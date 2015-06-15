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Во Владивостоке залив Петра Великого попытаются очистить по закону

15 Июня 2015, 11:47 | Приморье
Министр природных ресурсов РФ провел совещание по экологии моря в Приморье, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
 
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 14 июня в ходе рабочей поездки в Приморье провел совещание по вопросу экологической ситуации в заливе Петра Великого. 
 
В совещании приняли участие вице-губернаторы Приморского края Евгений Вишняков и Сергей Сидоренко, представители природоохранных ведомств и портов. 
Как отметил Министр на брифинге по итогам встречи, совещание проводилось по результату проверки соблюдений требований бункеровки во Владивостокском морском торговом порту. Эти проверки проходят по всей территории России на протяжении последних месяцев. Недавно аналогичная проверка прошла в Новороссийске. 
 
«Мы посмотрели как суда проводят перегрузку топлива. Были проверены все условия, при которых поводится эта работа. А капитан порта доложил, как в целом в порту налажен контроль за соблюдением природоохранного законодательства, как собирается мусор и другие отходы», – отметил Сергей Донской. 
 
Он подчеркнул, что работа по проверке соблюдения бункеровочных стандартов в портах всей России проводится по поручению Президента Владимира Путина, данного в прошлом году. Проверки завершатся в августе, после чего главе государства будет представлен доклад. В нем будут отражены необходимые изменения в законодательство, проанализированы контрольные мероприятия. 
 
«В частности, на сегодняшнем совещании было озвучено, что зачастую бункеровка проводится за границами портов, и возникает вопрос: кто контролирует эти процедуры. Ведь если проводить их бесконтрольно, при попадании нефтепродуктов и отходов в воду, они все равно в итоге окажутся в акватории порта, а это дополнительная финансовая нагрузка на порт», – акцентировал Министр. 
 
По итогам совещания будут подготовлены предложения по изменению законодательства. Уже рассматривается возможность изменения работы Спецморинспекций не только в части контроля за бункеровкой, но и для повышения эффективности этого ведомства в целом. 
 
 
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Теги: порты  экология  законодательство 



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