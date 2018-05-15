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Бизнесу Пушкаревых срочно понадобился миллиард рублей
Два кредита на эту сумму выдаст банк «Санкт-Петербург»
Акционеры АО «Спасскцемент» (Спасск-Дальний, крупнейший производитель цемента в ДФО) на годовом собрании одобрили заключение двух кредитных договоров с банком «Санкт-Петербург» на пополнение оборотных средств, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Первый договор предусматривает открытие предприятию невозобновляемой кредитной линии на сумму 700 тыс. рублей. Кредит привлекается на срок 8 месяцев под процентную ставку 11% годовых.
Второй договор предусматривает открытие револьверной кредитной линии на сумму 300 тыс. рублей. Этот кредит привлекается на срок не более 36% месяцев под процентную ставку 11% годовых.
Акционеры «Спасскцемента» также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, чистую прибыль в размере 814,284 млн рублей оставить нераспределенной. Чистая прибыль по итогам 2016 года в размере 871,849 млн рублей также не распределялась, дивиденды не выплачивались. В то же время в 2017 году «Спасскцемент» направил на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в объеме 638,133 млн рублей.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО «Спасскцемент» - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Управляющей компанией завода является ООО «Востокцемент». Lymex Holdings Limited (Кипр) принадлежит 92,14% акций предприятия. По данным участников рынка, «Спасскцемент» контролируется семьей и родственниками экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. В частности, по 40% капитала УК «Востокцемент» принадлежит Владимиру ПУШКАРЕВУ, брату экс-мэра, и Павлу ПУШКАРЕВУ, сыну экс-мэра. Еще 20% принадлежит гендиректору ООО «Востокцемент» Виктору ИВАНОВУ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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