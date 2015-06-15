В Приморье некоторым индивидуальным предпринимателям обнулят налог

Проект закона Приморского края «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения» обсудили в конце минувшей недели на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания. Как сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморья, законопроект разработан и внесен на рассмотрение Администрацией Приморского края.

Как сообщила заместитель директора департамента экономики и стратегического развития края Анна Терлецкая, Налоговый кодекс РФ дает право субъектам устанавливать режим «налоговых каникул». В связи с этим Администрация края разработала соответствующий законопроект, который устанавливает налоговую ставку в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения.

Законопроект распространяется на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение двух налоговых периодов. Однако зарегистрированные ИП должны вести деятельность только в социальной или научной сферах. Налоговую льготу смогут получить предприниматели, ведущие деятельность в сфере молодежных туристских лагерей и горных туристских баз, образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, занимающиеся научными исследованиями и разработками. Также под льготу попадают ИП, осуществляющие деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников и в области спорта.

«Проект закона прошел оценку регулирующего воздействия. В ходе публичных консультаций поступили предложения от предпринимательского сообщества Приморья, Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Все они были учтены при разработке законопроекта», – отметила Анна Терлецкая.

Заместитель директора департамента добавила, что по состоянию на 1 января 2015 года численность ИП в данных видах деятельности составила 878 единиц.

«Проект закона направлен на создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и на вовлечение в экономику физических лиц, осуществляющих неофициальную предпринимательскую деятельность без регистрации», – акцентирована Анна Терлецкая.

Депутаты одобрили проект закона сразу в трех чтениях. Он будет рассмотрен на ближайшем очередном заседании краевого парламента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.