Дальневосточники зачастили за бугор

Выездное направление туризма в регионе постепенно оживает

Дальневосточники постепенно привыкают к курсу валют и не собираются изменять привычке отдыхать за границей, тем более что зарубежные туроператоры и авиакомпании, заинтересованные в российских туристах, идут им навстречу, предоставляя дополнительные скидки и бонусы, - такова одна из тенденций прошедшей во Владивостоке Тихоокеанской международной выставки PITE-2016.

Представители иностранных туроператоров рассказали деловой газете «Золотой Рог», удалось ли вернуть интерес дальневосточников к отдыху за рубежом, как сделать путешествие более доступным и как грамотно экономить на его организации.

Даже Япония стала доступнее

Страна восходящего солнца была представлена на PITE рекордным числом субэкспонентов, по сравнению с предыдущими годами, в том числе за счет участия префектур, прежде остававшихся в тени, например Киото. Примечательно, что число участников резко выросло в последний момент, как только СМИ заговорили о визите российского президента в Токио: бизнес моментально реагирует на политическое потепление.

«Несмотря на то что в 2015 году российский турпоток в Японию сократился на 15,2% и составил 54 365 человек (причем больше всего просело направление делового туризма – минус 24%), сегодня он постепенно растет. Только за первые четыре месяца в страну въехало 17 200 россиян, и есть все основания полагать, что поток выровняется. Японские авиаперевозчики и туроператоры прилагают для этого много усилий, разрабатывая заманчивые программы», - говорит заместитель директора Японской национальной туристической организации (JNTO) в Лондоне, куратор российского направления Валентин ШЕСТАК.

В частности, очень привлекательное предложение россиянам делает авиакомпания JAL, которая совместно с российским перевозчиком S7 осуществляет перелеты из Владивостока и Хабаровска до Токио. «Дальневосточники, приобретающие авиабилеты на эти рейсы, могут воспользоваться эксклюзивным тарифом, включающим перевозку двух мест багажа и позволяющим бесплатно долететь из Токио до пяти японских городов - Осаки, Окинавы, Нагои, Фукуоки и Саппоро, - рассказывает зам. начальника отдела региональных продаж и маркетинга представительства Japan Airlines в России Маргарита КОЛОБАШКИНА. - Главное условие - билет должен быть выписан на бланке JAL и до момента пересечения границы Японии. При этом разрешена остановка в Токио на любое количество дней в рамках действия билета, а также предусмотрен бесплатный доступ к более чем 200 000 точкам wi-fi по всей стране. Экономия налицо. Предположим, вы хотите полететь на Окинаву. С помощью этого тарифа вы сэкономите от 300 до 800 долларов США (столько стоит отдельный билет на «японские Гавайи» из Токио и обратно в зависимости от сезона). Либо можете приобрести билеты с существенной скидкой в более чем 30 городов Японии. Для тех, кто желает узнать о Японии за одну поездку как можно больше, - авиапроездной Yokoso Japan, включающий до 5 перелетов в одну сторону между любыми городами страны всего по 10 800 иен за каждый. А для того, чтобы составить оптимальный маршрут, на сайте авиакомпании JAL размещен отличный путеводитель по стране - не только о том, что и где посмотреть, но и подробная инструкция о том, как добраться в каждый конкретный пункт, сколько стоит проезд, посещение достопримечательностей, время работы музеев и галерей, а также масса советов, вплоть до того, как пользоваться японскими туалетами. К сожалению, дальневосточники, в отличие от жителей центральных регионов России, все еще слабо осведомлены о возможностях, предоставляемых им JAL. Билет по тарифу oneworld Yokoso/Visit Japan можно купить в офисах S7 и в авиакассах туркомпаний».

Крупный японский туроператор H.I.S. работает не только с туркомпаниями Приморья, но и идет навстречу самостоятельным путешественникам со всего мира. «На сайте нашей компании индивидуальные туристы могут бронировать внутренние перелеты по Японии и отели по очень выгодной цене, - рассказывает менеджер по продажам компании H.I.S. Int. Маруф УМАРОВ. - Например, перелет из Токио до Окинавы на борту авиакомпании AHA c двумя ночевками в отеле стоит всего 5-7 тысяч рублей. И подобных предложений масса. Интерес к этой программе у иностранных туристов высок, ею уже воспользовались более 15 тысяч индивидуальных туристов со всего мира. Россиян же среди них немного. Если, например, из Индонезии по этой программе ежемесячно приезжают 2-3 тысячи туристов, то из России – 2-3 человека, и то после того, как предварительно позвонят нам в офис и убедятся, что это не ошибка и не сбой программы. Не верят, что такое возможно. Но H.I.S. любит делать такие неординарные шаги. От этого выигрывают все: и мы, и наши партнеры – авиакомпания AHA и отельеры, и иностранные путешественники, которые могут самостоятельно составлять очень выгодные маршруты по Японии».

Филиппины планируют прямое сообщение

Для Филиппин дальневосточный рынок очень перспективен, и пусть с уходом чартерных программ поток снизился, но интерес к этой стране остается стабильным. Правда, сегодня основная категория туристов - индивидуальные путешественники, приезжающие на пляжный отдых, а также для изучения английского языка (как правило, школьники и студенты). Однако филиппинцы намерены вернуть былые потоки с Дальнего Востока с помощью прямого авиасообщения. Лоукостер Cebu Pacific еще в конце 2015 года заявил о намерении запустить прямой рейс во Владивосток и уже получил разрешение на осуществление полетов. Также планируется открыть чартер по маршруту Владивосток - Манила.

