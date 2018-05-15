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Современная жизнь требует точности
20 мая - Всемирный День метрологии
Уважаемые коллеги!
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» поздравляет всех работников метрологических служб предприятий и организаций Приморского края с профессиональным праздником – Всемирным днём метрологии.
На протяжении 94 лет деятельность ФБУ «Приморский ЦСМ» неразрывно связана с предприятиями и организациями Приморского края, внося определённый вклад в экономическое развитие региона. Метрологические службы предприятий взаимодействуют с Центром по вопросам поверки, калибровки средств измерений, приобретения необходимой нормативной документации.
Нет ни одной области деятельности человека, где бы решающее значение не имели измерения: медицина, охрана окружающей среды, обеспечение безопасности труда, исследования космоса и Мирового океана, геодезия и метеорология, торговля, финансы, спорт... Точность и достоверность измерений обеспечивают метрологи.
На современном этапе требования к метрологической деятельности значительно увеличились. По результатам измерений принимаются ответственные решения, поэтому должна быть обеспечена соответствующая точность, достоверность и своевременность измерений. От достоверности измерений зависит человеческая жизнь. Только квалифицированный персонал может определить готовность средств измерений выполнять свои функции. Задача метролога - не допустить в эксплуатацию измерительное оборудование, не поверенное и не соответствующее требованиям нормативных документов.
ФБУ «Приморский ЦСМ» имеет высококвалифицированный персонал, который поддерживает политику Росстандарта в области качества поверки средств измерений.
В центре работают специалисты, стаж которых достигает 30 лет, а также и молодые специалисты, которые перенимают опыт ветеранов. Независимо от стажа работы, все специалисты регулярно подтверждают свою квалификацию, проходят обучение по новым видам поверок в ведущих метрологических институтах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, осваивают новые современные эталоны.
Подобно тому, как мы проверяем часы по сигналам точного времени, миллиарды средств измерений сверяют свой шаг с хранителями точности – эталонами. Метрологи предприятий и организаций Приморского края, обладая профессиональными знаниями и опытом, вносят достойный вклад в обеспечение единства измерений и повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь метрологии, доброго здоровья, благополучия, творческих успехов в решении метрологических вопросов.
В профессиональный праздник Всемирного дня метрологии выражаю глубокую признательность и сердечную благодарность всем, кто своим повседневным трудом обеспечивает достойную меру всего сущего в нашей жизни.
Ю. П. БЕЛКИН, директор ФБУ «Приморский ЦСМ».
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