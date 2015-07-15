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Во Владивосток гостей созывает сам Путин

15 Июля 2015, 15:00 | Приморье

Российский президент Владимир Путин на саммитах БРИКС и ШОС в Уфе рассказал о создании благоприятного инвестклимата на Дальнем Востоке, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Вопросы о перспективах развития Дальнего Востока поднимались на пресс-конференции главы государства Владимира Путина по итогам саммитов БРИКС и ШОС в Уфе. Так, по словам президента России, «в Российской Федерации правительством принят целый ряд решений, связанных с созданием наиболее благоприятных условий для осуществления бизнеса в этих регионах нашей страны».

«Речь идет о создании территорий опережающего развития с определенным льготированием участников экономической деятельности. Речь идет о снижении налогов на так называемые гринфилды - имеются в виду предприятия, которые начинают свою деятельность с нуля. Речь идет о целом ряде других преимуществ и льгот, которыми будут наделяться те компании, которые собираются начинать свое дело на востоке нашей страны. В том числе, допустим, создание свободных портов и так далее», - подчеркнул президент.

Глава государства сообщил о предстоящем Восточном экономическом форуме, который пройдет 3-5 сентября во Владивостоке. «В самое ближайшее время мы намерены провести экономический саммит впервые на Дальнем Востоке, и я проинформировал об этом наших коллег из Китайской Народной Республики. Мы приглашаем китайский бизнес для участия в этом форуме и подробно вас там проинформируем обо всех возможностях, которые открываются в работе на Дальнем Востоке. Думаю, что китайские компании могли бы принять участие и внести существенный вклад в решение тех задач, которые мы перед собой в этом регионе ставим. Разумеется, с выгодой для себя», - отметил Владимир Путин.

Такое приглашение китайская сторона получила во время двусторонней встречи главы России Владимира Путина и председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА в рамках саммита глав государств БРИКС.

Напомним, что в Шанхайскую организацию сотрудничества кроме России входят Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 10 июля стартовала процедура принятия в международную организацию новых членов - Индии и Пакистана. Наблюдателем в ШОС стала Белоруссия. Такие страны, как Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал, будут партнерами по диалогу.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: брикс  шос  вэф  инвестиции 



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