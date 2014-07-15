За жилье в столице Приморья взялись капитально

Власти Владивостока продолжают ремонт городского жилого фонда. На днях были завершены работы по капитальному ремонту кровель на улицах Некрасовская, 96/2 и Вилкова, 3.

Всего же до конца года будет заново перекрыта 31 кровля, в 22 многоэтажках отремонтируют фасады, в 27 - заменят системы отопления, в 7 - электрику, в 6 - канализацию. Все эти работы проведут за счет средств городского бюджета.

Благодаря различным программам за последние годы во Владивостоке было отремонтировано 1754 многоквартирных дома. Они приобрели новые фасады из современных материалов, кровли, лифты, приборы учета воды и тепла. Во многих домах заменили инженерные коммуникации.

Отметим, что столь масштабного ремонта жилья в городе прежде никогда не было, хотя Владивосток застраивался полвека назад. В администрации Владивостока заверили: работы будут продолжены.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.