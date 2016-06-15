Бизнес не хочет платить за развитие

Маркетинг без бюджета в современных реалиях выглядит мифическим созданием, существующим в воображении маркетолога-фантазера. Но, как показывает практика, рецепт успешного продвижения есть, и он достаточно прост.

Прежде, чем обсуждать какой-либо предмет, необходимо дать его определение. Директор по развитию ресторанов Zuma Сергей ИЦКОВ называет маркетингом комплекс действий, направленный на удержание старых клиентов и привлечение новых. «Все бизнесмены – маркетологи, ведь они занимаются именно этим», - считает ресторатор.

Как ни парадоксально, многие российские компании хотят продвигаться на рынке без необходимого товара. «Маркетинг невозможен без продукта. Если его нет, не имеет значения где находится ваша компания, и какова цена ее услуг. Рано или поздно вас вытеснят конкуренты, и итогом деятельности станет банкротство», - уверен директор по маркетингу ГК «Зеленый остров» Игорь ФРОЛОВ.

Согласен с этим и Ицков: «Огромное количество компаний закрывается потому, что у них нет продукта. А в этом случае уже никакой маркетинг не поможет. Ведь без уникального товара компания попадает в гущу бешеной конкуренции таких же игроков рынка. Поэтому бизнесменам нужно постоянно думать, как сделать свой продукт лучше, ведь маркетинг – это всего лишь упаковка, которая может лишь сделать его привлекательней».

В ходе очередной workshop-сессии клуба «ПримБиз» выяснилось, что многие предприниматели не представляют своего конечного потребителя. А именно клиент, по словам экспертов, является самой важной точкой опоры успешного маркетинга. «Лучшее продвижение – это не вливание огромного количества денег в рекламу, а работа над лояльностью, – отмечает Ицков. – Не так давно мы проводили исследование и выяснили, что только 4,5% гостей узнали о нас благодаря миллионной рекламной кампании. Более 70% посетили ресторан после рекомендаций знакомых или пользователей сети Интернет. Это наглядно доказывает, что лучший источник нового трафика – действующие клиенты. Особенно для сферы услуг».

Фролов советует бизнесменам в мельчайших деталях представлять клиента и его потребности. Благодаря этому, можно предложить потребителю именно то, что ему необходимо. Отмечает эксперт и тенденцию к увеличению нематериальной составляющей товаров. «К ней можно отнести время работы, местоположение, сайт, наличие дополнительных услуг (в случае с магазинами это доставка, POS-кредитование и т.д.). Если раньше потребителю было важно только наличие товара, то сегодня он гораздо тщательнее оценивает нематериальную составляющую, которая влияет на физический продукт. Именно совокупность материальной и нематериальной составляющих создает товар», - говорит топ-менеджер ГК «Зеленый остров».

Не все компании акцентируют внимание на еще одной важной составляющей маркетинга– оценке конкурентов. Многие предприниматели говорят: «Мы лучше», не представляя даже в теории соперника. А раз представления нет, то и стать лучше невозможно. Игорь Фролов советует сравнивать себя с конкурентами по простым параметрам: у этого магазина есть парковка, а у меня нет, и т.д. Это поможет исправить недостатки и обойти соперников.

Workshop-сессия длилась не один час, и ее участники обсудили многие вопросы: поиск идей для маркетинга, продвижение продуктов социального предпринимательства, где найти хороших сотрудников и даже как сделать так, чтобы о бизнесе вдруг заговорил весь город. При этом ключевым вопросом оставался один: «Как за все это не платить?»

«Ваш клиент постоянно соприкасается с компанией через точки контакта – это могут быть самые разные вещи: визитки, телефонные рингтоны, бейджики, сайты, дверные ручки, гардеробные бейджики и т.д. При соприкосновении с этими точками потребитель должен четко понимать, что ваша компания из себя представляет. И маркетинг без бюджета на самом деле и заключается в поиске и проработке точек контакта. У ресторана Zumа их более 150, и мы их постоянно улучшаем. Это не значит, что мы тратим на это много денег, это значит, что мы думаем о клиентах и тратим свое время на то, чтобы улучшить наш продукт», - раскрыл нехитрый секрет Ицков.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.