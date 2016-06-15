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Более 70 процентов бизнесменов довольны инвестклиматом в Приморье

15 Июня 2016, 10:20 | Приморье

Комплексное исследование инвестиционного климата провели в Приморье. Более 70 процентов опрошенных довольны условиями, созданными для бизнеса.

Отчет о проведении исследования представила первый заместитель руководителя Инвестиционного агентства края Елена ЯСКЕВИЧ на заседании оргштаба по внедрению в крае лучших практик Национального рейтинга, который возглавляет Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

«В опросе приняли участие 662 человека по всему краю. Средняя оценка инвестиционного климата по состоянию на апрель - 3,31 по 5-балльной шкале. При этом 24% опрошенных предпринимателей считают климат благоприятным, почти 12% - абсолютно благоприятным, 35% - удовлетворительным», - обозначила она.

По словам представителя ведомства, значительная часть участников опроса - более 40% - дали положительную оценку произошедшим за три года изменениям в состоянии инвестклимата.

Положительно предприниматели оценили и меры, принятые по упрощению процедур регистрации предприятий - 57% - и повышению доступности для предпринимателей госзаказов - 39%.

Большинство предпринимателей высоко оценили качество и доступность IT-инфраструктуры на территории Приморья.

«Так, зона покрытия мобильной связи положительно оценена 69% респондентов, а стоимость мобильной связи удовлетворяет 61% участников опроса», - сообщила Елена Яскевич.

В ходе опроса выяснилось, что бизнесмены положительно оценивают госуслугу по регистрации прав собственности: 72% (из 227 предприятий) ответили, что не испытывали сложностей при прохождении процедуры, однако качеством работы регистрационного органа респонденты остались недовольны.

Вместе с тем исследование позволило выявить и те направления, которые еще требуют доработки со стороны органов власти и федеральных ведомств. Факторами, ограничивающими развитие бизнеса, по мнению опрошенных, являются доступ к земельным ресурсам, сложность процедур подключения к объектам инфраструктуры, постановки земельного участка на кадастровый учет, получения разрешения на строительство, лицензирования и сертификации, недостатки правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: инвестиции  it 













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