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ДВМП снизило прибыль на 30%

15 Июня 2011, 15:36 | Приморье

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, входит в транспортную группу FESCO) получило 952,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ в 2010 году. Совет директоров пароходства рекомендовал годовому собранию акционеров, назначенному на 8 июня, оставить ее нераспределенной и не выплачивать дивиденды.

В свою очередь FESCO в 2010 году получила $455,9 млн чистой прибыли по МСФО против убытка в $217 млн годом ранее. Выручка группы за прошлый период составила $800 млн, что на 23% больше, чем в 2009 году, за счет высоких ставок и роста объема перевозок линейно-логистического и железнодорожного дивизионов, поясняет пресс-служба компании.

Наибольшую выручку из дивизионов группы в прошлом году принес линейно-логистический – $430,3 млн, наименьшую – портовый ($58,8 млн). Выручка железнодорожного дивизиона составила $208,6 млн, судоходного – $157,7 млн. Как следует из отчета компании за 2010 год по МСФО, FESCO увеличила вознаграждения менеджменту в 2,4 раза. Если в 2009 году группа направила на вознаграждения $2 млн, то в 2010 году уже $4,7 млн.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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