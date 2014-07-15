Новый угольный порт будет лучшим в Приморье

Споры вокруг предстоящего строительства нового угольного порта в бухте Теляковского на юге Приморского края (проект реализует ООО «Морской порт «Суходол» холдинга «Сибирский деловой союз», СДС) начались особенно активно в мае нынешнего года.

Хотя и ранее некоторые из представителей биологического научного сообщества Приморского края выступали и против данного проекта, и против строительства других новых портов в регионе, включая строительство на уже действующих площадках. Обделено этим вниманием оказалось лишь размещение прямо в центре города Находки угольного терминала на месте рыбоконсервного завода, обанкротившегося пару лет назад.

Между тем уже подготовленным по заказу ООО «Морской порт «Суходол» проектом предусмотрено, что новый угольный порт разместится в удаленной незаселенной части побережья Японского моря. Практически это единственное такое размещение нового терминала в Приморье, при котором ближайший населенный пункт оказывается в 6 км от порта. Между тем все без исключения морские порты Приморья, включая угольные терминалы, в настоящее время работают непосредственно в черте населенных пунктов, городов и поселков, в некоторых случаях буквально в нескольких десятках метров от жилых районов. И хотя по российскому законодательству санитарно-защитная зона угольных портов составляет 500 метров, в Приморье есть примеры, когда и такая мягкая норма не соблюдается некоторыми терминалами. Как подчеркивает президент СДС Михаил ФЕДЯЕВ, место расположения терминала в бухте Теляковского в тыловой части одноименного мыса утверждено Министерством транспорта РФ, согласовано с ФГУП «Росморпорт». Таким образом, государство уже оценило возможности размещения терминала и одобрило место строительства.

По словам Михаила Федяева, «в мире угольные порты везде расположены в пределах крупных городов, а у нас планируется разместить порт за 30 км от ближайшего крупного города» (Владивостока). А ведь уголь не является «каким-то ядовитым минералом, это безопасное вещество», и тем не менее проект нового угольного порта подготовлен с соблюдением всех экологических требований. Важно еще и то, что сама площадка для нового порта взята из бывших земель Министерства обороны, не из сельскохозяйственных или лесных земель, а земель промышленного, оборонного и транспортного назначения.

Причалы нового порта запланированы во внутренней части бухты Теляковского. В то же время размещение угольного порта в этой части Шкотовского района как раз и предусмотрено схемой территориального планирования Приморского края, принятой в 2009 году (приложение №4). Президент СДС заверяет, что новый порт будет оснащен самым современным оборудованием для погрузки угля, а в соответствии с проектной документацией это оборудование обязательно будет оснащено системами пылеподавления. Михаил Федяев не исключил и меры дополнительной экологической защиты порта, в частности укрытие его угольных складов, обустройство их в закрытом виде.

Впрочем, специалисты отмечают, что в разумном, казалось бы, требовании экологов строить только «закрытые терминалы» есть свои риски, которые не упоминаются, однако хорошо известны специалистам. Очень характерно эту ситуацию 17 июня прокомментировал информационному агентству PrimaMedia Сергей СЕМЕНОВ, директор по развитию ООО «Морстройтехнология». Он напоминает для начала, что «угольный терминал не может быть полностью закрытым», на нем всегда будут «точки пыления»: на станции разгрузки вагонов, на складе, на транспортировке угля в суда. При этом «относительно просто закрыть» разгрузку угля из вагонов и транспортную систему порта, «хоть и затратно», но можно «оборудовать и крытый склад», «а вот точку погрузки угля на судна сделать закрытой технологически невозможно». Поэтому, «когда говорят о закрытом угольном терминале, в первую очередь имеют в виду закрытый склад угля». В то же время сам такой склад имеет свое «но»: «уголь в закрытом помещении взрывоопасен, что требует серьезных мер по обеспечению безопасности». Это, в свою очередь, увеличивает затраты на проект, лишает его экономического смысла.

