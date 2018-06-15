Бывший губернатор Приморья, а ныне преуспевающий бизнесмен Сергей Дарькин выступает за сохранение исторических принципов

Президент ПАО «ТИГР» Сергей ДАРЬКИН на сессии «Золотая» рыба: факторы долгосрочной устойчивости рыболовства» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил свое видение решения одной из интригующих проблем рыбной отрасли – ухода от исторического принципа распределения квот (орфография сохранена).

- Я думаю, что нам, как бы это ни было сложно, придется, в скором времени рассмотреть очень внимательно все наши международные соглашения. Ратифицированные и нератифицированные. Я хочу сказать о Тихом океане в первую очередь, и о Линии Шеварднадзе (Линия Шеварднадзе-Бейкера - соглашение между СССР и США о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальных вод на небольшом участке в Беринговом проливе между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США)). Мы считаем, что на сегодняшний день это соглашение не ратифицировано. Я думаю, что в ближайшей перспективе нам нужно серьезно посмотреть на возможности, которые, как сказал наш руководитель (глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ – Прим. авт.), есть у нас на перспективу.

Я думаю, что это действительно тренд, который мы должны в своем ближайшем будущем внимательно рассмотреть. Устойчивое рыболовство – это устойчивое законодательство в первую очередь. И мне очень приятно, что мы в нашей стране последние пятнадцать лет с нашим законом о рыболовстве достаточно эффективно прожили. И, если брать небольшую ретроспективу, из отрасли, когда не выплачивались зарплаты и погибали рыбацкие поселки, получили отрасль, которая очень эффективно и динамично развивается. Она открыта для всех внешних и внутренних вызовов. И все это благодаря той законодательной базе, которая была сформирована за последние годы.

Кстати, я считаю, что наша система управления квотами - одна из самых хороших в мире. Это показывают наши многолетние исследования. Здесь нам, конечно, надо брать лучшее, что есть из мирового опыта, но ни в коем случае не забывать нашу науку, наш долгосрочный опыт, который мы имеем в таких сложных частях мира, как Северная Пацифика (северная часть Тихого океана, обладающая самыми большими в мире запасами биоресурсов – Прим. авт.) и Баренцево море.

Вспоминая 2003 год, когда был принят закон о рыболовстве. Тогда было принято решение о историческом принципе распределения квот (принцип распределения рыболовных квот, когда разрешения на вылов получают компании, работавшие на той или иной территории раньше, - Прим. авт.). И я считаю, что это достаточно серьезная победа, которая была сделана в свое время. На мой взгляд, мы должны еще раз внимательно подойти ко всем этим вопросам, для того, чтобы не ошибиться. Нам предстоит очень большая работа по новым вызовам, которые есть действительно в мире.

Положительных моментов сегодня очень много, но я бы хотел сказать и о негативных. К примеру, аукционы по крабу, которые глубоко все обсуждают. Я хочу привести пример прошлого года. Компания из нашей группы купила на аукционе квоту на краб синий в зоне «Приморье» на 33%. Примерно это всего лишь 120 тонн краба, которые м могли выловить. А после того, как получили квоту на 2018 год, оказалось, что вместо 118 тонн мы получили всего лишь 58 тонн. Потому что наука в два раза уменьшила количество краба. Ну и как нам после этого покупать современные суда, которые стоят по 50 млн евро? С такими неизвестностями, которые у нас есть.

Или пример, когда в прошлом году мы купили опять же на аукционе 550 тонн кальмара на Южных Курилах. А в этом году планируется его (кальмар) исключить из ОДУемых объектов. Как нам поступить – предъявлять претензии за те деньги, что мы заплатили, или как? Таких вопросов очень много. И здесь, конечно, надо очень внимательно смотреть.

Я думаю, что есть элементарный выход из той ситуации, которая сегодня сложилась. Если у нас есть недобросовестные участники рынка, то государство может с ними – одним, двумя или тремя - легко разобраться. Но ни в коем случае не уходить от принципов, которые сложились в нашей стране исторически. Если не хватает денег в бюджете, а их действительно всегда не хватает в любой стране мира, то можно повысить плату за водные биоресурсы. К примеру, можно поставить $5 за килограмм (выловленного) краба. Это примерно 24 млрд рублей ежегодных доходов в федеральный бюджет. На эти деньги можно было бы сделать полную модернизацию крупных судов нашего рыбодобывающего флота. По крайней мере, как вариант.

Досье "Золотого Рога": Летом 2017 года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что агентство изучает вопрос предоставления инвестиционных квот на вылов краба, при этом рассматривает возможность установления более жестких требований по наличию оборудования на судах, занимающихся его добычей. Позже в Минсельхозе сообщали, что поддерживают идею изменить правила распределения квот на вылов краба и разыгрывать их на открытых аукционах.