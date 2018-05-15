Во Владивостоке HeadHunter и АНКОР открывают новые горизонты развития

29 мая во Владивостоке состоится бизнес-форум «HR без границ. Новые горизонты развития». Мероприятие пройдет в отеле AZIMUT.

Правда ли, что в России к автоматизации HR-процессов прибегают так же часто, как и в остальном мире? Как разработать программу по развитию молодых талантов, которая привлечет в компанию перспективных студентов и выпускников? Как подобрать, обучить и мотивировать персонал?

Об этом и многом другом расскажут профессионалы в области HR на бизнес-форуме во Владивостоке.

В качестве приглашенных спикеров на мероприятии выступят представители компаний: Дальневосточный банк «Сбербанка России», «Ростелеком», JTI, «Леруа Мерлен», Dviga, «Русагро».

Иван Чубченко, руководитель учебного центра 2ГИС (Новосибирск), расскажет, как, чему и зачем учить сотрудников в XXI веке.

К участию в бизнес-форуме приглашаются топ-менеджеры, руководители служб персонала компаний, представляющих различные индустрии рынка.

Подробная информация о форуме и форма регистрации доступны по ссылке. Участие бесплатно при предварительной подтвержденной регистрации.

Деловая газета "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал" выступают информационными партнерами бизнес-форума «HR без границ. Новые горизонты развития»