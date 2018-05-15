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"Роснефть" поздравила Владивосток с Днем Победы
На АЗК «Роснефти» автолюбители получили приятные подарки
В преддверии Дня Победы ООО «РН-Востокнефтрепродукт» приготовило своим клиентам сюрприз. Автолюбители и пассажиры могли получить на автозаправочных станциях компании целый ряд приятных подарков, связанных с символикой праздника.
В связи с празднованием Дня Победы компания ООО «РН-Востокнефтрепродукт» подготовила особую акцию для клиентов своих автозаправочных станций. В преддверии 9 мая посетители АЗС могли выпить бесплатный кофе, а помимо этого, бесплатно получить множество подарков, связанных с символикой праздника.
Как отметил исполняющий обязанности директора четвертого филиала компании ООО «РН-Востокнефтрепродукт» Евгений БУХЛОВ, такая акция проходит на автозаправочных станциях не первый год. «Победа – это святой праздник для всех без исключения людей планеты, поэтому наша акция не носит коммерческий характер. Наша компания в рамках празднования Дня Победы готовит подарки своим клиентам, которые напомнят о радости этого великого дня. Традиционно мы выдавали георгиевские ленточки нашим клиентам, но в этом году акция значительно расширилась. Теперь автолюбители и пассажиры на наших АЗС получили еще и наклейку на автомобиль с тематикой ВОВ, поздравительную открытку, а также рамку для фотографии, которая используется при участии в акции Бессмертный полк», – поделился Евгений Бухлов.
Вручали эти подарки работники автозаправочных станций в костюмах красноармейцев. Клиенты АЗС с удовольствием фотографировались с промоутерами в специальной фотозоне, тут же выбирали место на личном автомобиле для красивой наклейки и наслаждались вкусным кофе. А некоторые с удивлением узнавали, что врученные поздравительные открытки – музыкальные. Прослушать песни военных лет можно с помощью мобильных устройств. Среди них такие любимые всеми произведения, как «Майский вальс», «Хотят ли русские войны», «Смуглянка», «Бери шинель», «Нам нужна одна Победа» и другие. Наряду с классическим исполнением Иосифа КОБЗОНА, Муслима МАГОМАЕВА, Льва ЛЕЩЕНКО, Анны ГЕРМАН слушателям предлагается прочтение и современных популярных исполнителей - певицы Славы и рэпера Басты.
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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