На PITE Национальный офис Филиппин в России продвигал не только хорошо известные приморцам острова Себу, Боракай, Палаван, но и предлагал обратить внимание на Бантаян, славящийся одними из самых красивых пляжей мира, набирающие популярность серферские острова, острова-отели, а также Северный Лусон с его грандиозными рисовыми террасами, старинными уютными городками с мощеными улочками, напоминающими об испанской экспансии.

Малайзия ставит на дайвинг и рыбалку

Доля россиян в потоке иностранных туристов, посещающих Малайзию (а это 24 млн человек ежегодно), невелика - около 50 тысяч, но судя по тому, что эта страна – активный участник PITE в последние годы, дальневосточный рынок – один из перспективных. Это подтверждает и директор представительства организации «Туризм Малайзии» в Токио г-н Нур Азлан бен Абу Бакара, курирующий Дальний Восток: «Тот факт, что за последние шесть лет число российских туристов выросло на 80%, очень показателен. Падение рубля, конечно, затормозило развитие тенденции, но ситуация рано или поздно выправится. В этот раз мы фокусируем внимание дальневосточников на дайвинге и рыбалке. Проведя анализ предпочтений российских туристов, выяснили, что сегодня им это особенно интересно, а у Малайзии в этом плане большой потенциал. Мы понимаем, что наличие прямого авиасообщения могло бы значительно увеличить число туристов, но пока это нецелесообразно, для этого нужно сначала сформировать устойчивый поток. Однако есть договоренности с авиаперевозчиками о льготных тарифах внутри Малайзии, хозяева отелей и курортов дают российским туристам дополнительные скидки, обо всем этом можно узнать у приморских туркомпаний».

Гуам и Сайпан опираются на повторных туристов

Северные Марианские острова и Гуам тоже помнят времена, когда благодаря чартерному сообщению потоки дальневосточных туристов не иссякали.

«Мы не оставляем надежду открыть чартер на Гуам. Думаем, рынок к этому готов, что подтверждают дальневосточные туроператоры, готовые выкупать блоки мест, и в настоящий момент ищем хорошего партнера, - говорит Маруф УМАРОВ (японский туроператор H.I.S. активно работает на рынке Гуама. – Прим. ред.). – Зимой 2015 года мы уже предпринимали такую попытку, развернули рекламную кампанию, но в последний момент, когда доллар вновь резко вырос, отказались от этой идеи. Сегодня все уже свыклись с курсом валют, главное, чтобы он был стабильным, и мы возвращаемся к этой теме, разрабатываем 10-дневные программы с вылетом из Хабаровска, уже есть договоренность с одним авиаперевозчиком. Ориентировочно перелет и проживание будут стоить от 53 тыс. рублей на человека».

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ, руководитель представительства Управления по туризму Северных Марианских островов во Владивостоке, подтверждает: о показателях, что были до середины 2014 года, речь не идет, но поток потихоньку растет, прежде всего за счет повторных туристов, на долю которых приходится 90%. Те, кто прикипел душой к Сайпану, возвращаются туда вновь. «Наиболее провальным по числу российских туристов был 2015 год, - рассказывает она. - Начиная с нынешнего января поток стал потихоньку восстанавливаться. После отмены рейсов Asiana из Владивостока приморцам приходится комбинировать перелеты с другими перевозчиками, что не очень удобно. Соседям-хабаровчанам повезло больше. Но есть и приятные новости. На Сайпане открываются новые демократичные места размещения. В одном из них, кстати, останавливалась героиня программы «Орел и решка» Леся НИКТИЮК, которой предстояло провести на острове два дня, имея всего $100. Владельцы апарт-отеля даже назвали эту студию в ее честь, выход программы в эфир планируется уже в июне».

Кстати, по словам Светланы Василевской, на Северные Марианы приморцам выгоднее всего отправляться через местных туроператоров: индивидуальное онлайн-бронирование развито там не очень сильно, поскольку острова долгое время ориентировались на японских туристов, а они, как правило, путешествуют группами. И самые выгодные тарифы на размещение не в интернете, а у туркомпаний.

КСТАТИ

Круизы так и манят…

Сегодня даже скептики вынуждены признать, что в кризисное время круиз является, пожалуй, самым выгодным направлением отдыха, позволяя сэкономить на переездах между городами и странами, питании, проживании и развлечениях. По словам туроператоров, у этого направления значительная глубина продаж – на полгода и более. Выбрав из широкой линейки круизных операторов и предлагаемых типов судов то, что устраивает лично вас с точки зрения маршрута, стоимости каюты, дресс-кода, дополнительных услуг на борту и т.д., можно отправиться в путешествие, которое запомнится надолго.

«Стереотип о том, что круиз - это всегда дорого и очень пафосно, уходит в прошлое, и дальневосточники все активнее осваивают это направление», - подтверждает представитель московской компании «Бриз Лайн» Вениамин САПОЖНИКОВ.

Тем более что этот туристический сегмент просто изобилует очень выгодными предложениями буквально в любую точку мира. Распродажные круизы по Европе как на летние месяцы, так и на новогодний период могут стоить от 400 евро. Маршруты по Азии - от 300 долларов.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.