Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес не хочет платить за развитие
Маркетинг без бюджета в современных реалиях выглядит мифическим созданием, существующим в воображении маркетолога-фантазера. Но, как показывает практика, рецепт успешного продвижения есть, и он достаточно прост.
Прежде, чем обсуждать какой-либо предмет, необходимо дать его определение. Директор по развитию ресторанов Zuma Сергей ИЦКОВ называет маркетингом комплекс действий, направленный на удержание старых клиентов и привлечение новых. «Все бизнесмены – маркетологи, ведь они занимаются именно этим», - считает ресторатор.
Как ни парадоксально, многие российские компании хотят продвигаться на рынке без необходимого товара. «Маркетинг невозможен без продукта. Если его нет, не имеет значения где находится ваша компания, и какова цена ее услуг. Рано или поздно вас вытеснят конкуренты, и итогом деятельности станет банкротство», - уверен директор по маркетингу ГК «Зеленый остров» Игорь ФРОЛОВ.
Согласен с этим и Ицков: «Огромное количество компаний закрывается потому, что у них нет продукта. А в этом случае уже никакой маркетинг не поможет. Ведь без уникального товара компания попадает в гущу бешеной конкуренции таких же игроков рынка. Поэтому бизнесменам нужно постоянно думать, как сделать свой продукт лучше, ведь маркетинг – это всего лишь упаковка, которая может лишь сделать его привлекательней».
В ходе очередной workshop-сессии клуба «ПримБиз» выяснилось, что многие предприниматели не представляют своего конечного потребителя. А именно клиент, по словам экспертов, является самой важной точкой опоры успешного маркетинга. «Лучшее продвижение – это не вливание огромного количества денег в рекламу, а работа над лояльностью, – отмечает Ицков. – Не так давно мы проводили исследование и выяснили, что только 4,5% гостей узнали о нас благодаря миллионной рекламной кампании. Более 70% посетили ресторан после рекомендаций знакомых или пользователей сети Интернет. Это наглядно доказывает, что лучший источник нового трафика – действующие клиенты. Особенно для сферы услуг».
Фролов советует бизнесменам в мельчайших деталях представлять клиента и его потребности. Благодаря этому, можно предложить потребителю именно то, что ему необходимо. Отмечает эксперт и тенденцию к увеличению нематериальной составляющей товаров. «К ней можно отнести время работы, местоположение, сайт, наличие дополнительных услуг (в случае с магазинами это доставка, POS-кредитование и т.д.). Если раньше потребителю было важно только наличие товара, то сегодня он гораздо тщательнее оценивает нематериальную составляющую, которая влияет на физический продукт. Именно совокупность материальной и нематериальной составляющих создает товар», - говорит топ-менеджер ГК «Зеленый остров».
Не все компании акцентируют внимание на еще одной важной составляющей маркетинга– оценке конкурентов. Многие предприниматели говорят: «Мы лучше», не представляя даже в теории соперника. А раз представления нет, то и стать лучше невозможно. Игорь Фролов советует сравнивать себя с конкурентами по простым параметрам: у этого магазина есть парковка, а у меня нет, и т.д. Это поможет исправить недостатки и обойти соперников.
Workshop-сессия длилась не один час, и ее участники обсудили многие вопросы: поиск идей для маркетинга, продвижение продуктов социального предпринимательства, где найти хороших сотрудников и даже как сделать так, чтобы о бизнесе вдруг заговорил весь город. При этом ключевым вопросом оставался один: «Как за все это не платить?»
«Ваш клиент постоянно соприкасается с компанией через точки контакта – это могут быть самые разные вещи: визитки, телефонные рингтоны, бейджики, сайты, дверные ручки, гардеробные бейджики и т.д. При соприкосновении с этими точками потребитель должен четко понимать, что ваша компания из себя представляет. И маркетинг без бюджета на самом деле и заключается в поиске и проработке точек контакта. У ресторана Zumа их более 150, и мы их постоянно улучшаем. Это не значит, что мы тратим на это много денег, это значит, что мы думаем о клиентах и тратим свое время на то, чтобы улучшить наш продукт», - раскрыл нехитрый секрет Ицков.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- До последнего покупателя
- Удар ниже причала
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- Деградация агломерации
- Корея потирает руки
- Дерипаска может "переехать" на остров Русский
- Бизнес Хабаровска защищает свои права
Новости раздела
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- До последнего покупателя
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
I've been struggling to trade the forex throughout the years and couldn’t make any profit , when I discovered the Emini S&P Trading Secret it changes my view about trading. Truly you can rely on them. Now I’m doing my own trading and profiting and I will never backtrack trading to forex for a lifetime.