Владивостоку повезло с чистой водой

Все дело в том, что местные водохранилища принимают воду из чистых рек, стекающих с сопок

Одним из важных критериев комфортности окружающей среды является надежное снабжение населения наиболее необходимым для жизни ресурсом – водой. Причем водой – отвечающей по качеству строгим нормам, что невозможно без применения современных материалов и технологий. На это работников водоснабжающих организаций нацеливают не только их производственные планы и служебный долг, но и осуществляемая региональная государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

КГУП «Приморский водоканал» является крупнейшей в крае водоснабжающей организацией. Его система сегодня включает в себя четыре гидроузла – Артемовский, Богатинский, Пионерский и в г. Большой камень.

Как отмечает главный технолог предприятия Тамара РОЖКОВА, с качеством воды владивостокской агломерации очень повезло – оно хорошее, в отличие от многих других регионов и городов страны, и это, прежде всего, объясняется тем, что местные водохранилища принимают воду из чистых рек, стекающих с сопок. На их пути в водохранилища нет застроенных участков и какой-либо вредной для экологии хозяйственной деятельности. У нас, например, нет проблем того же соседнего Хабаровска, пользующегося водой Амура, собирающего грязные стоки с большой территории соседних регионов и Северо-Восточного Китая.

Не было такого случая, чтобы в результате человеческой деятельности в каком-либо из этих водохранилищ вода была бы испорчена. Но если бы такое вдруг произошло, то из «загрязненного» водохранилища подача воды сразу же автоматически прекратилась бы, и все потребности покрывались бы из двух других. Этим система особенно надежна.

Тамара Рожкова отмечает, что никаких загрязняющих стоков в водохранилища не попадает – их нет. Это подтверждают и данные биомониторинга, который с помощью чутких двустворчатых моллюсков ведется на Артемовском гидроузле, являющемся основным поставщиком воды потребителям.

Непрошенным гостям здесь не рады

Требуемое чистое состояние санитарных охранных зон водохранилищ поддерживается специалистами предприятия. На Артемовском водохранилище этим занимается бригада зеленого хозяйства, которая проводит санитарные рубки леса, очистку территории, сбор топляка. А на Пионерском и Богатинском водохранилищах этим занимаются операторы водозаборных сооружений, регулярно объезжающие береговую черту. Здесь иногда приходится убирать и бытовой мусор, следить, чтобы в прибрежной зоне не было непрошенных гостей, которые, несмотря на то, что территория огорожена и охраняется, все же пытаются пройти на нее.

Покушаются ли на территории водосборов застройщики? Существенной строительной активности на примыкающих к водоохранным зонам участках гидроузлов пока не наблюдается – она присутствует ниже плотин. И если в ближайшем будущем стройка не пойдет выше по течению рек, то качество воды, питающей владивостокскую агломерацию, на приеме в водохранилища не ухудшится.

- В зимнее время, как правило, мы воду не коагулируем, - отмечает Тамара Викторовна. - Она проходит отстаивание в отстойниках, осветляется в скорых фильтрах, обеззараживается на ульрафиолетовых установках, и после такой серьезной очистки полностью соответствует установленным гигиеническим нормативам. Однако, во время снеготаяния и в периоды ливневых дождей, мы применяем реагенты, чтобы очистить воду до нормативных показателей.

Специалист считает, что вода у нас мягкая, и по своим качествам «гораздо вкуснее магазинной или аптечной», зачастую выхолощенной по минеральному составу до уровня дистиллированной.

Вода Пушкинской депрессии, которую тоже скоро можно будет подать потребителям «Примводоканала», требует более серьезной подготовки – она содержит слишком много железа. Поступать в водопровод она сможет лишь после ввода в эксплуатацию второй очереди строительства – станции обезжелезивания, над которой сейчас начали работать строители. Этот источник будет важен как резервный и особенно надежный. На тот критический случай, если вдруг водохранилища не смогут накопить достаточного количества воды из-за отсутствия дождей, для постоянной подачи во Владивосток, или если вдруг существенно увеличится количество новых потребителей.

В настоящее время дефицита воды не прогнозируется. Уровень потребления Владивостока в среднем составляет около 300 тыс. кубометров в сутки и без проблем может быть увеличен еще на 100 тысяч. Однако берут воды сегодня заметно меньше, чем это было лет десять тому назад. Особенно сказалось уменьшение потребностей со стороны промышленности, которой на территории агломерации стало меньше, чем раньше. И, немаловажен тот факт, что население начало серьезно экономить воду, установив счетчики воды. То есть, само предприятие от этой экономии не выиграло.

Технологии нового времени

Мало иметь хорошую по качеству природную питьевую воду. Главное – полностью ее обезопасить и подать потребителям, чтобы она соответствовала современным требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1074-01.

И современные технологии, внедренные в «Примводоканале», обеспечивают выполнение нормативов и постепенно повышающихся требований.

