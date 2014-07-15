Во Владивостоке разгорелся очередной скандал вокруг "саммитовского" объекта

Инвесторы владивостокского отеля «Арбат» просят краевые власти вмешаться в критическую ситуацию, которая грозит бросить тень на все усилия по привлечению инвестиций в регион.

Сколько раз ни произноси слово «сахар», но во рту от этого слаще не станет. Сколько ни говори «инвестиции», но они не пойдут в регион, если им не создать, нет, не какие-то тепличные, а просто нормальные условия, где все члены общества, будь то представители бизнеса, гражданского общества или властных структур, имеют равные права. А вот с этим в Приморье как раз не очень благополучно, о чем свидетельствует громкая и уже многолетняя история почти достроенного во Владивостоке отеля «Арбат» и его инвесторов.

На прошлой неделе информационное поле Приморского края, можно сказать, взорвала новость о том, что сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю установили круглосуточный контроль над зданием апарт-отеля «Арбат», которое находится во Владивостоке по адресу ул. Пограничная, 4, а инвесторам отеля ограничен выезд за рубеж. В официальной информации факт подается как очередной шаг в работе по выведению из эксплуатации объекта, опасного для жизни его работников и гостей.

Действительно, судебные приставы выполняют решение суда, приостановившего эксплуатацию гостиницы. Между тем здание отеля, построенное, как говорится, по последнему слову в бизнесе гостеприимства, с учетом самых жестких требований пожарной безопасности, хоть завтра можно было бы вводить в эксплуатацию (да оно и эксплуатировалось в 2012 году, когда принимало гостей саммита АТЭС и кинофестиваля «Меридианы Тихого»), если бы весьма незначительная часть его пристройки не попадала на землю другого хозяйствующего субъекта. Беда инвесторов состоит в том, что это не простой хозяйствующий субъект, а надзорный орган.

«Золотой Рог» уже рассказывал об этой сложной ситуации. Вкратце напомним: проблема уходит корнями еще в 2004 год, когда земля вокруг строящегося на официально выделенном земельном участке отеля оформляется прокуратурой Приморского края в бессрочную собственность. Узнав об этом, владельцы строящегося отеля обращаются к прокурору ПК с просьбой отказаться от части земельного участка. В мае 2004 года прокуратура, согласившись с доводами инвесторов и не имея намерений на капитальное строительство, отказывается от прав бессрочного пользования, о чем есть соответствующие документы.

Уже в июле 2005 года инвесторы отеля принимают решение о реконструкции объекта и, в соответствии с Земельным кодексом, осуществив корректировку проекта, пройдя очередную государственную экспертизу, получают права на дополнительный участок площадью 960 кв. м. Имея на руках действующее разрешение, инвесторы производят реконструкцию объекта с изменением параметров - в рамках дополнительного земельного участка. Но каково же было их удивление, когда в августе 2007 года по непонятным причинам прокуратура решает вернуть обратно в бессрочное пользование весь участок, и ей это удается. Таким образом, часть отеля оказалась на участке прокуратуры.

По словам одного из инвесторов, в ходе последующего арбитражного разбирательства становится ясно, что Прокуратура Приморского края была не вправе распоряжаться закрепленным за ней земельным участком. И как следует из решения Арбитражного суда Приморского края №А51 от 31 августа 2007 года, объект инвестиций оказался вне закона вследствие единственной причины: нарушения закона со стороны самой прокуратуры края.

Все попытки инвесторов отеля урегулировать спорный земельный вопрос не увенчались успехом. Каждый новый руководитель надзорного ведомства дезавуировал достигнутые ранее договоренности. Ход последовавших судебных разбирательств, когда прокуратура, выступая уже в порядке надзора, подала иски в суд о сносе части отеля, объявив стройку самовольной, и о запрете его эксплуатации, тоже немало удивил инвесторов. Первый суд прошел без надлежащего уведомления ответчиков, а суд второй инстанции оставил его решения в силе, не пожелав рассматривать документы и доводы бизнесменов по существу.

– Вложив в экономику региона по меньшей мере 800 млн рублей, неукоснительно выполняя свои обязательства по кредитам (понятно, что осилить такую стройку без кредитных ресурсов сложно), инвесторы отеля преследуются как злостные нарушители и неплательщики, – рассказывает инвестор Борис ПОЗДНЯКОВ. – Как это ни странно, но приставы преследуют инвесторов, не являющихся сегодня владельцами здания. Имея законное основание закрыть исполнительское производство, они этого не делают. Более того, их действия производятся с выходом за рамки исполнительного производства. Не разбираясь в отличии терминов «содержание» и «эксплуатация» здания, приставы выгнали из отеля всех, кто отвечает за содержание объекта, опечатали технические помещения, в том числе электрощитовые, пожарный лифт и другие находящиеся в рабочем состоянии элементы жизнеобеспечения здания.

На сегодня деятельность отеля приостановлена. Если в соответствии с решением суда все-таки снести пристройку с пожарными лестницами, оказавшуюся на спорном земельном участке, здание отеля не имеет перспектив сдачи в эксплуатацию. Таким образом, оказываются фактически замороженными вложенные в отель немалые инвестиции. Кроме того, остановлены инвестиции в окончательную достройку комплекса. Не говоря уже о том, что без работы остался коллектив отеля.

Но и это еще не полный перечень негативных последствий затянувшегося земельного спора. Вместе с сообщениями о выставленных у дверей «Арбата» судебных приставах, наполнившими радиоэфир и Интернет, предпринимательское сообщество получает совершенно определенный информационный посыл – инвестировать в крае как минимум рискованно, особенно если за спиной бизнесмена нет надежной подпорки высокого, лучше федерального, уровня. Досадно, что это происходит в момент, когда вопрос инвестиционной привлекательности Приморья зазвучал, казалось бы, на новом уровне, взвешенно и серьезно.

Вновь и вновь инвесторы обсуждают возможные пути выхода из этого кризиса. И приходят к выводу, что в сегодняшних обстоятельствах юридической перспективы его разрешения, похоже, нет.

– Нужны политическая воля, желание объективно разобраться в ситуации и стремление найти из нее минимально болезненный для сторон выход, – говорит Борис Поздняков. ­ – С учетом того, что разбирательство вокруг отеля «Арбат» из экономической плоскости перешло в политическую, обращаемся за помощью к властям. Мы считаем эту ситуацию не проблемой отдельно взятого инвестора, а примером того, как относятся к бизнесу и местным инвесторам руководители некоторых федеральных и региональных органов.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.