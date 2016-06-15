Логистика во Владивостоке уперлась в складские двери

Появление складов высокого класса уже давно необходимо в сфере складской недвижимости Владивостока: огромный процент фонда составляют здания советской постройки, предоставляющие не всегда качественные услуги. Впрочем, далеко не все бизнесмены готовы платить за склады улучшенного класса - многие компании мирятся с существующим предложением, пишет Дловая газета "Золотой Рог".

По данным агентства недвижимости «Индустрия-Р», в июне 2015 года площадь складских помещений во Владивостоке и его пригороде составляла более 400 тыс. кв. м, что больше на 21% по сравнению с данными за 2014 год. По словам экспертов, несмотря на рост предложения, во Владивостоке сохраняется острая нехватка складских помещений высокого класса. Большинство складов могут сегодня предложить бизнесменам дорогие и некачественные складские процессы, которые влекут за собой потерю товарного вида, большое количество брака, пересорты и т.д.

«Распределительные центры крупных компаний, работающих на Дальнем Востоке, зачастую располагаются в Хабаровске, а не во Владивостоке, - рассказал Иван СЕЛИВЕРСТОВ, специалист по промышленной и складской недвижимости компании ESTATE Brokerage Group. - Причины этому могут быть самые разные, одна из которых - фонд складской недвижимости столицы Приморья. В основном он представлен зданиями советской постройки - это бывшие трубопрокатные, ремонтные, фарфоровые заводы. В принципе, эти помещения можно переоборудовать под требования бизнеса: у них подходящие габариты, конструктив. Тем не менее эти здания уже сильно устарели, а крупные федеральные и международные компании предъявляют высокие требования к складским помещениям...»

«Одно из направлений работы нашей компании связано с реализацией рыбы, поэтому нам требуются холодильные склады. Мы были практически на всех складах города, и могу с уверенностью сказать, что оборудование везде давно устарело, - поделился Иван ШАШКИН, генеральный директор многопрофильной компании Safeco. - Еще одной проблемой становится постоянное повышение стоимости хранения продукции: в этом месяце, например, 10 руб. за тонну, в следующем - 15, и так далее. С чем связаны эти увеличения, не совсем понятно. И каждый рубль, который ложится на тонну, ведет к повышению себестоимости, и конечный потребитель получает более дорогую продукцию. Конечно же, постройка склада - очень затратное дело, а постройка холодильного склада - это архизатратно: оборудование, которое постоянно поддерживает надлежащую температуру, стоит больших денег. Впрочем, такие склады востребованы на рынке, и думаю, через какое-то время во Владивостоке появится холодильный склад другого, более высокого уровня».

Пока в отрасли холодильных складов только готовятся к повышению уровня услуг, склады класса «А» промышленного парка «Авиаполис «Янковский» уже открыли свои двери арендаторам. Комплекс «Эй-Пи Трейд», который находится по соседству с авиаполисом, схож с ним по параметрам, однако это две совершенно разные модели размещения. «Эй-Пи Трейд» оказывает услуги ответственного хранения, складскую переработку и услуги доставки. «Янковский» же предоставляет обычную аренду склада.

Тем не менее, как отмечают предприниматели, далеко не всем компаниям во Владивостоке требуются логистические комплексы высокого класса. Малый бизнес довольствуется малым. «Логистическими комплексами, на мой взгляд, имеет смысл пользоваться большим компаниям, которым нерентабельно эксплуатировать свои складские площади и выгоднее арендовать часть помещения со всеми услугами, - делится Денис ЕРУХИМОВИЧ, бизнес-консультант. - Небольшие же по объему бизнесы предпочитают обходиться малым, вплоть до того, что у многих микрокомпаний склад представляет собой гараж или контейнер с арендной ставкой 3000 руб. в месяц. Таким компаниям нет смысла переплачивать за услуги складских комплексов, и они не испытывают в них потребности».

Согласен с этим и Сергей СУХОВ, генеральный директор ООО «Восход ДВ»: «Я не часто пользуюсь услугами складов, и все, что нам было необходимо, - это помещение, с потолка которого не течет вода. Такого предложения достаточно на рынке, всегда можно найти подходящий склад. Оборудованные же склады сдаются реже, хотя собственники пустых помещений легко отдают инициативу в руки арендатора. Хочешь - завози спецоборудование, не хочешь - колоти из досок стеллажи».

К тому же местоположение авиаполиса подходит далеко не всем предпринимателям. «Месторасположение «Янковского» хорошее, но только для компаний, работающих по всему Приморскому краю или в других регионах, - заметил Иван Селиверстов. - Однако для местных некрупных компаний расположение складского комплекса выглядит уже не столь удачным по сравнению с помещениями в черте города. Первая проблема, с которой они сталкиваются, - кадры. В столице Приморья проживает около 600 тыс. человек, и найти квалифицированный персонал достаточно сложно. А найти людей, которые согласятся ежедневно ездить из Владивостока в Артем, еще сложнее. Вторая проблема - тарифы. Если товар приходит в порт Владивостока, то для доставки по городу действует одна тарифная сетка, но при доставке в Артем стоимость заметно возрастает, и именно поэтому большинство компаний стараются найти склад в черте города. А уж если у компании, арендовавшей помещения в авиаполисе, есть не только опт, но и розница или мелкий опт, то возникает еще одна проблема: жителям Владивостока не очень интересно ездить за покупками в Артем».

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.