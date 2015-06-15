Порт Владивосток привыкает работать в кризис

Столкнувшись с недобором контейнеров, стивидор оптимизирует расходы и сокращает рабочую неделю

Новые экономические реалии ударили по морским контейнерным перевозкам. Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», в стремлении минимизировать потери от негативного тренда ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в контролируемую группой «Сумма» Транспортную группу FESCO) готовится к переходу на неполную рабочую неделю и сокращает штаты. В то же время зарплаты стивидор обещает сохранить на докризисном уровне.

Напомним, что после того, как ВМТП покинула группа менеджеров во главе с Вячеславом ПЕРЦЕВЫМ и Михаилом РОБКАНОВЫМ, новые акционеры в лице группы «Сумма» пересмотрели стратегию развития стивидора, сделав ставку на расширение контейнерного бизнеса и развитие бункеровочных услуг. Под эти цели во Владивосток в конце прошлого года был призван Валерий МЕСТУЛОВ, ранее успешно работавший в ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК), прямом конкуренте ВМТП на контейнерном рынке. Новый гендиректор рьяно взялся за перестройку рабочего процесса, сделав ставку на повышение производительности труда при оптимизации персонала. Не обошлось и без обычных в таких случаях курьезов. Как отмечают источники «Золотого Рога», в управлении порта был введен строгий дресс-код: «длина юбки не выше…, высота каблука ниже…».

Досье "Золотого Рога": ОАО «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивостока. По итогам 2014 года среди универсальных морских терминалов Дальнего Востока ВМТП сохранил долю в 18%. Всего в 2014 году ОАО «ВМТП» переработало 6 млн 189,3 тыс. тонн грузов (рост на 5,8% к 2013 году), в том числе перевалка контейнеров выросла на 8%, до 513,5 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

ВМТП на региональном рынке портовых услуг имеет сильные позиции по таким направлениям, как перевалка контейнеров (32% рынка), автотранспорта (40% импортного грузопотока), кокса (97%), черных металлов (14%), металлолома (22%). Также ВМТП традиционно является единственным портом, осуществляющим перевалку зерна по прямому варианту (из вагонов-зерновозов на судно), сахара-сырца навалом и целлюлозы брейк-балк.

В ВМТП отмечают, что к традиционным рискам в плане ограниченности пропускной способности подъездных автомобильных путей к порту (расположение порта в городской зоне) и нерешенной проблемы припортовых станций в последнее время добавился еще один - «действия конкурентов по перенаправлению грузопотоков на собственные мощности, по развитию новых перегрузочных мощностей (в т. ч. «сухие» терминалы) и развитию новых для Дальневосточного региона технологий обработки грузов» (например, организация рейдовых перегрузочных комплексов в портах Находка и Посьет).

Помог слабый рубль

Готовиться к новым экономическим реалиям в ВМТП начали загодя, когда стивидор привязал тарифную политику по некоторым операциями и видам грузов к курсу доллара. Расчет тарифа с 1 января 2015 года ведется в долларах, а счета - в рублях по текущему курсу пары рубль/доллар ЦБ РФ. Экспедиторы отмечают, что после перехода ставки на услуги контейнерного терминала повысились едва ли не в два раза.

«На объемы перевалки ключевого для ВМТП груза - контейнеров - оказывает давление макроэкономическая ситуация (по данным Федеральной таможенной службы, импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья в 1 квартале 2015 года сократился на 35,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. - Прим. авт.). Так, в 1 квартале 2015 года негативный тренд показали объемы импорта контейнерных грузов, став основной причиной общего снижения объемов контейнерных грузов на рынке Дальнего Востока. Под влиянием рыночных тенденций снизился объем перевалки контейнеров в ВМТП (в 1 квартале 2015 года падение составило 18% к 2014 году, до 90,1 тыс. TEU). При этом порт сохраняет лидерство по объему перевалки импортных контейнеров на Дальнем Востоке РФ с долей рынка 37,8%. Объемы перевалки генеральных грузов снизились преимущественно за счет снижения объемов перевалки черных металлов. При этом порт активно работает с клиентами, повышая качество сервиса, скорость таможенного оформления и привлекая новые грузы. Так, за 1 квартал увеличился объем перевалки идущих на экспорт пиломатериалов, целлюлозы, бумаги», - пояснили «Золотому Рогу» в ВМТП.

В 1 квартале ВМТП снизил перевалку контейнеров на 18%, до 90,1 тыс. TEU. Международные морские перевозки контейнеров также сократились - на 10%, до 84,8 тыс. TEU. А вот интермодальные и железнодорожные перевозки по-прежнему пользуются спросом: их объемы увеличились на 2,7%, до 57,5 тыс. TEU, и на 8,5%, до 76,2 тыс. TEU, соответственно. Перевалка неконтейнерных грузов в порту сократилась на 32,5%, до 557,7 тыс. тонн.

В поисках замещения выпадающих потоков ВМТП в 2014 году проводил активную работу с японскими компаниями, направленную на развитие сотрудничества по обработке в порту генеральных грузов (медный концентрат в мягких контейнерах для навалочных и насыпных грузов), оборудования и автомобилей, а также автокомпонентов в контейнерах. Помимо этого, проводились встречи с Японским исследовательским институтом, в ходе которых обсуждалась возможность создания объединенной информационной системы слежения за движением российско-японских грузов в контейнерах с использованием передовых интернет-технологий, сопряженных с японской системой COLINS.

