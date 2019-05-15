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Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье

15 Мая 2019, 14:58 | Приморье

Крупнейшая стивидорная компания в порту Находка в 2018 году получила более 4 миллиардов рублей прибыли

АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, принадлежит Роману АБРАМОВИЧУ и партнерам) по итогам 2018 года получило 4 млрд 264,978 млн рублей чистой прибыли, что почти на 55% превышает показатель 2017 года.

Прибыльность проекта обеспечена, в первую очередь, за счет роста перевалки угля на 24,7% - до 8,168 млн тонн. Не секрет, что именно работа с «черном золотом» сегодня формирует основную статью доходов приморского стивидорного бизнеса. При этом компании готовы платить миллионные штрафы за нарушение экологического режима и вкладывать немалые средства в минимизацию вреда от угольной пыли.

При это владельцы НМТП не скрывают, что «золотой ручеек» может в любой момент быть перекрыт. «В определенный момент возникли риски по возможному ограничению/приостановлению деятельности общества по перевалке основного вида груза - угля. Данный риск возникает в связи с повышенным вниманием общества и контролирующих государственных органов к проблеме загрязняющих выбросов угольной пыли в процессе перевалки. Под давлением «административного» ресурса и подогреваемого «общественного» мнения, риск негативного развития событий весьма актуален», - отмечала компания.

Как следствие, стивидоры готовы «по доброй воле» раскошеливаться на социалку. К примеру, НМТП не так давно официально вступил в фонд «Находка», созданный стивидорами в конце 2018 года по инициативе губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО для финансирования социально-значимых проектов города. По данным компании, стивидор уже направил на финансирование проектов для жителей города и микрорайона Мыс Астафьева более 20 млн рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»

Находкинский морской торговый порт расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. Возможности предприятия позволяют выгружать до 580 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. Преобладающую долю в общем грузообороте составляют уголь и металлопрокат. Evraz в июне 2017 года закрыл сделку по продаже 100% АО «Находкинский морской торговый порт» (до января 2018 года – «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт») основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман Абрамович с партнерами, за $354,4 млн.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС.

Автор: Олег Клименко
Теги: уголь  Находка  роман абрамович  порт  прибыль  Олег Кожемяко 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј16:13, 15.05.2019#

    На Приморье все заработали кроме самих приморцев. Поэтому народ и валит от сюда.

  • Odin16:22, 15.05.2019#

    ЗАРАБОТАЛ?????!??? то то щеки впали а "трудяги" С каких это пор БАРЫГИ ЗАРАБАТЫВАЮТ? ах да, "финансовый сектор промышленности" со слов Грефа, печатный чтанок . . . . я плякаль, плякаль, плакаль (огорчительно, не дотянусь и первым в очереди точно не буду, прибить поганца)

  • робот-погрузчик - будущий ж02:51, 16.05.2019#

    А население Находки все уменьшается и уменьшается. . .

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