешенных проблем. «Отсутствует подтверждение обеспеченности в полном объеме финансированием объектов внешней инфраструктуры ВНХК за счет ассигнований федерального бюджета. Компания выполнила все свои обязательства в соответствии с «дорожной картой», также направила все необходимые по законодательству обоснования. Мы ведем диалог с Минвостокразвития. Считаем, что по каким‑то статьям расходов мы можем найти компромиссное решение, скажем, по включению в проект нефтехимического морского терминала, но, конечно, при условии предоставления проектного финансирования на долгосрочных условиях», - отметил Игорь Сечин.

По его словам, ключевой проблемой на данном этапе является обеспечение ВНХК природным газом в полном объеме.

«И здесь мы никак не можем получить окончательного решения, несмотря на все поручения, которые в адрес основного производителя газа были даны. Причем это объем не очень большой, Владимир Владимирович, это 2,3 млрд кубических метров газа, которые предназначены в основном для электрогенерации. Только что наш министр (Новак. – Прим. авт.) говорил о том, что в 2021 году мы должны ввести мощную электростанцию на 565 мегаватт, которая будет обеспечивать и сам комплекс, и ближайшие населенные пункты. Отсутствует подтверждение со стороны «Газпрома» поставок в необходимом объеме и готовность обеспечивать увеличение пропускной способности магистральных газопроводов к необходимому сроку, это второй квартал 2020 года. В связи с отсутствием необходимых решений существует риск срыва плановых сроков реализации проекта и ухудшение его экономических показателей», - отметил глава «Роснефти».

Помощник президента РФ Андрей БЕЛОУСОВ в этой связи напомнил о поручении, которое ранее было дано главой государства. «Было ваше (Путина. – Прим. авт.) поручение правительству в данном случае – принять меры для снабжения ВНХК природным газом со сроком до 1 марта. Но оно пока не исполнено, и предлагается его, пользуясь тем, что здесь присутствует и руководство «Газпрома», все-таки зафиксировать, тем более что эти 2,3 млрд кубических метров – объёмы не очень большие, зафиксировать конкретный срок принятия соответствующих решений. Иначе это просто сдвинет…»

В ответ на такое предложение Путин заявил, что отношения между хозяйствующими субъектами, даже если они сформированы с участием государства, должны решаться на рыночных принципах без административного давления.

«Но, конечно, в рамках здравого смысла. Поэтому я прошу правительство и администрацию в части экономического блока эту работу провести между компаниями и добиться решения. Но вот нужно ли «Газпрому» давать прямое указание со стороны правительства сделать то-то или другое – думаю, это нецелесообразно, имея в виду, что «Газпром» все-таки акционерное общество со значительным участием иностранного капитала, так же как и «Роснефть». Мы можем и должны влиять на процессы, которые происходят между участниками экономической деятельности, но директивных указаний давать не будем», - сказал глава государства.

Сахалин рассчитывает на помощь «Газпрома»

Отметим, что проект строительства собственного нефтеперерабатывающего завода всерьез рассматривают на Сахалине. Три года назад областное правительство обсуждало с НК «Роснефть» планы строительства компанией на севере Сахалина мини-НПЗ. Предполагалось, что на первом этапе завод будет перерабатывать 150-200 тыс. тонн нефти в год. В дальнейшем возможно увеличение объемов топлива, в том числе для заправки рыбопромыслового флота, военно-морского флота, для бункеровки проходящих судов.

«Пока вопрос по строительству НПЗ прорабатывается. Вопрос очень серьезный, потому что «Роснефть» ставит в Находке мощнейший перерабатывающий комплекс (ВНХК. – Прим. авт.). Мы в большей степени этот вопрос рассматриваем с социальной точки зрения: снижение цены (на ГСМ в регионе) и задействование того нефтегазодобывающего ресурса, который есть в районе Охи (север Сахалина). Будем разговаривать. Надо посмотреть, может, придет кто-то еще из инвесторов, может, будут какие-то наши государственные вливания в инфраструктуру. Проект непростой, но тем не менее мы по нему работаем», - отмечал губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.

Позже власти Сахалина предложили уже «Газпрому» создать на острове крупный нефтеперерабатывающий завод на базе Киринского газоконденсатного месторождения (ГКМ). «Реализация крупного НПЗ на базе конденсата Киринского месторождения позволит обеспечить Сахалинскую область собственными нефтепродуктами и осуществлять их поставки на материковую часть РФ и на экспорт в АТР», - пояснил Олег Кожемяко на международной конференции «Нефть и газ Сахалина – 2015».

В мае прошлого года пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что японские компании JGC, Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co Ltd заинтересовались своим участием в проектах Сахалинской области по строительству малых заводов СПГ, нефтеперерабатывающего завода и созданием газохимического производства.

«Я чувствую очень энергичное желание сотрудничать и со стороны японских компаний, и со стороны официальных кругов. Это очень динамичный процесс. Представители практически всех компаний, с которыми мы обсуждали тему сотрудничества, говорили: а можно быстрей? Мне это очень нравится, потому что мы тоже стараемся работать быстрее», - приводила пресс-служба слова вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время на Дальнем Востоке России работают два нефтеперерабатывающих завода – ООО «РН-Комсомольский НПЗ» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ». Оба предприятия находятся в Хабаровском крае. Мощность Комсомольского НПЗ составляет 8 млн тонн нефти в год. В 2016 году завод переработал 6,235 млн тонн нефти (сокращение на 10,8% к 2015 году) и произвел 480,4 тыс. тонн автобензина, 1,712 млн тонн дизтоплива, 134,8 тыс. тонн мазута и 277,9 тыс. тонн авиакеросина. Мощность переработки Хабаровского НПЗ составляет 5 млн тонн нефти в год. Продукция реализуется сбытовыми предприятиями потребителям Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Амурской и Магаданской областей, Бурятии, экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Олег КЛИМЕНКО.