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Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
Крупнейшая стивидорная компания в порту Находка в 2018 году получила более 4 миллиардов рублей прибыли
АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, принадлежит Роману АБРАМОВИЧУ и партнерам) по итогам 2018 года получило 4 млрд 264,978 млн рублей чистой прибыли, что почти на 55% превышает показатель 2017 года.
Прибыльность проекта обеспечена, в первую очередь, за счет роста перевалки угля на 24,7% - до 8,168 млн тонн. Не секрет, что именно работа с «черном золотом» сегодня формирует основную статью доходов приморского стивидорного бизнеса. При этом компании готовы платить миллионные штрафы за нарушение экологического режима и вкладывать немалые средства в минимизацию вреда от угольной пыли.
При это владельцы НМТП не скрывают, что «золотой ручеек» может в любой момент быть перекрыт. «В определенный момент возникли риски по возможному ограничению/приостановлению деятельности общества по перевалке основного вида груза - угля. Данный риск возникает в связи с повышенным вниманием общества и контролирующих государственных органов к проблеме загрязняющих выбросов угольной пыли в процессе перевалки. Под давлением «административного» ресурса и подогреваемого «общественного» мнения, риск негативного развития событий весьма актуален», - отмечала компания.
Как следствие, стивидоры готовы «по доброй воле» раскошеливаться на социалку. К примеру, НМТП не так давно официально вступил в фонд «Находка», созданный стивидорами в конце 2018 года по инициативе губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО для финансирования социально-значимых проектов города. По данным компании, стивидор уже направил на финансирование проектов для жителей города и микрорайона Мыс Астафьева более 20 млн рублей.
Досье газеты «Золотой Рог»
Находкинский морской торговый порт расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. Возможности предприятия позволяют выгружать до 580 вагонов в сутки. Складские площади превышают 300 тыс. кв. м. Преобладающую долю в общем грузообороте составляют уголь и металлопрокат. Evraz в июне 2017 года закрыл сделку по продаже 100% АО «Находкинский морской торговый порт» (до января 2018 года – «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт») основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited, конечными бенефициарами которой являются Роман Абрамович с партнерами, за $354,4 млн.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ТАСС.
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Комментарии
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Odin16:22, 15.05.2019#
ЗАРАБОТАЛ?????!??? то то щеки впали а "трудяги" С каких это пор БАРЫГИ ЗАРАБАТЫВАЮТ? ах да, "финансовый сектор промышленности" со слов Грефа, печатный чтанок . . . . я плякаль, плякаль, плакаль (огорчительно, не дотянусь и первым в очереди точно не буду, прибить поганца)
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На Приморье все заработали кроме самих приморцев. Поэтому народ и валит от сюда.