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Краевое ГУП "Примтеплоэнерго" повысит свою рентабельность за счет инноваций и возврата к углю
Вице-губернатор администрации Приморского края Евгений ВИШНЯКОВ провел совещание по вопросу энергосбережения и повышения энергетической эффективности КГУП «Примтеплоэнерго», сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В совещании приняли участие представители профильных департаментов администрации Приморья, подведомственных организаций, Общественного экспертного совета, Приморского филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России.
Как доложил главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Александр ШАТАЛОВ, доля выработки тепла на мазутных котельных превышает 56 процентов от общего объема, а его годовое потребление превышает 245 тысяч тонн.
В рамках краткосрочной программы на 2015 год компанией запланированы мероприятия по сокращению расходов на самое дорогое топливо. Приоритетные задачи - учет мазута на теплоисточниках, перевод котельных с мазута на уголь и их модернизация, изоляция тепловых сетей.
«В рамках программы запланировано продолжение работ по переводу на уголь трех крупных мазутных котельных в Дальнегорске, Находке и Партизанске. А также замещение мощностей 77 нерентабельных котельных с минимальным уровнем автоматизации на новые автоматизированные модульные котельные.
Кроме этого, будет заизолировано 108 километров трубопроводов тепловых сетей и произведена замена насосного оборудования на 67 котельных», - сообщил он.
В следующем году предприятие планирует подготовить проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию восьми объектов теплоснабжения. Это позволит снизить расходы потребления мазута на 24 тысячи тонны за год.
Краткосрочная программа позволит снизить расход мазута на 26 тысяч тонн уже в 2016 году.
По словам вице-губернатора Евгения Вишнякова, энергосберегающая программа «Примтеплоэнерго» позволит обеспечить существенное сокращение расходов краевого бюджета на топливо.
Отметим, в ближайшее время свои программы по энергосбережению представят другие теплоснабжающие организации края.
Напомним, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поручил разработать план по повышению эффективности программы энергосбережения.
«Нужно разработать действительно энергосберегающую схему, а пока она получается энергозатратной», - подчеркнул глава края.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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