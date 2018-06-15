Полотна художников Европы и Азии встретились во Владивостоке

Выставка Владивосток-158 объединила работы художников стран Балтии, АТР и России

Эксперты назвали уникальной художественную выставку, открывшуюся в минувшую среду в Приморском отделении Союза художников России. Здесь представлены работы художников Белоруссии, Эстонии, Литвы, а также Вьетнама, Китая и Японии.

Выставка, посвященная дню рождения Владивостока, в год 80-летия Приморского края получилась настолько разнообразной и объемной, что устроители разделили ее на две части: с 13 июня (всего восемь дней) экспонируются работы гостей, а 22 июня залы творческой организации будут отданы в распоряжение приморских художников. Как заметили организаторы, столь представительная выставка стала возможна, в том числе, благодаря поддержке краевой и городской властей.

На церемонии открытия художников и многочисленных ценителей искусства поприветствовали вице-губернатор, курирующий культуру, Константин МЕЖОНОВ, спикер Думы Владивостока Андрей Брик, заместитель главы администрации Владивостока Игорь ТКАЧЕНКО.

Как заметил Игорь Ткаченко, охарактеризовать выставку можно двумя словами – разнообразие и очарование. Разнообразны техники и сюжеты работ, представленных авторами, и в них звучит особое очарование. Замечательно, что у жителей Владивостока есть возможность увидеть их, как впрочем, и у авторов – познакомиться с Владивостоком, городом, также наполненным очарованием, способным продуцировать творческую энергию у тех, кто сюда приезжает.

По словам организатора выставки, искусствоведа Ольги Зотовой, то, что представлено в залах, может соответствовать девизу «Владивосток - город открытый всем ветрам и всем флагам. Здесь есть совмещение азиатского и европейского контекстов. Прибалтийскую графику ценят во всем мире за ее скрупулезность, тонкий штрих, и здесь это все представлено. В то же время здесь есть очень интересные орнаментальные вещи, которые свидетельствуют о продолжении традиций многих тысячелетий – это работы художников Азии. И здорово, что во Владивостоке, который очень молод, соединяются эти контексты.

– Это парадная сторона выставки, - заметила Ольга Зотова, – но есть и непарадная, но тоже приятная, – это процесс совместной работы, та народная дипломатия и коммуникация, которая осуществляется непрерывно. Чтобы все это показать, мы переписывались с художниками других стран несколько месяцев. Спасибо администрации города, которая нас поддержала. Мы очень благодарны нашим коллегам из Вьетнама, художникам Японии, которые приезжают сюда уже второй раз и, как я понимаю, собираются делать это впредь, потому что наш город хорош, открыт и красив… Вчера, после того, как выставка была смонтирована, мы все поехали в мастерскую к нашей художнице Лиде КОЗЬМИНОЙ и все вместе съели целое ведро нашего русского борща!.. Наша организация – реальная семья художников, которая всегда рада принять других художников. Будем общаться, работать вместе, чтобы дарить зрителям новые выставки.

И это общение получилось действительно очень теплым и неформальным – церемония открытия завершилась трогательными мгновениями, когда в подарок хозяевам китайские и японские гости спели русские песни. И раздумчивые слова « нам дороги эти позабыть нельзя» звучали с японским, китайским и вьетнамским акцентом – на фоне заснеженных горных вершин, изображенных на работах китайского художника Чжоу Цзунь ЧЭНА.

А потом состоялось знакомство с работами, выполненными как в традиционных техниках и традициях, так и в современном стиле, но по сюжетам, лицам, колористке можно было догадаться, откуда приехала во Владивосток та или иная картина.

Как прокомментировала Ольга Зотова специально для деловой газеты «Золотой рог», «выставка особенна именно тем, что представляет художников АРТ и Европы. И в этом смешении тот дух, то настроение, которое, видимо, присуще городу Владивостоку. Буквально неделю назад на открытии кинофестиваля «Человек и море» мы посмотрели фильм «Звуки Владивостока», и это настроение прекрасно передано в фильме. Автор фильма увидел, что здесь есть и тигр, и труба, и православный храм - и все это у него воплотилось в звуках Владивостока, а у нас все это воплощается визуальным образом. В российской части выставки будет представлено около 100 работ приморских художников».

Фото автора.

Ирина БАРАННИК.

К фото:

В Приморском отделении Союза художников России открылась выставка, посвященная дню рождения города «Владивосток -1958».

На выставке представлены работы художников Белоруссии, Эстонии, Литвы, а также Вьетнама, Китая и Японии.

Как заметил заместитель главы администрации Владивостока Игорь ТКАЧЕНКО, охарактеризовать выставку можно двумя словами – разнообразие и очарование.

Художники из Вьетнама, Китая, Японии побывали на церемонии открытия и сами представили зрителям свои работы.

Непарадная сторона выставки – это процесс совместной работы российских и иностранных художников, та народная дипломатия, которая осуществляется непрерывно.

По мнению искусствоведа Ольги ЗОТОВОЙ, выставка отразила настроения, присущее городу Владивостоку.