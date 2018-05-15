Владивостоку подготовили "Видение-2025"

В рамках Тихоокеанского туристского форума каждый горожанин сможет внести свой вклад в программу по развитию туризма

18 мая во время Тихоокеанского туристского форума общественности будет презентован проект «Видение-2025», который станет основой муниципальной программы по развитию туризма Владивостока. Эта новация – действительно знаковое событие для столицы Приморья, поскольку город до этого не имел подобных стратегических документов в сфере туризма.

О том, какие задачи решает «Видение-2025», и как развивается туристическая индустрия Владивостока, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал инициатор проекта и глава «Тихоокеанского туристического союза» Кирилл ПОТАПЕНКО.

- Хотим мы того или нет, но туризм в последние годы стал заметным городским явлением, существенно влияющим на жизнь местных жителей, – начал разговор Кирилл Потапенко, – Поэтому эта индустрия не должна развиваться самостийно, и ее развитием необходимо управлять в интересах сохранения баланса интересов жителей и туристов, одновременно увеличивая вклад этой отрасли экономики в городской бюджет. При этом Владивосток и Приморье находятся только в начале своего пути как туристическое направление. Поразительно то, что в российской практике, и особенно в нашем регионе, мы не используем те «велосипеды», которые уже давно придуманы до нас, в том числе и в области развития туризма, и это не позволяет нам идти в ногу со временем, сокращать тот разрыв, который существует между нами и развитыми мировыми и российскими городами. И для того, чтобы сделать качественный шаг вперед, городу необходима стратегия развития туризма, ясно и отчетливо определяющая ключевые направления, на которых имеет смысл фокусироваться в первую очередь.

Задать туристический вектор

- На краевом уровне работает программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. А проект «Видение-2025», инициированный Тихоокеанским туристическим союзом (ТТС) может стать элементом стратегии развития туризма на муниципальном уровне?

- Проект «Видение-2025» начал реализовываться еще в начале прошлого года, как только был создан Тихоокеанский Туристический Союз, членами и партнерами которого, на сегодняшний день, стали более 25 компаний туриндустрии Владивостока и Приморья. 30 января этого года на открытом собрании нашего некоммерческого объединения, которое проходило при широком участии представителей туриндустрии и общественности города, глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО принял решение о создании рабочей группы, задачей которой станет разработка первого в истории Владивостока установочного стратегического документа о развитии туризма.

Разработка этого документа, разумеется, имеет также прикладное значение, так как органы местного самоуправления способны на что-то влиять только через муниципальные программы, которые утверждает Дума, а программ по развитию туризма на уровне города еще никогда не было в нашей истории. Поэтому «Видение-2025» как элемент стратегии развития туризма должен обеспечить качество и эффективность будущей муниципальной программы в этой области, которая должна быть разработана в администрации в этом году. Нельзя разработать план действий, не определив стратегии развития и не разобравшись в том, какой туризм нам, как жителям Владивостока, нужен в обозримой перспективе.

– Происходит ли взаимодействие с региональными органами управления туризмом в рамках проекта?

- Формально он является проектом органов местного самоуправления, то есть администрации Владивостока. На мой взгляд, подобная работа на самом деле является новым форматом взаимодействия общественности, участников туристической индустрии и органов власти. Ведь все, кто заинтересован в развитии туризма, должны и могут влиять на происходящее в городе. Рабочая группа при главе по «Видению-2025» – это некий прообраз «городского штаба» по туризму, который необходимо создать, но уже на профессиональной основе.

Следует понимать, что развитие туризма в нашем регионе в целом является прерогативой администрации Приморского края в лице департамента туризма. Безусловно, наша рабочая группа активно взаимодействует с региональными властями по вопросам туризма, особенно в отношении статистических данных по турпотокам, так как системы городской статистики в настоящее время просто не существует. В этом смысле Владивосток и Приморский край – это две неразрывные сущности, которые должны выстроить эффективный формат сотрудничества и дополнять возможности друг друга во всех смыслах: и в управлении, и в предложении гостям Приморья не только городских тур-продуктов, но и всех имеющихся достопримечательностей и ресурсов в крае. Кстати говоря, одновременно с городской стратегией в настоящее время идет работа и по краевой стратегии туризма, и мы координируем эту работу между собой.

- На каком этапе реализации сегодня находится проект?

- Работа над «Видением-2025» вошла в завершающую стадию. 18 мая в рамках Тихоокеанского туристского форума глава города Виталий Веркеенко презентует этот проект для широкой общественности и всех заинтересованных лиц. По мнению главы, это необходимо сделать для того, чтобы дать возможность всем желающим высказать свое мнение или внести свои предложения для разрабатываемой стратегии туризма, то есть разработчикам необходима обратная связь. После этого, в мае-июне документ пройдет согласования и будет проанализирован депутатами Думы Владивостока, проявившими интерес к данному проекту. Одновременно с финализацией работы над «Видением» и «исправлением ошибок» в мае-июне администрация города приступит к разработке муниципальной долгосрочной программы по развитию туризма на 2019-2025 годы.

«Оцифровать» туризм Владивостока

– Помимо «Видения-2025» под эгидой ТТС реализуется еще один проект, направленный на развитие туристического потенциала территории – «Открой Владивосток». В настоящий момент у проекта есть сайт. Какие успехи можно отметить в жизни вашего портала?

– Проект «Открой Владивосток» стартовал как общественная инициатива еще в 2015 году. Мы его презентовали на ТТФ в мае, затем побеждали на федеральном уровне в конкурсе Russian Event Awards и национальном конкурсе проектов «Серебряный Лучник». Туристический онлайн-гид Vladivostok.travel работает в настоящее время на трех языках: русском, английском и японском. В ближайшее время откроется китайская версия, и до конца этого года - корейская языковая версия проекта. С 2017 года «Открой Владивосток» является флагманским проектом ТТС. Помимо самого тургида работают также социальные сети проекта, через которые главным образом и доносится авторский трэвел-контент до потребителей.

За несколько лет работы проекта сложилось четкое понимание того, что целевая аудитория условно делится на три составляющие: местные жители, бывшие жители Владивостока и Приморского края, живущие по всему миру, а также все остальные жители России с широкой географией от Калининграда до Камчатки. Десятки тысяч людей, уехавших из Приморья за последние 10-15 лет, являются некими послами и адвокатами бренда Владивостока, пропагандируя город в качестве интересного направления для путешествий и туризма. Мы стараемся работать над тем, чтобы обеспечивать баланс посещаемости сайта и аккаунтов в соцсетях местными и не местными людьми, стараемся давать полезную для пользователей информацию, чтобы не превратиться в площадку исключительно ностальгирующих бывших жителей.

– Какие есть планы развития проекта «Открой Владивосток»? Какие из них реализуются в ближайший год?

– Наш главный план заключается в том, чтобы маркетинговое продвижение Владивостока как туристического направления стало делом не только отдельно взятых частных компаний и небольшой некоммерческой организации, какой на самом деле является ТТС, но и заботой администрации города Владивостока. Мы прекрасно понимаем, что несмотря на всю важность онлайн-коммуникаций в современном мире, «цифровизация» наших туристических возможностей должна осуществляться в комплексе с решением других, возможно даже более важных, вопросов развития туризма. Поэтому ТТС инициировала системный подход к развитию Владивостока как туристического направления, и новая администрация в лице главы города нас хорошо понимает и слышит.

Что касается будущего нашего отдельно взятого проекта «Открой Владивосток», то мы видим его как официальный городской мультиязычный туристический онлайн-сервис, работающий для всех гостей города в режиме мессенджеров и, возможно, колл-центра. Наша мечта - сделать Владивосток лидером в России по цифровизации индустрии гостеприимства, в особенности в отношении наших азиатских гостей, которые пользуются в основном своими аутентичными интернет-

экосистемами.

– Есть ли поддержка со стороны органов власти у этого проекта?

- На текущий момент эта поддержка - исключительно моральная, но мы смотрим на этот вопрос системно, а не с точки зрения получения «материальной помощи» на этот конкретный проект. Если вопросы развития туризма не будут решаться системно и профессионально, как это делается в развитых городах и регионах, то и современный онлайн сервис-гид во Владивостоке никому не будет нужен.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Также у ТТС есть проект «Открой Тихоокеанскую Россию». В настоящий момент на одноименном портале размещена информация о том, что проект пока включает только Приморский край. Какие регионы планируется привлечь в дальнейшем?

- Когда мы начинали этот проект три года назад, мы были излишне романтичны и оптимистичны с точки зрения возможной скорости его реализации и масштабов той поддержки, на которую мы рассчитывали и от частного бизнеса, и от властей. Можно сказать, что мы только сейчас приблизились к тому, чтобы реализовать все задуманное в отдельно взятом Владивостоке. А без этого невозможно двигаться дальше, призывая другие регионы к объединению без доказательств собственной эффективности. Поэтому тема Тихоокеанской России как туристического бренда нескольких регионов Дальнего Востока (Приморье, Сахалин, Камчатка, Хабаровский край) пока живет своей автономной жизнью в наших умах и ждет своего часа.

На фото: Глава «Тихоокеанского туристического союза» Кирилл Потапенко считает, что туриндустрия не должна развиваться самостийно.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.