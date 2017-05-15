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Открыта аккредитация СМИ на Восточный экономический форум-2017 во Владивостоке

15 Мая 2017, 17:52 | Приморье

15 мая на сайте Forumvostok.ru в разделе «СМИ» открыта онлайн-регистрация представителей прессы на третий Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 6–7 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ – 1 августа 2017 года.

Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Восточный экономический форум – 2017 размещена на официальном сайте www.forumvostok.ru в разделе «СМИ».

Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу: media@forumvostok.ru.

Досье "Золотого Рога":  Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: форум  вэф 



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