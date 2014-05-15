В Приморье крупнейшее градообразующее предприятие с 1 июня останавливает производство

Простой ориентировочно продлится один месяц в связи с неблагоприятной конъюнктурой

ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" (ГХК "Бор", Дальнегорск), эксплуатирующее единственное в России действующее борное месторождение, объявило об остановке комбината с 1 июня сроком на один месяц.

"Такое решение принято в связи с образованием значительного запаса остатков продукции на складах из-за низких цен и спроса на продукцию", - сообщила компания.

Сложившаяся ситуация делает расширение поставок продукции экономически невыгодным, отмечается в сообщении. В апреле 2014 года на комбинате было принято решение о сокращении отгрузок продукции вплоть до стабилизации ситуации.

Напомним, что ГХК "Бор" получил в 2013 году 1,8 млрд рублей чистого убытка, в 2012 году чистая прибыль составила 593 тыс. рублей. Отрицательный финансовый результат компания также объяснила неблагоприятной конъюнктурой.

В 2014 году ситуация продолжает ухудшаться. Так, цены на продукцию комбината за первый квартал года упали еще на 5%, а за период с конца 2011 года падение составило 32%. Затраты по бизнес-плану 2014 года вырастут по сравнению с 2013 годом, по предварительным оценкам, на 11% , по сравнению с 2011 годом рост составит 33%.

ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" образовано на базе Приморского горно-химического комбината. В настоящее время занимает третье место в мире по производству борсодержащей продукции и является единственным в РФ производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. Исходным сырьем являются датолитовая руда Дальнегорского борного месторождения и известняк Мономаховского месторождения в Приморье.

С 2011 года ГХК "Бор" входит в состав частной O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные отрасли экономики. Среди стратегических активов холдинга - инвесткомпания O1 Properties (один из крупнейших владельцев премиальной офисной недвижимости в Москве), НПФ "Стальфонд", НПФ "Телеком-Союз".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.