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Tele2 укрепляет партнерство с Samsung в рознице

15 Мая 2019, 15:40 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает серию партнерских проектов с мировым лидером в области абонентского оборудования Samsung. С 8 мая клиенты могут получить кешбэк за покупку 4G-смартфона Samsung в розничной сети Tele2. В результате развития сотрудничества с вендором в марте Samsung стал вторым по количеству мобильных устройств, представленных в дистрибуции Tele2.

В конце второго полугодия 2018 года в дистрибуции сотовых операторов было продано больше смартфонов, чем в мультибрендовых сетях. Это означает, что операторская розница перестала быть лишь точкой подключения новых абонентов. Клиенты стали воспринимать салон связи как место покупки смартфона.

Tele2 успешно реализовала ряд проектов по продаже абонентских устройств, что позволило ей завоевать репутацию компании с эффективной розничной сетью. Оператор наладил сотрудничество с ключевыми вендорами, в том числе с Samsung – признанным лидером потребительских предпочтений в России. В результате в марте 2019 года Samsung занял второе место по количеству представленных в рознице Tele2 мобильных устройств, уступив лишь Huawei.

При этом по количеству устройств в сети оператора Samsung стал лидером. По итогам I квартала 2019 года доля смартфонов вендора от общего числа гаджетов составила 21%. В целом проникновение 4G-устройств у клиентов Tele2 превысило 52%.

В рамках сотрудничества с Samsung Tele2 запускает акцию «Кешбэк за покупку 4G-смартфона Samsung». При покупке 4G-смартфона Samsung в интернет-магазине или салонах связи оператора клиенты получат кешбэк. Так, пользователям тарифов «Мой онлайн» Tele2 вернет 500 рублей, а клиентам «Мой онлайн+» – 1 000 рублей. Денежные средства зачисляются на счет мобильного телефона и могут быть использованы для оплаты услуг связи Tele2. Предложение доступно как новым, так и действующим абонентам Tele2.

В акции участвуют все 4G-смартфоны Samsung, в том числе обновленная линейка смартфонов Galaxy A, которая воплощает актуальные инновации по доступной цене. Их отличают стильный дизайн, большой экран, улучшенная камера и мощная батарея. Бестселлер в обновленной линейке Galaxy A – модель Galaxy A50. Устройство оснащено тройной AI-камерой, аккумулятором 4000 мАч и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  связь  samsung 



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