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Вместо субсидий директор коммерческой компании во Владивостоке получил условный срок
Также суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока директор коммерческой компании осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, покушение на хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
В суде установили, что преступление совершено директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является продажа и монтаж систем вентиляции и кондиционирования.
Зная о возможности получить субсидии по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы, предприниматель решил использовать заведомо ложные сведения с целью незаконного перечисления ему в качестве субсидий денежных средств из бюджета города.
Так, он направил в офис муниципального казенного учреждения «Центр развития предпринимательства» изготовленные им документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о возмещении его компании затрат, связанных с уплатой арендных платежей в общей сумме 150 тыс. рублей.
Однако его преступный умысел не был доведен до конца, поскольку при проверке представленного заявителем пакета документов сотрудники профильного отдела развития малого и среднего предпринимательства Управления установили недостоверность сведений, содержащихся в платежных документах.
В связи с этим члены комиссии по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приняли решение отказать фигуранту в оказании такой помощи.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.
Иван КРЫШАН.
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Хоть программа и называется муниципальной, доля муниципалитета там составляет около 1 млн рублей, в том году вообще ее не было, основные деньги берутся из федеральной программы. Причем только фонд заработной платы МКУ «Центр развития предпринимательства» около 6 миллионов на 8 сотрудников. Документы в офис не направляются, они принимаются специалистами центра, проверяются и передаются в администрацию города. В общем статья не проработана.