Похоже комментирует эту проблему Илья СОКОЛОВ, председатель правления BalticCoalTerminal (Вентспилс, Латвия), единственного на сегодняшний день угольного терминала закрытого типа, построенного на постсоветском пространстве. По его данным, в Латвии нет законодательства, которое бы определяло способ хранения угля в портах или на электростанциях, определены лишь нормы выбросов и процедура оценки влияния на среду, и действуют требования директивы Еврокомиссии 1999 года о качестве воздуха, об уменьшении влияния на жителей загрязнения взвешенными частицами. И порт BalticCoalTerminal, контролируемый угольной компанией «Заречная» из Кузбасса, построил закрытые угольные склады исходя именно из указанных европейских норм по экологии. Хотя в настоящее время в Латвии работает открытый угольный порт в Риге, и строительство его замены также не предусматривает закрытости терминала. Илья Соколов отмечает преимущества терминала с закрытым складом, такие как отсутствие экологических рисков и сохранение качества угля, но указывает, что недостатком такого варианта являются дополнительные инвестиции, требуемые для такого рода порта. Отвечая на вопрос, какой тип он бы выбрал при строительстве угольного порта в 20 млн тонн годовой перевалки при отсутствии ограничений в пространстве, председатель правления BalticCoalTerminal отвечает, что «выбор мог бы быть в пользу склада смешанного типа «крытый + открытый», конечно, с учетом оценки многих факторов при строительстве, экологических норм, места расположения, длительности хранения, требований клиентов и т. п.

Очевидно, что в таких обстоятельствах, когда нужно делать выбор между разными рисками, есть смысл выбрать какой-то уравновешенный вариант. Тем более что само местоположение нового порта в бухте Теляковского это позволяет. Как объясняет заместитель гендиректора ООО «ХК «СДС-Строй» Алексей КОКОРНИКОВ, выбор места нового угольного терминала был сделан в том числе ввиду очень удачных обстоятельств: новый порт будет располагаться на удалении от всех населенных пунктов, он задействует брошенную, не используемую никем уже более 20 (!) лет территорию бывшего военного аэродрома. Именно в этом месте будет размещен угольный склад площадью 170 га и емкостью 1,2 млн тонн. Место это удачно еще и тем, что будущий угольный склад оказывается с трех сторон, с севера, запада и востока, обнесен естественными барьерами рельефа - сопками и возвышенностями с высотой до 100 метров. Это нетрудно увидеть на любой топографической карте данной местности. Такое естественное ограждение гарантирует дополнительную защиту от выноса угольной пыли со склада.

Площадка будущего порта находится в 6 км от ближайшего населенного пункта, деревни Речица, в 8 км - от деревни Романовка, в 12 км - от планируемой игорной зоны, причем через Уссурийский залив. Располагающийся также через Уссурийский залив, но южнее, центр детского отдыха «Океан» находится от будущего порта на расстоянии 18 км. «И ветры в их направлении никогда не дуют», - отмечает гендиректор ООО «Морской порт «Суходол» Павел КОЛБАСЮК. А по данным сайта «Погода и климат», в южном Приморье две трети всего времени года дуют северные ветры, еще около 60 дней - юго-восточные. При таких ветрах угольный склад оказывается практически полностью защищен уже естественным рельефом.

Тем не менее и в таком защищенном месте угольный склад нового порта спроектирован с дополнительной защитой от разноса. Это не только закрытые склады и пылезащитные барьеры на границе площадки, это также укрытые конвейерные галереи для подачи угля в суда, это водное орошение в местах перегрузки угля и специальные системы аспирации (удаления пыли). Дноуглубительные и другие гидротехнические работы, которые будут выполнены в акватории порта, предусмотрены в строгом соответствии с законодательством. Место для проведения этих работ и размещения причалов выбрано такое, что ущерб природе будет минимальным. Железнодорожная ветка к порту спроектирована таким образом, что ее пересечения с автомобильными дорогами будут на разных уровнях. Сама ветка будет электрифицирована, что означает минимальный ущерб окружающей среде.

Таким образом, новый угольный порт будет лучшим в Приморье не только по техническим, но и экологическим показателям. Новый порт обеспечит российских угольщиков дополнительным каналом экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, гарантируя стабильную работу десятков угольных предприятий разных регионов страны. Строительство порта окажет положительное воздействие на экономику края, района и поселения, даст новые рабочие места, значительные налоговые и арендные платежи.

Алексей ГАЛИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.