www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недвижимость
Распечатать

За жилье в столице Приморья взялись капитально

15 Июля 2014, 10:30 | Приморье

Власти Владивостока продолжают ремонт городского жилого фонда. На днях были завершены работы по капитальному ремонту кровель на улицах Некрасовская, 96/2 и Вилкова, 3.

Всего же до конца года будет заново перекрыта 31 кровля, в 22 многоэтажках отремонтируют фасады, в 27 - заменят системы отопления, в 7 - электрику, в 6 - канализацию. Все эти работы проведут за счет средств городского бюджета.

Благодаря различным программам за последние годы во Владивостоке было отремонтировано 1754 многоквартирных дома. Они приобрели новые фасады из современных материалов, кровли, лифты, приборы учета воды и тепла. Во многих домах заменили инженерные коммуникации.

Отметим, что столь масштабного ремонта жилья в городе прежде никогда не было, хотя Владивосток застраивался полвека назад. В администрации Владивостока заверили: работы будут продолжены.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: недвижимость  капитальный ремонт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru