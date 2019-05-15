От такого вооружения угольная пыль отступает

Проблема угольной пыли в Находке с каждым месяцем становится менее актуальной

Стивидорные компании города включились в непримиримую борьбу с угольной пылью. К примеру, терминал ООО «Порт Ливадия» расположен на самой окраине города, где нет ни жилых многоэтажек, ни социальных объектов, на которые могла бы распространяться угольная пыль. Производство с трёх сторон прикрыто естественной защитной стенкой – сопками. Но, несмотря на своё выгодное географическое положение, руководство терминала продолжает вести борьбу с этим злом, предпринимая всевозможные меры. Из года в год на экологическое направление компания расходует немалую долю средств.

Стивидоры построили забор из монолитных бетонных плит по периметру производства, высотой в четыре с половиной метра и длиной более 200 метров. Он служит не только подпорной стенкой при складировании угля, но и противостоит разносу угольной пыли по территории терминала и попаданию её в бухту. На площадке круглосуточно работает мобильная установка DS-60 (водяная пушка) с углом вращения 320 градусов и дальностью орошения 60 метров, для круглогодичного функционирования которой построен тёплый бокс. Стивидоры построили и включили в работу очистные сооружения по очистке сточных, ливневых, талых и замазученных вод.

С помощью фронтального погрузчика марки Либхерр-550 регулярно в течение рабочего дня проводится зачистка складской площади и подбор штабеля, чтобы ветер как можно меньше разносил угольную пыль. Минимизируя воздействие перевалки на окружающую среду, воздуходувки, используемые на зачистке железнодорожных вагонов, заменили на более современные, где вместе с воздухом одновременно подаётся и распыляемая вода.

В рамках соглашения, разработанного и согласованного департаментом природных ресурсов администрации края, ведётся мониторинг погодных условий. Если сила ветра достигает более десяти метров в секунду, на терминале приостанавливаются все погрузочно-разгрузочные работы. На границе производственной базы и санитарно-защитной зоны Находкинским центром гигиены и эпидемиологии ежемесячно проводятся в атмосфере замеры концентрации диоксида кремния на соответствие требованиям Сан-ПиНа. По словам его специалистов, предельно-допустимая концентрация уже не превышает нормы. Конечно, это ещё не говорит о том, что здесь всё идеально. Тем не менее, последняя проверка Находкинской транспортной прокуратуры не выявила на территории угольного «Порта Ливадия» никаких грубых нарушений по части соблюдения экологических требований.

- Без лишних убеждений мы и сами прекрасно понимаем, насколько серьёзное производство – перевалка угля. Чтобы не иметь нареканий от контролирующих органов и населения, как только у компании появляются свободные средства, стараемся направить их на экологическую безопасность. Только на строительство бетонной защитной стенки ушло более четырёх миллионов рублей. Сейчас ищем поставщиков специальных пологов, которыми герметично закроем транспортёр погрузочно-разгрузочных работ. Осенью текущего года планируем приобрести незамерзающую присадку бишофит, предназначенную для снижения выбросов угольной пыли в атмосферу. Будем разводить её с водой и через пушку разбрызгивать в виде гелеобразной суспензии, покрывая эластичной плёнкой открытые штабели с углём и частично территорию угольного порта, - рассказал генеральный директор ООО «Порт Ливадия» Василий ВАСИЛЬЕВ.

Наравне с этим компания продолжает строительство второго этапа очистных сооружений. Из года в год сотрудники проводят субботники по озеленению территории угольного терминала. На днях они высадили вдоль забора 50 саженцев ели, с надеждой на то, что, когда деревца подрастут, они создадут естественную заградительную пылеподавляющую полосу. Завершили строительство ветрозащитной стенки в виде специального пылеулавливающего экрана, высотой в четыре метра, которая пролегла вдоль зоны выгрузки вагонов. Теперь на этом участке не будет свободно «разгуливать» ветер, а значит, завихрение угольной пыли и её выход за контуры терминала существенно снизится. Особенно в зимний период.

Высоту ветрозащитных экранов стивидоры намерены постепенно нарастить до 12 метров. В дополнение к этому инженеры компании разработали навесную систему орошения, которая будет построена поверху ветрозащитной стенки, что позволит регулярно накрывать открытую площадку хранения угля водяной пылью. С этой целью пробурена собственная скважина, откуда вода насосами высокого давления будет регулярно подаваться на систему орошения. В помощь ей, и как аварийный вариант, стивидоры оформили разрешение на забор морской воды из акватории и подачи её также в систему орошения. Частичный отказ от объёмов городского водопровода позволит сэкономить приличную долю собственных средств и избежать перебоев в подаче воды на систему пылеподавления. Ветрозащитная стенка, как новое инженерное сооружение, по своим техническим характеристикам будет соответствовать способу закрытой перевалке угля.

- В дополнение ко всему купили поливальную установку марки Mitsubishi Canter на базе автоцистерны для ежедневного орошения штабеля угля и производственной площадки во время погрузочно-разгрузочных работ, а также полива внутренних дорог и проездов. С целью пылеподавления приобрели в Японии и уже включили в работу пожарную автомашину с насосами высокого давления. Все вышеперечисленные меры, думаю, помогут значительно снизить уровень угольной пыли. Затраты компании на экологию только в нынешнем году составят около 30 миллионов рублей, включая покупку нового транспортёра. Инженеры угольного порта подали ещё несколько интересных экологических идей, с помощью которых пыление, в конце концов, можно будет свести на нет. Мы знаем как это сделать и будем стремиться к тому, - подчеркнул Василий ВАСИЛЬЕВ.

Параллельно с основным производственным направлением руководство предприятия рассматривают вопрос строительства на территории угольного терминала сухого дока, протяжённостью 200 метров, для докования судов. Опыта в этом деле им не занимать. По словам Василия Васильевича, стивидорная компания изначально была ограничена в количестве принимаемых под разгрузку железнодорожных вагонов с углём. Отсюда, часть территории оказалась незадействованной. Чтобы она не пустовала и дальше, принято решение построить на ней судоремонтное предприятие для ремонта крупнотоннажных морских судов. Большое судно сухой док может принять только одно, а если поменьше, - то два. Новое направление даст около 200 дополнительных рабочих мест. В ближайшее время планируется начать работы по подготовке рабочего проекта сухого дока.

На фото: Стивидоры ООО «Порт Ливадия» построили 4-метровую ветрозащитную стенку. Нарастив до 12 метров и оснастив навесной системой орошения, инженерное сооружение по своим техническим характеристикам будет соответствовать способу закрытой перевалке угля.

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