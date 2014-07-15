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В Приморье приехали оффшорные зазывалы
Приморье посетила бизнес-делегация из Латвии: нашим предпринимателям ненавязчиво предлагали латвийский оффшор вместо кипрского
Визит в Приморье Чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики и латвийской бизнес-миссии, в состав которой вошла инвестиционная компания и четыре латвийских банка, вызвали неподдельный интерес у представителей местного крупного бизнеса.
Представители финансовых структур (ABLV Consulting Services, Expobank, Bank M2M Europe, Reitumu Bank, Baltic International Bank), прилетевшие на пару дней в столицу Приморья, напрямую о возможности открытия счета из безналоговой или низко налоговой юрисдикции не говорили, хотя и акцентировали свое внимание на том, что их интересует прежде всего сотрудничество с крупным и очень крупным бизнесом.
Как отметил управляющий московским офисом ReitumuBank Петр ГЛАДКОВ, банк готов даже выдать кредиты под европейские проценты приморским предпринимателям, но для этого необходимо пройти достаточно жесткую кредитную экспертизу.
Представитель Expobank Роланд ЛЕГЗДИНЬШ обратил внимание приморских предпринимателей на то, что через открытие бизнеса в Латвии существует реальная возможность получить пятилетний вид на жительство. Для этого необходимо лишь зарегистрировать компанию на территории страны с уставным капиталом 40 тыс. евро и ежегодно отчислять по 40 тыс. евро налогов в латвийскую экономику.
А компания ABLV предложила не только открытие банковских счетов, но и брокерское обслуживание с выходом на иностранные фондовые рынки.
Учитывая неподдельный интерес деловых кругов Приморья к латвийским банкам, напрашивается вывод: не зря Западная Европа опасается, что Латвия может стать новым «налоговым раем» для уходящих с Кипра российских денег.
Напомним, после неприятностей на Кипре власти Латвии получили недвусмысленное предупреждение от Европейского Центробанка, чтобы местное правительство хорошо подумало: а стоит ли продолжать оффшорные эксперименты? Латвийцы резких шагов в этом направлении пока не сделали, однако риск вложений в тамошние банки для россиян налицо. Дело в том, что у Латвии далеко не блестящее экономическое положение, и если и эта страна задумает накрываться медным тазом, то ей порекомендуют провести экспроприацию части вкладов в банках, как это было на Кипре. Обворовывать россиян в Европе ныне почти дело чести.
Но пока простота процедуры открытия счета, отличный банковский сервис при достаточно низких тарифах – все это способствует росту популярности латвийских банков в России. Однако стоит помнить, что экономика всех прибалтийских стран сейчас не в лучшей форме, и кто знает, вдруг правительство Еврозоны предложит Латвии экономические преференции взамен на процент от банковских депозитов вкладчиков?
А в пятницу во Владивостоке состоялся круглый стол «Возможности экономического сотрудничества Латвии и Приморского края». В ходе мероприятия, организованного Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) и ООО «Агентство территориального развития Дальнего Востока», латвийским чиновникам и предпринимателям представили инвестиционный потенциал Приморья, а также организовали общение «b2b».
Как отметил в своем приветственном слове директор департамента международного сотрудничества и развития туризма в Приморье Алексей СТАРИЧКОВ, наш регион открыт для сотрудничества и укрепления деловых контактов с Евросоюзом.
Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в России Астра КУРМЕ подчеркнула, что визит в Приморье стал для нее одной из важнейших поездок. «Приморье и его центр – Владивосток – сейчас на слуху практически везде. Ваш регион упоминается наравне с Москвой и Санкт-Петербургом. Латвийским предпринимателям интересны перспективы как сотрудничества с Приморским краем, так и выход на страны АТР через этот регион», - отметила посол.
Она подчеркнула, что у латвийских предприятий уже есть позитивный опыт работы в Приморье. Так, более 7 лет здесь работает компания «Перуза», занимающаяся производством технологического оборудования, что является примером для других латвийских бизнесменов.
Председатель правления ООО «Перуза» Арнис ПЕТРАНИС в своем выступлении призвал коллег не бояться расстояний: «Владивосток – это всего 1,5 часа до Москвы, а потом 8 часов на самолете. Расстояние - только в голове».
После выступлений официальных лиц и презентаций компаний прошли двусторонние встречи предпринимателей с потенциальными партнерами по бизнесу. В «b2b» общении приняли участие представители приморского бизнеса и крупнейших латвийских компаний, работающих в области финансов, транспорта и логистики, информационных технологий, полиграфии, производства оборудования и пищевых продуктов.
Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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