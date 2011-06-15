Над приморской Шмаковкой витает призрак Брежнева

Противоречия в земельном законодательстве и практика землепользования в Кировском районе снижают инвестиционную привлекательность территории и препятствуют развитию предпринимательской деятельности, считают местные предприниматели.

По словам депутата муниципального комитета Кировского поселения и предпринимателя Татьяны КЛИМКОВИЧ, до 50% представителей малого бизнеса не видят смысла сохранять свои предприятия в сложившихся обстоятельствах. Проблема заключается в том, что местные чиновники не позволяют им оформить землю в собственность, ссылаясь на закон 70-х годов прошлого века, устанавливающий ряд ограничений в хозяйственной деятельности в зоне курортов общесоюзного значения, в перечень которых попала и Шмаковка. Союза хоть и нет давно, и земельное законодательство пополнилось новыми правовыми документами, но норму советского закона никто не отменял, а потому жителям особой зоны, как физическим, так и юридическим лицам, остается единственная законная, по мнению местных чиновников, форма землепользования – аренда. Под эту категорию попали 41 тыс. га земель сельхозназначения из 70 тыс. га, имеющихся в районе.

«На территории района создалась ситуация правового и хозяйственного противостояния, - сказал на выездном заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию Заксобрания края председатель районной думы Кировского района и руководитель сельхозпредприятия Манвел СЕРОБЯН. - Причина в том, что земли второй и третьей зоны, на которых находится в том числе и Кировский городской округ, относятся к землям курортной зоны и в собственность передаваться не могут согласно действующему законодательству. Тем не менее у некоторых граждан земля оказалась каким-то образом в собственности, несмотря на постоянно действующий законодательный запрет. Других принудили оформить аренду с проведением кадастровых работ за счет самого гражданина по расценкам, которые идут вразрез с краевым законом».

В то же время, по мнению Татьяны Климкович, у чиновников нет законных оснований принуждать население оплачивать межевание арендованных земель. А ведь к этому принуждают не только предприятия, но и личные подсобные хозяйства и даже пенсионеров, имеющих дома на земле и возделывающих свои несколько соток десятками лет.

«Районные чиновники говорят нам, что после того, как закончится через 49 лет срок аренды земли под домом, жители района смогут выкупить эту землю. Закон позволяет это сделать, но по какой цене? Человек теряет свое право получить бесплатно землю в собственность после того, как он взял этот участок в аренду. Он будет платить по рыночной цене за свой собственный огород из пяти соток. Как можно оставить человека в селе, если земля в аренде, тем более сделать эту землю привлекательной для вложения в нее денег? Если земли относятся к особой зоне и на них расположен курорт с таким высоким статусом, тогда развивайте эту территорию. А если нет к этому интереса, тогда не мешайте нам развивать свой бизнес. Сейчас наполняемость курорта низка, иногда доходит до 20%. Люди не хотят ехать отдыхать потому, что неразвита инфраструктура. Создать ее может только малый бизнес».

Эта спорная с правовой точки зрения ситуация осложняется еще и тем, что Кировский район оказался в числе тех муниципальных образований Приморского края, где до сих пор не решены вопросы территориального планирования, градостроительной документации, что тормозит разработку программ социального развития, планов развития территорий. И сейчас, когда инициативная группа жителей района, в которую вошли и местные депутаты, стучится во все «властные» двери, пытаясь добиться поправок в законах в отношении их территории, решить вопросы местного значения пока не удается. При таком положении дел едва ли изменения федеральных законов смогут повысить экономическую эффективность территории.

Тем не менее сейчас инициативная группа надеется на решение этой проблемы. «На наши просьбы обратили внимание депутаты Законодательного Собрания Приморского края, обещавшие предложить поправки в отношении нового законопроекта об особо охраняемых территориях, прошедшего в Госдуме уже два чтения, - говорит Татьяна Климкович. - И особые надежды мы возлагаем на Общественную палату РФ, которая по нашему запросу обратилась в правительство РФ с просьбой отменить закон советских времен. Мы не настаиваем на полном упразднении особо охраняемой зоны курорта. Если есть необходимость ее сохранить, то мы просим жестко ограничить участок и остальную землю отдать людям. Ведь на этих землях фактически ведется хозяйственная деятельность, работают различные сельскохозяйственные предприятия».