По производственным достижениям и финансово-экономическим показателям можно сделать вывод, что 2014 год являлся успешным для ВМТП. В компании наращивались производственные мощности, пополнялся перегрузочный парк, разрабатывались новые технологии размещения и обработки грузов, что в общем итоге позволило стивидору достойно противостоять основным конкурентам и сохранить лидирующие позиции среди универсальных портов Дальневосточного бассейна.

Предпринятые меры позволили не только избежать убытков, но и нарастить прибыль. В январе-марте 2015 года ВМТП увеличил чистую прибыль по РСБУ на 90,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 827,863 млн рублей. При этом выручка выросла на 33,8% и достигла 1,774 млрд рублей.

Сокращаться есть куда

Но даже на фоне роста финансовых показателей компания вынуждена пойти на непопулярные меры сокращения персонала.

«ВМТП работает над повышением эффективности и производительности труда (частью этого является автоматизация системы управления контейнерным терминалом), в рамках чего ведется частичная плановая оптимизация численности. Это касается в основном административно-управленческого персонала. Оптимизация ведется постепенно, в том числе с учетом естественного выбывания - выход на пенсию и прочее. ВМТП стремится повысить уровень производительности труда до лучших мировых аналогов. В условиях автоматизации части операций, а также текущей макроэкономической ситуации оптимизация численности - неотъемлемый шаг программы по повышению эффективности предприятия, так же как и оптимизация организации рабочего процесса. ВМТП работает по обычному графику, но в целях повышения эффективности рассматривается возможность перевода части административно-управленческих функций на неполную неделю. Зарплаты сотрудников не сокращаются», - поясняет компания.

Стоит отметить, что во многом за счет оптимизации затрат в 1 квартале 2015 года операционные расходы в порту были сокращены на 51% к прошлому году.

«В текущих условиях CAPEX (англ. CAPital EXpenditure, капитальные расходы. - Прим. авт.) сокращен до уровня, необходимого для поддержания операционной деятельности. Вместе с тем ВМТП продолжает реализовывать значимые проекты, такие как обновление основного оборудования, внедрение системы автоматизированного управления контейнерным терминалом. Реализация этого проекта позволит на 20% увеличить скорость обработки контейнеров и производительность труда, на 15% - пропускную способность терминала, а также - на 15% снизить затраты на управление. Система обеспечит повышение качества сервиса для клиентов», - сказали в ВМТП.

Стоит отметить, что с хорошим уровнем рентабельности после перевода экспортно-импортных тарифов в порту из рублей в доллары сработала и группа FESCO.

Досье "Золотого Рога": В настоящее время 68,88% акций ОАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, контролирует ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания группы FESCO). Еще 28,67% принадлежат ООО «Национальная контейнерная компания». FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда МАГОМЕДОВЫХ принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

FESCO от рентабельности не уходит

Как следует из отчетности по МСФО, чистая прибыль FESCO в 1 квартале текущего года составила $16 млн, тогда как год назад был получен убыток в размере $13 млн.

Выручка FESCO за отчетный период снизилась на 15,8% по сравнению с I кварталом 2014 года, до $204 млн (в рублевом выражении - выросла на 49,5%, до 12,683 млрд руб.), EBITDA (англ. Earnings Before Iinterest, Taxes, Depreciation and Amortization, прибыль до процентов, налогов и амортизации) увеличилась на 5,4%, до $36,9 млн (в рублях - на 87,5%, до 2,3 млрд руб.). Рентабельность по EBITDA повысилась на 4 процентных пункта, до 18%, при этом у портового дивизиона она увеличилась на 13 процентных пунктов, до 58%.

Группа отмечает, что на ее финансовые результаты в 1 квартале повлияли снижение объемов работы и ослабление курса рубля, однако оптимизация расходов и перевод экспортно-импортных тарифов в порту из рублей в доллары способствовали увеличению рентабельности. FESCO увеличила долю на рынке международных морских перевозок по контейнерным линиям через Дальний Восток РФ до 45,2%, контролирует 37,8% рынка перевалки импортных контейнеров в этом регионе.

В линейно-логистическом дивизионе FESCO снижение международных перевозок и падение мировых ставок фрахта привели к сокращению выручки на 29,1%, до $97,3 млн, EBITDA составила $1 млн. Объемы интермодальных перевозок при этом выросли на 2,7%, до 57,5 тыс. TEU.

Выручка морского дивизиона выросла на 41,9%, до $28,1 млн за счет работы ледоколов и новых поступлений от операций с танкерами в рамках бункеровочного бизнеса. EBITDA увеличилась почти в 3 раза, до $12,5 млн за счет обновления флота и влияния девальвации рубля на расходы. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 22,3 процентного пункта, до 44,5%. В бункеровочном сегменте выручка выросла на 76,5%, до $51,9 млн за счет увеличения объемов, EBITDA составила $4,6 млн.

Консолидированный чистый долг FESCO по состоянию на 31 марта 2015 года составил $897 млн, снизившись с начала года с $961 млн. Он включает в себя два выпуска еврооблигаций на $550 млн со ставкой купона 8% годовых и погашением в 2018 году и на $325 млн со ставкой 8,75% годовых и погашением в 2020 году, а также рублевые облигации на 5 млрд рублей, направленные на рефинансирование займов на приобретение FESCO и существовавшей ранее задолженности.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.