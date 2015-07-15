Правительство хочет поддержать сотовых операторов при закупках отечественного оборудования

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил Минкомсвязи, Минэкономразвития и Минпромторгу до 14 июля представить предложения по поддержке мобильных операторов, приобретающих отечественное оборудование для развития мобильного интернета. Сегодня главным игроком на этом рынке выступает Huawei Technologies, ведущий производитель телекоммуникационного оборудования в Китае, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Ранее Минкомсвязи рассматривало возможность ввода нормативного регулирования для стимулирования импортозамещения в закупках телекоммуникационного оборудования.

«Мы рассчитываем, что операторы сами будут ставить отечественное оборудование на свои сети», - говорил «Интерфаксу» замглавы министерства Дмитрий АЛХАЗОВ. «Пока что мы видим, что игроки относятся к этому вектору с пониманием, отечественное оборудование уже применяется на сетях. Но, если мы будем недовольны темпами, мы будем наращивать прессинг в целях импортозамещения в области связи», - предупреждал Дмитрий Алхазов.

По его словам, возможное регулирование поможет увеличить независимость отрасли от валютных изменений и «проявлений западных партнеров».

«Мы будем принимать нормативные документы, обязывающие на тех или иных проектах отдавать предпочтение отечественному оборудованию, если для конкретного типа есть аналог. Например, если это государственный проект, то нельзя будет ставить на государственную инфраструктуру элементы, которые можно заменить российскими», - сказал Дмитрий Алхазов.

Планировалось, что в случае разработки соответствующего нормативного регулирования оно будет применяться в первую очередь для государственных проектов.

«Отечественная индустрия, получая ресурс на старте, становится конкурентна и экономически независима. В дальнейшем для массового сегмента, возможно, не потребуется наше вмешательство: рынок будет диктовать операторам, что интереснее и дешевле использовать отечественное оборудование, которое уже прошло адаптацию на государственной инфраструктуре. Не факт, что нам придется зайти слишком далеко в принудительном регулировании», - говорил Дмитрий Алхазов.

«Операторы могли бы закупать отечественную технику, но, к сожалению, в России не производится весь спектр телекоммуникационного оборудования и практически не выпускается по полному циклу высокотехнологичное оборудование, в первую очередь из-за отсутствия производства современной элементной базы - микросхем и целого ряда электронных компонентов. Сегодня отечественная продукция, которая закупается операторами связи, в основном представлена волоконно-оптическими кабелями, стойками электропитания и климатическими шкафами», - говорит представитель ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ.

Он надеется, что поддержка отечественных производителей не будет сведена к повышению импортных пошлин на телекоммуникационное оборудование, поскольку это приведет к повышению себестоимости услуг связи, отвлечению инвестиционных ресурсов операторов, которые было бы разумнее направить на строительство LTE-сетей и скорейшее решение проблемы цифрового неравенства. Между тем Дмитрий Солодовников считает, что импортозамещение в высокотехнологичных отраслях потребует целого комплекса последовательных и системных мер, реализация которых займет годы и возможна при финансовой и институциональной поддержке государства.

Досье "Золотого Рога": В мае этого года МТС заключила семилетнее кредитное соглашение с China Development Bank (CDB) на сумму, эквивалентную $200 млн, для закупки оборудования и услуг Huawei. Аналогичное соглашение на $500 млн в октябре прошлого года с CDB заключил «МегаФон». МТС до конца 2015 года планирует запустить «технейтральные» сети LTE в диапазоне 1800 МГц в 15 регионах РФ. Для строительства сетей МТС будет использовать оборудование Nokia, Huawei, Ericsson и Samsung, договоры на поставки с этими вендорами уже подписаны. ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) и Huawei заключили рамочное соглашение о поставках оборудования на $300 млн.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») работает с различными поставщиками, выбирая их в результате тендера по соотношению «цена - качество», сказала представитель компании Анна АЙБАШЕВА. Оператор работает с отечественными производителями и активно ищет таких поставщиков услуг и оборудования, которые можно использовать взамен иностранных, добавила она.

Еще в апреле старший вице-президент ОАО «Ростелеком» Александр ЦЕЙТЛИН говорил, что компания готова предоставлять российским производителям оборудования преференции на закупочных тендерах, но пока не может этого делать из-за отсутствия законодательной базы.

Цель «Ростелекома» - 30-40% российского оборудования на сети. Компания разработала собственные критерии отечественного оборудования: его производитель и собственники должны быть российскими резидентами, интеллектуальные права - принадлежать россиянам. В России также должны быть локализованы ключевые производственные процессы и сервисные функции.

По словам президента «Ростелекома» Сергея КАЛУГИНА, программа импортозамещения начала работать в компании еще до санкций в отношении России. Ставка на российских вендоров делается из-за высокой степени зависимости от отдельных поставщиков иностранных оборудования и программного обеспечения. Кроме того, зависимость от иностранного оборудования снижает маржинальность бизнеса, отмечал «Ростелеком».

В России существует несколько сильных производителей решений для магистральных сетей, IP-оборудования, систем спектрального уплотнения DWDM.

Возможности введения преференций для отечественных производителей телеком-оборудования обсуждаются с начала прошлого года. Тогда несколько депутатов внесли в Госдуму законопроект, запрещающий применение иностранного оборудования в телекоммуникационных сетях при наличии российских аналогов. Этот документ остался без движения. Если бы он был принят в предложенном депутатами виде, то привел бы к коллапсу телеком-отрасли, предупреждали операторы.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.