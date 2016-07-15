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Банк Харбина открыл счет ЛОРО в юанях в Дальневосточном Сбербанке
Мгновенные платежи между Россией и Китаем поступны для бизнеса Дальнего Востока, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Банк Харбина открыл счет ЛОРО в юанях в Дальневосточном Сбербанке. Для расчетов стороны планируют использовать дистанционную систему банковского обслуживания Sberbank FinLine – современное решение, разработанное для кредитных организаций. Соответствующие соглашения финансовые организации заключили в рамках Российско-китайского ЭКСПО в г. Екатеринбурге.
Sberbank FinLine позволит производить двусторонний обмен платежными документами и информацией между российским и китайским банками, а также в режиме реального времени получать необходимый набор онлайн-сервисов: информацию о движении средств по счету, о текущем состоянии ликвидности, о параметрах обслуживания счета и прочее, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе банка.
«Подписанное сегодня соглашение между Банком Харбина и Дальневосточным Сбербанком открывает широкие возможности для развития расчетов в национальных валютах для бизнеса России и Китая. Для наших клиентов так же, как и для клиентов Банка Харбина, важны прежде всего скорость, прозрачность и стоимость платежей – и технологии Сбербанка, наши партнерские отношения с финансовым миром Азии помогают это обеспечить. Уже сейчас география предоставления услуг практически не ограничена», – подчеркнул Сергей Радюшкин, управляющий директор Sberbank CIB Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
На сегодня Дальневосточный Сбербанк сотрудничает со всеми ключевыми банками Китая, обслуживая 15 корреспондентских счетов банков КНР. Суммарный объем ресурсов, предоставленных дальневосточному бизнесу банковской системой КНР, превышает 30 млрд юаней.
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