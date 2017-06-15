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Компания "МегаФон" в Приморье сделала кадровые изменения

15 Июня 2017, 16:34 | Приморье

Назначен новый директор Приморского регионального отделения Дальневосточного филиала оператора

«МегаФон» объявил о назначении на должность директора Приморского регионального отделения компании Артема Базыля, ранее занимавшего позицию руководителя по развитию бизнеса на массовом рынке в этом отделении. Приоритетной задачей для него в новой должности станет увеличение количества цифровых абонентов за счет уникальных продуктов и лучшего качества предоставляемого сервиса.

Досье "Золотого Рога": Артём Базыль родился в поселке Сибирцево Приморского края, окончил Дальневосточный государственный университет (г. Владивосток), получив диплом математика-программиста. Работает в компании «МегаФон» с 2009 года.

«Приморье – динамичный, стремительно развивающийся регион, - отмечает Артем Базыль. – Именно здесь была запущена первая на Дальнем Востоке сеть связи четвертого поколения стандарта LTE «МегаФон». Мы всегда готовы откликнуться на интересные инициативы в различных областях. Сегодня задача нашей компании заключается в том, чтобы жители Приморского края могли пользоваться услугами связи высокого качества и имели доступ к самым современным телеком-технологиям. Мы активно занимаемся развитием в регионе собственной сети связи - от совершенствования клиентского сервиса до повышения надежности и развития новых технологий, и эта работа будет продолжена и в дальнейшем».

Досье "Золотого Рога" Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мегафон  кадры 



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