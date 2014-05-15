Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье крупнейшее градообразующее предприятие с 1 июня останавливает производство
Простой ориентировочно продлится один месяц в связи с неблагоприятной конъюнктурой
ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" (ГХК "Бор", Дальнегорск), эксплуатирующее единственное в России действующее борное месторождение, объявило об остановке комбината с 1 июня сроком на один месяц.
"Такое решение принято в связи с образованием значительного запаса остатков продукции на складах из-за низких цен и спроса на продукцию", - сообщила компания.
Сложившаяся ситуация делает расширение поставок продукции экономически невыгодным, отмечается в сообщении. В апреле 2014 года на комбинате было принято решение о сокращении отгрузок продукции вплоть до стабилизации ситуации.
Напомним, что ГХК "Бор" получил в 2013 году 1,8 млрд рублей чистого убытка, в 2012 году чистая прибыль составила 593 тыс. рублей. Отрицательный финансовый результат компания также объяснила неблагоприятной конъюнктурой.
В 2014 году ситуация продолжает ухудшаться. Так, цены на продукцию комбината за первый квартал года упали еще на 5%, а за период с конца 2011 года падение составило 32%. Затраты по бизнес-плану 2014 года вырастут по сравнению с 2013 годом, по предварительным оценкам, на 11% , по сравнению с 2011 годом рост составит 33%.
ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" образовано на базе Приморского горно-химического комбината. В настоящее время занимает третье место в мире по производству борсодержащей продукции и является единственным в РФ производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов. Исходным сырьем являются датолитовая руда Дальнегорского борного месторождения и известняк Мономаховского месторождения в Приморье.
С 2011 года ГХК "Бор" входит в состав частной O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные отрасли экономики. Среди стратегических активов холдинга - инвесткомпания O1 Properties (один из крупнейших владельцев премиальной офисной недвижимости в Москве), НПФ "Стальфонд", НПФ "Телеком-Союз".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
Новости раздела
- Цены на бензин выдохлись
- Полезная химия
- Российско-китайские отношения получат новый вектор развития на ВЭФ-2018
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
- Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" будет открыта для всех желающих
- Владивосток вновь встречает "Бриллиантовую принцессу"
- Во Владивостоке на Восточный экономический форум ждут около 6000 гостей
- Во Владивостоке завершился первый день деловой программы МДМС-2018
- Более 20 нежилых помещений выставлены на аукцион во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
лучше займитесь перепродажей китайских трусов , политика плешивого как раз для барыг. а производство в Парашке не ценят . . .