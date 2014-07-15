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В Приморье рыбаки ловили рыбу, а поймали льготы

15 Июля 2014, 12:30 | Приморье

Предприятия аквакультуры в Приморье застрахуют от рисков, а рыбакам обещаны налоговые каникулы

Глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в рамках рабочей поездки в Лазовский район посетил «Преображенский рыбокомбинат». Здесь главе края показали производственную линию. Сегодня на предприятии трудятся 125 человек, в сравнении с прошлым годом численность коллектива выросла в полтора раза, сообщает пресс-служба администрации края.

«У нас недавно закончился ремонт, теперь стараемся ассортимент обновлять. Например, сейчас сезон морской капусты, в основном с ней и работаем», - рассказала главе Приморья сотрудница производства.

После Владимир Миклушевский провел встречу с руководителями рыбохозяйственных предприятий края. Участники встречи обсудили, какие изменения необходимо внести в государственную программу по поддержке рыбного хозяйства.

«Важное направление, которое стимулирует развитие аквакультуры, - организация премиальных выплат по страхованию рисков. Это совершенно новое направление, которое не проработано в России. Но у нас уже есть договоренность с одним банком, и мы готовы эту систему пробно запустить», - рассказал вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО.

Также рыбопромышленники предложили ввести налоговые льготы для предприятий.

«Если взять опыт Камчатского края, там налог на имущество и на основные средства снижен на 4% для рыбных предприятий. Для нас это было бы существенно. Потому что, например, в 2012 году мы построили новое судно за 40 миллионов», - рассказал представитель рыбного предприятия.

Владимир Миклушевский отметил, что идею необходимо тщательно проработать, но он готов подключиться к решению этого вопроса.

«Идеологию льготного налогового периода я поддерживаю, но это должен быть период, а не бессрочные каникулы. Например, на первые 5 лет», - подчеркнул глава региона.

Владимир Миклушевский к тому же сообщил, что в сентябре он запланировал ряд мероприятий по развитию экономических кластеров в Приморье.

«Я хочу, чтобы вы приняли в них участие и пришли туда с подготовленными предложениями по развитию отрасли», - заявил глава Приморья.

После встречи Владимир Миклушевский вручил благодарности заслуженным работникам рыбохозяйственный отрасли.

«Мы все связаны с морем, любим наш край и понимаем, что с этой отраслью связана наша экономика. Хочу всем пожелать рыбацкой удачи, счастья и здоровья», - поздравил работников глава региона.

В ходе рабочей поездки Владимир Миклушевский встретился и с работниками «Преображенской базы тралового флота». На борту траулера «Бухта Преображение» глава края посмотрел на работу и быт моряков и пожелал им удачи и здоровья.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: миклушевский  рыбная отрасль 



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