Бинарные опционы. Что такое бинарные опционы?

Исходя из многочисленных вопросов пользователей интернет: Что такое бинарные опционы? Где получить полную информацию об онлайн-трейдинге? Как успешно торговать через опционы? Эксперты лидирующей компании в сфере онлайн-трейдинга Олимп Трейд, попытались простыми словами ответить на самые трепещущие вопросы в сети.

Хотя казалось бы, термин бинарные опционы - относительно новый, первые продажа начались более десяти лет. По утверждениям пользователей онлайн платформы olymptradecom.ru - изначально торговали на опционах исключительно по счетчику, как правило, между двумя институциональными инвесторами, в основном хедж-фондами и инвестиционно-банковскими картами. Розничным трейдерам пришлось ждать до 2008 года, прежде чем им было предоставлено право на торговлю бинарными опционами, и с тех пор популярность этого класса активов пошла вверх.





Что такое бинарные опционы и как они работают?

Давайте посмотрим: Их лучше всего суммировать как сделку, которая предлагает только два результата, либо ваша сделка заканчивается деньгами (победой), либо без денег (проигрышем). Это резко выделяется на фоне с традиционными ванильными опционами, где такие понятия, как затухание времени (тета), изменчивость,высокая цена, время до истечения срока действия и тому подобное, все идут в ценообразование.

Эксперты также представляют собой простое предложение по вознаграждению за риск, которое известно и четко указано до входа в сделку. На многих торговых площадках процент возврата составляет от 60% до 90% для выигрышных сделок и от 0% до 15% для проигрышных сделок. Сигналы бинарных опционов обычно предлагаются на различных базовых активах в большинстве торговых платформ.

Эксперты Олимп Трейд, подчеркнули, что самые выгодные акции трейдинговых компаний предлагаются на авторитетными платформами, но обычно количество акций ограничено. Акции, как правило, предлагаются только на крупнейших, наиболее легкореализуемых именах, таких как Apple, Google, Microsoft, Intel, JP Morgan, и тому подобное. Технологические акции составляют большинство бинарных опционов на основе акций. Иностранная валюта (Форекс) также хорошо представлена на платформах с большинством основных валютных пар, составляющих основную часть торговли. Популярные товары, такие как золото, серебро, нефть, природный газ и медь, а также основные индексы по всему миру также можно найти на большинстве своем торговых платформах.

Самое важное то, что вы должны быть осторожны о выборе брокера. Популярная на сегодняшний день онлайн платформа «Олимп Трейд» - собрала всю необходимую информацию о бинарных опционах, которая поможет правильно понимать рынок трейдинга. Главное, не сдаваться, а постоянно следить развиваться и следить за трендом. Используя хороший анализ и стратегию, профессионалы стабильно получают хорошую прибыль с помощью знаний и вере в любимое дело.