Наиболее важным на предприятии стало внедрение системы электролитического получения гипохлорита натрия, позволившее переходить на него от использования токсичного жидкого хлора. Установки по получению нужного материала были внедрены на Пионерском и Богатинском гидроузлах и насосной станции «Горностай». Эта технология дала ряд плюсов – улучшение качества воды и экологической безопасности, увеличение сроков службы технологического оборудования, повышение безопасности работающего персонала. Сейчас идет подготовка к внедрению этой технологии и на Артемовском гидроузле (АГУ).

Установки ультрафиолетового облучения, внедренные на всех площадках водоочистных сооружений, стали серьезным барьером для возбудителей инфекционных заболеваний.

В качестве реагентов при водоочистке сегодня применяются современные российские материалы, имеющие сертификаты соответствия и паспорта безопасности. Они ускоряют и улучшают процесс очистки воды. При этом идет постоянный производственный поиск оптимизации технологии водоочистки. Проводятся лабораторные и промышленные испытания новых современных реагентов – коагулянтов и флокулянтов отечественного производства, а так же – из КНДР, Японии и КНР.

Замена гранодиорита на кварцевый песок на контактных осветлителях на насосно-фильтровальной станции Артемовского гидроузла (НФС АГУ) позволила снизить расход промывной воды и улучшить качество очистки воды. А на очистных сооружениях Богатинского гидроузла (БГУ) была внедрена система водно-воздушной промывки «Полидеф-ВВ», которая позволила значительно ускорить фильтрацию, улучшить очистку воды и уменьшить ее использование на технологические нужды.

Применение автоматизированных систем контроля и управления технологическим процессом стало одним из существенных компонентов водоподготовки. Так, на водопроводных очистных сооружениях БГУ и насосно-фильтровальной станции АГУ были внедрены контрольно-измерительные модули (КИМ), которые позволили наладить контроль и автоматизацию очистки воды на всех технологических этапах. Использование «КИМов» повысило качество очистки и дало снижение производственных затрат за счет экономии коагулянтов и расходов воды.

Внедрение новшеств сопровождалось и повышением культуры производства, что тоже в итоге влияет на качество и конечный результат.

На выходе воды из очистных сооружений в водоводы, она поступает в систему подачи значительно более высокого качества, чем требуется по нормам. Например, если мутность имеет предельно допустимое значение 1,5 мг на литр воды, то предприятие стремится держать на выходе лишь 0,5-0,6 мг на литр. Путь воды в десятки километров по водоводам и водопроводам не сказывается на качестве питьевой воды, которое всегда остается в норме в точках передачи ресурса потребителям.

Контроль по четырнадцати показателям

Качество воды, которую потребителям подает «Примводоканал», постоянно контролируется на всех этапах очистки и подачи производственными и центральной лабораториями.

Тамара Рожкова отмечает: «Наши программы лабораторно-производственного контроля качества воды согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю. В них прописаны точки отбора воды для проб, периодичность их взятия, контролируемые показатели. Ежедневно вода исследуется по четырнадцати показателям. А раз в месяц – по двадцати шести. Если в городе происходят какие-либо важные мероприятия, то мы усиливаем лабораторный контроль. Например, по каким-то показателям он может проводиться уже не один раз в день, а два» и т.д.

Чтобы повысить уровень контроля, центральная лаборатория предприятия была существенно модернизирована и в прошлом году прошла серьезный экзамен Росаккредитации. Полученный сертификат соответствия требует безусловной объективности анализа проб. В случае сомнений истина может устанавливаться совместными исследованиями проб с любой другой сертифицированной лабораторией, в которую, например, могут обратиться потребители. Но пока «разночтений» не было.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора имеет свои мониторинговые точки в системе водоснабжения, подконтрольной «Примводоканалу», и осуществляет свой независимый контроль качества воды. То есть, некачественная вода в системе – это сегодня что-то из разряда невероятного.

Но у потребителей всегда находятся вопросы. Кто-то замечает, что вода имеет застоявшийся запах или же медицинский, хотя большинство, попробовав ее, ничего не замечают.

Многие потребители в таких случаях, чтобы улучшить качество воды из-под крана, используют разные домашние фильтры. Но надо помнить, что их со временем обязательно надо чистить. Тогда они будут работать на качество.

Если же водопроводная система дома в полном порядке, то особой необходимости в домашней специальной водоочистке нет. Но необходимо ее, все же, отстаивать. А в период дождей или весеннего паводка рекомендуется кипятить.

КСТАТИ

Кто за что отвечает

«Примводоканал» отвечает за качество воды только до входа в дом. Если из крана бежит вода значительно хуже, чем на подаче в дом, то за это должны отвечать ТСЖ, УК или застройщик, в чьем хозяйственном ведении находятся внутренние системы водопровода, которые не заменяют в срок трубы на новые, ставят трубы не того диаметра и другое. Зачастую, это уже вне сферы контроля «Примводоканала».

На фото: Артемовское водохранилище является одним из четырех гидроузлов Приморья.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ.