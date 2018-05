Глава Владивостока Виталий Веркеенко нашел схему сохранения контроля над своим бизнесом

Он сделал неожиданный выбор управляющего своим бизнесом

Успешный бизнесмен, а ныне мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО нашел схему сохранения контроля над своим бизнесом. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», с 29 марта функции доверительного управляющего ключевых активов бизнес-империи градоначальника выполняет Екатерина ПШЕНИЧНИКОВА, ранее возглавившая вместо Виталия Веркеенко ПАО «Фонд Приморское кольцо» (в статусе президента) и ООО «Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» (в статусе гендиректора).

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», г-жа Пшеничникова является доверительным управляющим ООО «Технохолдинг Сумотори», ООО «Сумотори-Авто МКЦ», ООО «Хендэ Ком Транс ДВ» и ООО «Актив-Сервис». Кроме того, с 30 марта она является единственной владелицей ООО «Экспо-Трейд», 100% долей которого до этого принадлежали сначала Виталию Веркеенко, а затем его отцу Василию Ивановичу ВЕРКЕЕНКО.

Властительница «Кольца»

Акционеры ПАО «Фонд Приморское кольцо» на внеочередном собрании 5 марта досрочно прекратили полномочия единоличного исполнительного органа (президента) и избрали президентом Екатерину Пшеничникову.

Также был избран новый состав совета директоров, в который кроме г-жи Пшеничниковой вошли брат Виталия Веркеенко Сергей Васильевич ВЕРКЕЕНКО (позднее был избран председателем совета), отец Виталия Веркеенко Василий Веркеенко, директор ООО «Экспо-Трейд» Леонид КОПЫЛОВ и Андрей ПЕТРОВ (в настоящее время трудится помощником мэра Владивостока). Пшеничникова и Копылов заменили в совете директоров Юрия БЫСТРОВА (занимал должность врио президента ПАО «Фонд Приморское кольцо» после ухода Виталия Веркеенко) и Дмитрия НАУМОВА.

Досье "Золотого Рога"

ПАО «Фонд «Приморское кольцо» зарегистрировано в г.Артеме в декабре 2014 года. Уставный капитал ПАО «Фонд «Приморское кольцо» на момент создания составлял 100 тыс. рублей, в счет оплаты которого были внесены денежные средства. Сегодня уставный капитал уже насчитывает 200 млн рублей. На данный момент 88,33% акций принадлежит ООО «Технохолдинг Сумотори», 0,175% - Виталию Веркеенко. Спортивный комплекс «Приморское кольцо» стал одним из первых резидентов Свободного порта Владивосток. Первый его объект открылся в 2013 году, сейчас здесь действуют трассы для картинга и дрифта, где проводятся в том числе международные соревнования; торговая аллея, детский развлекательный «Ринго-парк», паркинг и прокат мотоциклов, трасса для мотокросса, пейнтбол, зоны отдыха. Постепенно комплекс превращается в настоящий туристический кластер.

На данный момент ПАО «Фонд «Приморское кольцо» принадлежит 9,56% капитала ООО «Технохолдинг Сумотори», 10% ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань» и 6,67% ООО «Второй Приморский венчурный фонд» (Владивосток). Основным владельцем «Второго Приморского венчурного фонда» с долей 20% является директор ЗАО «Тихоокееанская управляющая компания» Андрей КОСОЛАПОВ. Доли по 6,67% имеют несколько человек, в том числе гендиректор ООО «Финансовый навигатор» Евгений ШКАРУПА, Алексей МИТРОФАНОВ, Евгений МОСКАЕВ и др.

Г-н Веркеенко был единственным учредителем фонда в момент его регистрации, а в 2016 году его акции были переведены на ООО «Технохолдинг Сумотори».

«Технохолдинг Сумотори» в настоящее время владеет 100% долей ООО «Прометей» (с.Вольно-Надеждинское, совместное предприятие ООО «Технохолдинг Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd.), ООО «Техцентр Сумотори», ООО «Сумотори Авто», ООО «ТРК «Приморкое кольцо», ООО «Тора», 80% ООО «Сумотори Ивентс Инжиниринг», по 51% ООО «Сумотори-Хабаровск», ООО «Сумотори-Рентал» и ООО «Терминатор» (с.Вольно-Надеждинское, совместное предприятие ООО «Технохолдинг Сумотори» и Arai Shoji Co. Ltd.), 49% ООО «Производственная компания «Юбо-Сумотори» (Артем, совместное предприятие ООО «Технохолдинг Сумотори» и китайского автопроизводителя First Automobile Works, FAW), 36% ООО «Сумотори-Новосибирск», 26% ООО «Сумотори-Иркутск».

Еще в марте 2015 года Виталий Веркеенко вышел из учредителей ООО «Ла Страда» (управляет одноименным рестораном) и ООО «Управляющая компания «Сумотори», специализация которого заявлена как «деятельность по управлению финансово-промышленными группами». Новым собственником «Ла Страды» стал Василий Веркеенко.

Тонкости управления

Согласно гражданскому законодательству при доверительном управлении вся ответственность за распоряжение имуществом собственника ложится на управляющего. Доверительный управляющий несет ответственность за порчу, утрату вверенного ему имущества. И при ненадлежащем управлении он должен будет возместить собственнику не только убытки, причиненные ошибочными управленческими решениями, но и упущенную выгоду (п. 1 ст. 1022 ГК РФ). Это является гарантией для доверителя в сохранности имущества и рациональном его использовании.

Досье "Золотого Рога"

Доверительный управляющий – это индивидуальный предприниматель или коммерческая организация (кроме унитарного предприятия), действующие от собственного имени в интересах выгодоприобретателя на основании договора доверительного управления, либо не являющийся предпринимателем гражданин или некоммерческая организация (кроме учреждения), выступающие от собственного имени в интересах других лиц по иным предусмотренным законом основаниям.

В роли доверительных управляющих не могут выступать государственные или муниципальные органы, а сами доверительные управляющие не могут одновременно быть выгодоприобретателями в договорах доверительного управления имуществом. Доверительный управляющий не становится собственником переданного ему в управление имущества (хотя и может осуществлять любые правомочия собственника), а является его законным (титульным) владельцем в силу договора (то есть имеет на данное имущество обязательственное, а не вещное право).

Доверительный управляющий вправе совершать с переданным ему в управление чужим имуществом любые юридические и фактические действия, необходимые в интересах выгодоприобретателя, за исключением тех, которые прямо запрещены ему законом или договором о доверительном управлении. Эти действия он совершает от своего имени, информируя, однако, других лиц о том, в качестве кого он действует, либо проставляя пометку «Д. У.» после указания своего имени или наименования в документах. При этом условии он становится стороной совершенных сделок, а долги по вытекающим из его действий обязательствам удовлетворяются прежде всего за счет переданного ему в управление имущества.

Дополнительной защитой интересов учредителя управления может служить залог, который предоставляет доверительный управляющий в качестве обеспечения возмещения убытков, возникших при ненадлежащем исполнении договора. Но возможность предоставления такого обеспечения должна быть оговорена в трастовом контракте, и в бизнесе мэра - это не тот случай.

Пикантность ситуации в том, что учредитель управления физически не в состоянии полностью и в любое время контролировать все операции, которые управляющий совершает с его имуществом. А ведь собственника, прежде всего, интересует не только фактическое состояние имущества, но и то, насколько эффективно и добросовестно происходит управление им.

Китайские самосвалы идут нарасхват

Одним из самых успешных проектов Виталия Веркеенко стала успешная кооперация с китайским автопроизводителем FAW. Сборочное производство тяжелой техники грузоподъемностью до 30 тонн под этой маркой уже налажено на территории производственной базы ООО «Техцентр Сумотори» в Артеме.

«Проект по сборке грузовых автомобилей из импортируемых из Китая запчастей характеризуется невысоким объемом капитальных затрат. Последующие этапы подразумевают более глубокую локализацию и сборку крупных автомобильных узлов для грузовиков FAW. На сегодняшний день первая партия уже выпущена, произведено и реализовано 16 самосвалов», - сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

По данным ведомства, до конца текущего года по лицензии сертифицированного завода-изготовителя ПК «Юбо-Сумотори» рассчитывает выпустить не менее 200 самосвалов. При этом ранее заявлялись более внушительные планы - 500 грузовиков FAW в 2018 году, 2 тысячи – в 2019 году.

Досье "Золотого Рога"

ООО «Производственная компания «Юбо-Сумотори» зарегистрировано в июне 2016 года с уставным капиталом 20 тыс. рублей. На данный момент 51% долей владеет АО «Автомобильная компания Юйбо» (г.Цзилинь, КНР), 49% - ООО «Технохолдинг «Сумотори». First Automobile Works - старейшая китайская государственная автомобилестроительная компания. Первый в КНР завод, созданный при содействии СССР, начал работу в Чанчуне в 1953 году и стал основой автомобильного кластера провинции Цзилинь.

В декабре 2016 года ООО «ПК «Юбо-Сумотори» заключило соглашение об осуществлении деятельности в качестве резидента Свободного порта Владивосток. В рамках первого этапа проекта было создано СП и начата продажа грузовиков FAW, поставляемых из Китая. Объем инвестиций на первом этапе составил 28 млн рублей. Второй этап предусматривает сборку грузовиков FAW на площадке «Техцентра Сумотори». Третий этап предполагает увеличение локализации, сборку крупных узлов автомобилей и создание нового завода.

На площадке II Международного автосалона «Владивосток» (VIAS), проходившего на «Приморском кольце» с 11 по 13 мая, китайская корпорация CCMF заключила первый контракт на 20 самосвалов FAW, собранных в Приморском крае. По словам коммерческого директора корпорации CCMF Су Вэйбина, спецтехника будет использоваться на строительстве судоверфи «Звезда» в г. Большой Камень. В дальнейшем компания планирует приобрести еще одну партию самосвалов.

Всего на площадке выставки были заключены контракты на поставку 50 единиц самосвалов. «Заключенные на VIAS контракты говорят о том, что новый приморский бренд становится площадкой для развития деловой активности региона», - отметила Екатерина Пшеничникова.

Досье "Золотого Рога"

Технохолдинг «Сумотори» работает на российском рынке с 1998 года, осуществляет, в частности, продажу грузовой и строительный техники, запчастей, ремонт и техобслуживание. ООО «Технохолдинг Сумотори» зарегистрировано в Артеме в ноябре 2007 года. В настоящее время уставный капитал компании составляет 9 млн 356,424 тыс. рублей. 85,91% долей технохолдинга принадлежит Виталию Веркеенко (доверительный управляющий – Екатерина Пшеничникова), 9,56% - ПАО «Фонд «Приморское кольцо», 4,53% - Галине Веркеенко. 2016-й год ООО «Технохолдинг Сумотори» закончило с чистой прибылью в размере 17,65 млн рублей.

На фото: У Виталия Веркеенко подрастает надежная смена.

Фото ИА PrimaMedia.