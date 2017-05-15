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Вместо субсидий директор коммерческой компании во Владивостоке получил условный срок

15 Мая 2017, 12:20 | Приморье

Также суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Приговором Первомайского районного суда г. Владивостока директор коммерческой компании осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, покушение на хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

В суде установили, что преступление совершено директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является продажа и монтаж систем вентиляции и кондиционирования.

Зная о возможности получить субсидии по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014-2020 годы, предприниматель решил использовать заведомо ложные сведения с целью незаконного перечисления ему в качестве субсидий денежных средств из бюджета города.

Так, он направил в офис муниципального казенного учреждения «Центр развития предпринимательства» изготовленные им документы, содержащие не соответствующие действительности сведения о возмещении его компании затрат, связанных с уплатой арендных платежей в общей сумме 150 тыс. рублей.

Однако его преступный умысел не был доведен до конца, поскольку при проверке представленного заявителем пакета документов сотрудники профильного отдела развития малого и среднего предпринимательства Управления установили недостоверность сведений, содержащихся в платежных документах.

В связи с этим члены комиссии по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приняли решение отказать фигуранту в оказании такой помощи.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его за содеянное к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: прокуратура 



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Комментарии

  • Правда17:46, 15.05.2017#

    Хоть программа и называется муниципальной, доля муниципалитета там составляет около 1 млн рублей, в том году вообще ее не было, основные деньги берутся из федеральной программы. Причем только фонд заработной платы МКУ «Центр развития предпринимательства» около 6 миллионов на 8 сотрудников. Документы в офис не направляются, они принимаются специалистами центра, проверяются и передаются в администрацию города. В общем статья не проработана.

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